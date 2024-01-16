Подруга Соболенко и девушка Циципаса. Кто такая испанка Бадоса — соперница Павлюченковой

В среду, 17 января, состоятся первые матчи второго круга женского одиночного разряда на Australian Open 2024 года. Внимание российских болельщиков, безусловно, будет приковано к противостоянию их соотечественницы, Анастасии Павлюченковой, с представительницей Испании Паулой Бадосой.

Теннисная карьера 26-летней уроженки Манхэттена, которая всего 20 месяцев назад занимала второе место в рейтинге WTA, существенно перевернулась за последний сезон. Спортсменка выступала на профессиональных турнирах лишь в первой половине прошлого года. А дальше в планы Паулы вмешались непредвиденные обстоятельства. Сначала Бадоса снялась с Уимблдона-2023 из-за травмы спины, с которой спортсменка пыталась справиться уже несколько месяцев. До ТБШ в Великобритании испанская теннисистка пропустила «Ролан Гаррос» и весь травяной сезон до Уимблдона. Отметим, что несколько недель до начала соревнований Бадоса и вовсе признавалась, что врачи не рекомендовали ей выступать на них.

Попытки своего возвращения на корт экс вторая ракетка мира в одиночном разряде решила предпринять на турнире WTA-1000 в Монреале, однако на поединок с Беатрис Хаддад-Майей она так и не вышла. Вскоре испанка официально сообщила о досрочном завершении сезона-2023 из-за травмы.

«Привет всем, хочу рассказать вам о своей травме… После многих месяцев борьбы за возвращение к соревнованиям мой сезон подошёл к концу. Те, кто меня знает, знают, как сильно я люблю соревноваться и как трудно мне далось это решение. Вместе с моей командой мы перепробовали все возможные способы, но боль не позволяет мне двигаться дальше. Спасибо тем, кто остаётся рядом со мной в эти трудные времена. Увидимся в следующем году, сильнее, чем когда-либо», — написала Бадоса в соцсетях.

Паула Бадоса Фото: Michael Owens/Getty Images

В итоге победительница юниорского Открытого чемпионата Франции 2015 года сыграла свой первый матч после травмы лишь на выставочном турнире под названием Мировая теннисная лига (World Tennis League) в конце минувшего декабря. В Абу-Даби 26-летняя Паула проводила только парные игры, а также встречи в миксте. В смешанном разряде спортсменка впервые выступила со своим бойфрендом — двукратным финалистом ТБШ Стефаносом Циципасом.

О том, что грек и испанка начали встречаться, стало известно во время «Ролан Гаррос» — 2023. Новая теннисная пара успела довольно быстро взбудоражить общественность своим романом. Поначалу всё шло гладко — даже слишком уж гладко. И многие стали подозревать, что на самом деле Стефанос и Паула не питают друг к другу никаких особых чувств — такой вот пиар-ход ради раскрутки в медиа. Но, согласитесь, сложно предположить, что Бадоса бросила своего предыдущего возлюбленного, кубинского актёра и модель Хуана Бетанкура ради популярности.

Успела провести несколько встреч в столице ОАЭ Паула, известная своей эффектной внешностью, и со своей давней подругой — победительницей Australian Open — 2023 Ариной Соболенко. Двух известных теннисисток всегда связывали тёплые отношения, несмотря на то что они уже неоднократно пересекались друг с другом на корте. Дуэту подруг уже даже успели дать смешное название «Сабадоса», а их совместные публикации всегда являются поводом для обсуждений среди фанатов.

После завершения World Tennis League Бадоса ещё некоторое время проводила предсезонную подготовку в Дубае, а затем отправилась в Австралию. Дебютным турниром после возвращения бывшей второй ракетки мира стал престижный «пятисотник» в Аделаиде. Перед его началом теннисистка поделилась своими последними эмоциями.

«Я как никогда рада начать сезон. Хочу как можно скорее вернуться на свой уровень. Я знаю, что вначале будет трудно, так как я долго не играла.

Такую травму почти невозможно контролировать. Сначала я думала, что если буду много часов уделять процедурам, то выздоровею быстрее, но потом поняла, что нужно просто набраться терпения и позволить организму восстановиться самому.

Процесс шёл очень медленно. Смириться со всем этим было очень тяжело, особенно психологически, ведь, как я всегда говорю, мне нравится играть в теннис и соревноваться. И вдруг в одночасье мне пришлось перестать играть и засесть на диване, представьте, как это было скучно.

Мне кажется, теперь я буду больше ценить каждый турнир, каждый матч, каждый пройденный круг. Я очень рада вернуться», — приводит слова Бадосы Marca.

Однако первый блин вышел комом: Паула в трёх партиях уступила квалифаерше Бернарде Пере. Но испанка не отчаялась и объявила, что сыграет на Открытом чемпионате Австралии. На старте Мельбурна ей досталась Тэйлор Таунсенд из США. В противостоянии с американкой Бадоса действительно доказала, почему находилась так высоко в женской мировой табели о рангах. Она действовала почти безупречно, наколотив 23 виннера при всего семи невынужденных ошибках. Вдобавок Паула подала восемь раз навылет и, таким образом, добилась итоговой победы над соперницей со счётом 6:1, 6:3.

Свой успех 26-летняя уроженка Манхэттена прокомментировала так.

«Это не только моя первая победа в сезоне, но ещё и первая победа после шести-семи месяцев восстановления от травмы, о которой все знают. Поэтому для меня очень важно вернуться и вновь одержать победу.

К тому же сегодня был довольно непростой матч. Тэйлор хорошо играла, особенно на прошлой неделе. Я ожидала несколько другого матча. Она играет агрессивно, никогда не знаешь, чего от неё ожидать. Я очень довольна тем, что сыграла стабильно», — признавалась Бадоса на пресс-конференции. Отметим, что сейчас она замыкает топ-100 сильнейших теннисисток WTA-тура.

Во втором круге австралийского мэйджора испанку ждёт битва с 46-й ракеткой мира из России Анастасией Павлюченковой, которая на старте ТБШ одолела Донну Векич из Хорватии со счётом 6:4, 6:4. Девушки впервые пересекутся на корте в официальной встрече, однако она обещает быть поистине жаркой, ведь обе теннисистки предпочитают атакующий стиль игры.

Открытый чемпионат Австралии — 2024 проходит с 14 по 28 января. За всеми событиями турнира в Мельбурне следите на «Чемпионате».