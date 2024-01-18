Касаткина проиграла американке. Больше сеяных россиянок в сетке AO не осталось

В четверг, 18 января, на Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне завершаются матчи второго раунда. Сегодня свою встречу проводила Дарья Касаткина (14), единственная остававшаяся в сетке сеяная россиянка. Касаткина, первая ракетка России, играла с чемпионкой US Open 2017 года Слоан Стивенс, ныне 44-й ракеткой мира. Счёт личных встреч был в 3-1 в пользу Стивенс, однако последний их очный поединок состоялся довольно давно, в 2021 году на грунте Пармы. Тогда американка одержала волевую победу в трёх сетах: 1:6, 6:4, 7:5.

Касаткина, обыграв в первом круге американку Питон Стирнс (6:2, 3:6, 6:2), раскритиковала показ женских матчей AO. «Женский теннис по телевизору не показывают. Спортсменки играют на центральном корте в прайм-тайм — и ради чего? Не хочу говорить, что на самом деле они сейчас показывают», — написала она на своей странице в социальных сетях.

В этот раз Касаткиной не удалось сократить отставание от Стивенс по личным встречам. В первых двух геймах на своей подаче россиянка позволяла ей выходить на брейк-пойнты, но спасалась во всех трёх случаях. Сама же Дарья, старавшаяся действовать активно, смогла взять чужую подачу в третьем гейме и за счёт этого обеспечила себе перевес. В пятом гейме Касаткина была близка ко второму брейку, но не использовала оба шанса. Однако этого ей и не понадобилось для победы в партии. При 5:4 Дарья спокойно подала на сет — 6:4 за 45 минут.

Во второй партии Касаткина имела прекрасную возможность сделать ранний брейк, но в третьем гейме обиднейшим образом упустила четыре брейк-пойнта, в том числе тройной. Дарья сбавила в активности, и этого Стивенс ей «не простила». В шестом гейме американка впервые в матче добилась брейка, повела 4:2 и удержала преимущество. При 5:4 Слоан подала на партию — 6:3 за 45 минут.

Решающий сет Стивенс начала с брейка. Касаткина могла отыграться, но в шестом гейме упустила брейк-пойнт. А в седьмом гейме Дарья ещё раз проиграла свою подачу, допустив двойную на брейк-пойнте, и Слоан, сделав счёт 5:2, приготовилась подавать на матч. Американка не справилась с нервами и, взяв лишь один розыгрыш в гейме, дала Касаткиной отыграть один брейк. Но в девятом гейме Дарья отдала свою подачу с 30:0, и Стивенс оформила волевую победу — 4:6, 6:3, 6:3 за 2 часа 8 минут.

Таким образом, все сеяные россиянки прекратили борьбу на Australian Open. В первом круге проиграли Людмила Самсонова (13), Вероника Кудерметова (15), Екатерина Александрова (17) и Анастасия Потапова (23). При этом в третий раунд вчера вышли Мирра Андреева, Мария Тимофеева, Анастасия Захарова и Элина Аванесян, а сегодня — Анна Калинская, которая как раз и сыграет теперь со Стивенс.

Также сегодня свои поединки второго раунда проведут Даниил Медведев и Анна Блинкова. За всеми событиями следите в лайве на «Чемпионате».