«Разве можно быть настолько тупым?» Звезда тенниса устроил дебош на Australian Open — 2012

Давид Налбандян сначала выплеснул свой гнев на судью, а затем досталось ни в чём не повинному допинг-офицеру.

Аргентинский теннисист Давид Налбандян за карьеру выиграл 11 титулов ATP. В их число входит победа на Итоговом турнире 2005 года, когда Налбандян отыгрался в финале с 0-2 по сетам против Роджера Федерера.

В 2007 году на «Мастерсе» в Мадриде Налбандян стал единственным теннисистом в истории, который по ходу соревнования обыграл всю «Большую тройку», а именно Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича одновременно. Более того, через две недели на «тысячнике» в Париже Давид почти сделал это снова. Он выбил Федерера и Надаля на пути к очередному титулу титулу, а Джокович просто не попался ему по сетке, уступив Фабрису Санторо во втором раунде.

В своей лучшей форме Налбандян мог на равных конкурировать с кем угодно. Он по праву считается одним из самых талантливых и техничных игроков XXI века. Его феноменальный двуручный бэкхенд вспоминают по сей день, когда речь идёт о создании совершенного теннисиста на основе навыков того или иного спортсмена. Тем не менее Давид был максимум третьей ракеткой мира и не побеждал на турнирах «Большого шлема». Отчасти ему мешали травмы, но в большей степени – несдержанность на корте. Один из самых ярких случаев вспыльчивости Налбандяна проявился на финишном этапе его карьеры – во время Australian Open – 2012. Тогда Давид буквально слетел с катушек, а от его гнева пострадали судья и допинг-офицер.

В конце 2000-х Давид Налбандян много настрадался из-за проблем со здоровьем. Плечо, ноги, спина, мышцы живота, грыжи. Его беспокоило практически всё, что возможно. В сезоне-2011 аргентинцу делали двойную операцию – одним махом лечили паховую грыжу и приводящую мышцу. Казалось, что пришло время заканчивать, но Давид вернулся на корт в следующем году.

30-летний Налбандян не вошёл в число сеяных на Australian Open – 2012. Больших свершений от него в Мельбурне никто не ждал. В первом раунде Давид прошёл финна Яркко Ниеминена (6:4, 4:2) на отказе соперника из-за травмы во втором сете.

Давид Налбандян на Australian Open — 2012 Фото: Mark Dadswell/Getty Images

Дальше по сетке Давида ждала встреча с 208-сантиметровым американским гигантом Джоном Иснером, который славится своей мощной подачей. Для довольно низкорослого аргентинца (рост 180 см) оппонент не самый удобный, хотя годом ранее Налбандян обыгрывал Иснера (6:4, 7:6) на турнире в Окленде.

В этот раз Давид не смог одолеть Джона, хотя был близок к этому. Матч, длившийся 4 часа и 52 минуты, закончился победой американца в пяти сетах со счётом 4:6, 6:3, 2:6, 7:6, 10:8.

На корте наблюдалась напряжённая борьба, которая достигла своего пика в концовке. В решающем сете при счёте 8:8 и «больше» у аргентинца (по тогдашнему регламенту в пятой партии не было тай-брейка) мяч после подачи Иснера приземлился в районе центральной линии. Линейный зафиксировал аут, но судья на вышке француз Кадер Нуни посчитал, что мяч попал. Давид был в шоке от такого вердикта рефери.

Иснер посоветовал разгорячённому Налбандяну взять челлендж, поскольку сам сомневался в точности своего удара. Давид подошёл к месту приземления мяча, увидел нечёткий след на харде и решил воспользоваться системой Hawk-Eye. Но Нуни отказал ему из-за того, что обращение за челленджем произошло слишком поздно. Темпераментный аргентинец моментально завёлся. Давид несколько минут кричал на Нуни и супервайзера из Швейцарии Андреаса Эгли. В конечном счёте Налбандян немного успокоился и продолжил игру, но его эмоциональное состояние всё равно не было в норме. Он проиграл тот гейм на подаче Иснера и следующий на своей, как и матч в целом.

Видео доступно на YouTube-канале Australian Open TV. Права на видео принадлежат Tennis Australia.

Неофициальный повтор показал, что судья Кадер Нуни всё-таки ошибся в своём решении. Обидная ситуация для Налбандяна, который на пресс-конференции не сдерживал себя.

«Линейный судья сказал, что был аут, но судья на вышке отменил его решение. Было очень шумно, поэтому я спросил, что происходит. Судья сказал мне, что он отменил решение линейного. Я пошёл посмотреть след от мяча, а потом попросил челлендж. Но он мне отказал. Сказал, что слишком поздно. Но ведь постоянно такое бывает, что игроки смотрят метку, а потом просят челлендж. Потом пришел супервайзер и сказал, что такие решения принимает судья. И что мне делать? Я не видел записи, но, по-моему, я попросил челлендж не очень поздно. Джон сказал мне: «Да, попроси». Но судья не захотел.

Это просто смешно. Турнир такого уровня и такие вот судьи на вышках. Что это? Как АТР такое допустила? Счёт 8:8, брейк-пойнт. Разве можно быть настолько тупым, чтобы в такой важный момент отказать в челлендже? Я не понимаю, он что, хотел, чтобы о нём написали в газетах, чтобы завтра везде были его фотографии?

