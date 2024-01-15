Мирра Андреева и Захарова — во втором круге дебютного АО! Кудерметова сенсационно вылетела

21 россиянин стартовал на Australian Open — 2024. Сегодня этот список недосчитается Анастасии Потаповой, Дианы Шнайдер, Екатерины Александровой и Вероники Кудерметовой.
Дебют Андреевой на взрослом АО
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Мирра начала сезон с турнира в Брисбене: дошла до четвертьфинала, где уступила Линде Носковой, но по пути смяла Диану Шнайдер, Людмилу Самсонову и Арину Родионову. 16-летняя россиянка также сыграла на выставочном турнире в Куйонге, боссы которого назвали молодую звезду чемпионкой.
На кортах Австралии Мирра доходила до финала — правда, юниорского «Шлема», уступив его тогда соотечественнице Алине Корнеевой. За год Андреева ворвалась во взрослый тур и в статусе 47-й в мире дебютировала на взрослом ТБШ в матче с американкой Бернардой Перой.
Россиянка с ходу оформила брейк и повела на старте партии. Но тут же 29-летняя соперница перехватила инициативу – несколько раз хорошо сыграла с приёма – и сравняла. Дальше девушки брали свои подачи до счёта 2:3: две невынужденные ошибки Мирры Андреевой подарили американке тройной брейк-пойнт, один из которых всё же получилось реализовать — после сложного приёма Мирра пустила мяч за заднюю. Андреева ответила тем же – и не дала сопернице уйти в отрыв. Всё вроде бы шло к тай-брейку, но Пера сначала неудачно сыграла у сетки, а затем Мирра активно приняла подачу под самую линию, заставив соперницу ошибиться. 16-летняя теннисистка после подачи перевела мяч с форхенда по линии и заработала первый сетбол, который и реализовала — 7:5.
Второй сет россиянка начала не менее агрессивно: тут же сделала два брейка, а вместе с ними и встречу – игра американки совсем рассыпалась.
55 невынужденных
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На соседних кортах в это время заканчивала свой матч Вероника Кудерметова. В концовке прошлого сезона она взяла титул малого Итогового в паре и рассталась с тренером Дмитрием Турсуновым. А год начала на двух турнирах, но и в Брисбене, и в Аделаиде оступилась в 1/16 – причём не справилась с россиянками. Сначала в борьбе проиграла Анастасии Потаповой, затем — Екатерине Александровой.
На старте встречи Вероника тут же завладела преимуществом в брейк: в перестрелке на задней Голубич часто провисала и срывала удары. Давила Кудерметова и на приёме: варьировала длину, цепляя заднюю линию. А бэкхенд в самое перекрестье линий оформил брейк. Правда, его швейцарке получилось вернуть. Так что судьба партии решилась на тай-брейке: девушки брали свои подачи, а решающий мини-брейк оформила Голубич. В розыгрыше на задней линии она высоким мячом отодвинула Веронику к фону и с хавкорта пробила под заднюю – 6:4. А после Кудерметова не сыграла с лёта, думая, что мяч вылетит за коридор. Но он предательски попал в самую крестовину – 7:4 и первый сет за Викторией.
Вероника Кудерметова
Фото: Phil Walter/Getty Images
Уже во второй партии Кудерметова с ходу сделала брейк и ушла в отрыв – 3:0. Сет получился без борьбы, так что его удалось закрыть на второй подаче – 6:1. Но Вероника зеркально отдала решающую партию, в итоге настреляв 55 невынужденных против 35 — у соперницы.
Захарова повесила «баранку»
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21-летняя Захарова, как и Алина Корнеева и Мария Тимофеева, прошла три круга квалификации: на пути к дебюту в основе «Шлема» она убрала белоруску Яну Колодынскую, шведку Ребекку Петерсон и швейцарку Симону Вальтерт.
Справилась она и с Юлией Путинцевой, с которой уже играла в Абу-Даби в 2023-м, но тогда уступила – 6:2, 7:5. Подобным образом развивался матч и на AO: она легко отдала дебютную партию, совершив много ошибок из-за риска в атаке – 28 невынужденных против шести – у Путинцевой. Чувствовалась и скованность: из-за волнения стартовой партии девушки не держали подачу, на двоих реализовав шесть брейк-пойнтов из 12. Захарова не могла справиться с резаками и ритмом Путинцевой. Но хорошо действовала при выходе к сетке, перекрывая весь корт.
Этому же сценарию девушки следовали на старте второго сета – активный и глубокий приём Захаровой позволил ей тут же сделать брейк и повести 2:0. В итоге Настя забрала 11 из 16 очков на приёме в партии. А вариативная игра на задней и удары по месту помогли удержать преимущество и, главное, раскрепоститься. Под давлением уже Путинцеву зажало, и уже она стала чаще ошибаться (11 – против двух у Насти) – и 6:0 за Захаровой.
Решающий брейк в третьей партии удалось сделать лишь при счёте 4:3 за счёт активного приёма и широких ударов под заднюю – Путинцева лишь оборонялась. Так что и победный розыгрыш Захарова провела в атаке: сыграла кроссом с бэкхенда и справа перевела в противоположную сторону.
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Последняя россиянка на корте сегодня — Анна Калинская. Она также решила проверить хард Австралии: в Брисбене уступила Виктории Азаренко во втором раунде, а в Аделаиде и вовсе прошла квалификацию и дошла до 1/16 финала – в трёхчасовом триллере уступила лишь Дарье Касаткиной. На АО она в трёх партиях оформила Кэти Волынец. На счету россиянки 45 активно выигранных мячей и 39 ошибок против 29 виннерсов 22 невынужденных — у американки.
Australian Open — 2024 начался 14 января и завершится 28 января. За всеми событиями следите на «Чемпионате».
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