Невероятно. Конечно, проиграл я не из-за этого, но ситуация очень неприятная. По-моему, этот судья не может работать на таких матчах. Я в этом не сомневаюсь. Весь матч всё было нормально, но в такой важный момент он не даёт мне воспользоваться системой Hawk-Eye. Я никогда такого не видел. АТР надо проверить, как там идёт работа с судьями. Они тренируются? Чем они вообще занимаются? Я не знаю», — заявил Налбандян.

Давид явно пребывал в плохом расположении духа, На этом фоне после пресс-конференции его ещё и попросили пройти допинг-контроль. Налбандян в комнате для сдачи проб облил водой допинг-офицера. Непонятно, зачем он это сделал. Инспектор заявил, что поступок аргентинца являлся умышленным.

Давид Налбандян остался недоволен штрафом на Australian Open — 2012 Фото: Mark Dadswell/Getty Images

Вскоре ATP объявила, что Налбандян наказан штрафом в размере $ 8 тыс. за неспортивное поведение на Открытом чемпионате Австралии. Сумма относительно небольшая, но Давид отказался её выплачивать.

«Я полностью отрицаю обвинения в том, что облил водой представителя АТР после матча с Иснером. Во время антидопингового контроля, когда я мыл руки, доктор вдруг обвинил меня в том, что я облил его водой. Этот штраф – вторая несправедливость, которая случилась со мной на турнире. Я буду оспаривать его», — заявил Налбандян.

В конечном счёте штраф не был отменён. А Давид так и не справился со своей вспыльчивостью. В июне Налбандян довольно неожиданно дошёл до финала травяного турнира в Лондоне. Он встречался с хорватом Марином Чиличем и взял первый сет на тай-брейке. Непонятно, чем закончилась бы игра, но при счёте 3:4 во втором сете Давид был дисквалифицирован. Его вывел из себя брейк Чилича. На эмоциях он ударил ногой по рекламному щитку, который находился рядом с линейным судьёй.

Рефери Эндрю Макдугалл в итоге получил повреждение ноги и был вынужден обратиться за медицинской помощью. В данном случае Давид хотя бы признал свою вину.

«Мне очень жаль, что так получилось, но я был расстроен, и порой такие эмоции трудно контролировать. Я согласен с тем, что поступил неправильно, но все ошибаются, и я не хотел, чтобы все так закончилось», — сказал Налбандян.

Давид Налбандян на Уимблдоне-2012 Фото: Paul Gilham/Getty Images

Затем Давид сыграл на Уимблдоне, где в первом раунде в трёх сетах проиграл сербу Янко Типсаревичу (вскоре уступил ему же на стартовой стадии Олимпиады в Лондоне). Это было его последнее выступление на турнирах «Большого шлема». US Open — 2012 Налбандян пропустил из-за травмы ребёр.

В 2013 году Налбандян ненадолго вернулся. В феврале он дошёл до финала турнира категории 250 в Сан-Паулу, где проиграл Рафаэлю Надалю. Далее ему пришлось перенести операцию на правом плече, из-за которой бо́льшая часть сезона была пропущена. Давид решил не мучить себя и объявил о завершении карьеры 1 октября 2013 года.

Налбандян хоть и был вспыльчивым, но пользовался большим уважением соперников. Новак Джокович и Рафаэль Надаль в разгар концовки сезона выделили несколько дней в своём графике и приехали в Южную Америку, чтобы устроить Давиду финальные проводы.

Налбандян обыграл Надаля в выставочном матче в своей родной Кордове, а затем уступил ему в Буэнос-Айресе и Новаку в Сантьяго (Чили). Кроме того, он вместе с Надалем, Джоковичем и Хуаном Монако попеременно играли в парах против друг друга. Проводы получились на славу.

«Я очень рад тому, что поучаствовал в проводах Давида Налбандяна. Должен сказать, что мы с Рафой Надалем, Пико Монако и Давидом здорово повеселились в эти дни», — сказал Джокович.

Хуан Монако, Новак Джокович и Рафаэль Надаль устроили проводы Давиду Налбандяну Фото: LatinContent via Getty Images

«С Давидом всегда очень сложно играть, он невероятно талантлив. Когда у него идёт игра, он лучший в мире – он из этого типа теннисистов», — отмечал Рафа.

Возможно, Надаль не так уж сильно преувеличивал, когда говорил, что Налбандян – лучший в мире, когда у него идёт игра. Вот только вспыльчивый темперамент мешал Давиду показывать идеальный уровень на постоянной основе.

Налбандяну всегда требовалось выплеснуть адреналин. Одно из его главных увлечений – плавание с акулами в океанариуме. Он регулярно делал это, когда приезжал в Мельбурн на Australian Open, поскольку в Аргентине хищная рыба не распространена.

Давид Налбандян в океанариуме Мельбурна Фото: Hamish Blair/Getty Images

А ещё Давид всегда любил быструю езду. После завершения теннисной карьеры Налбандян занялся гоночным спортом. Он несколько раз попадал в аварии во время Ралли Аргентины. К счастью, без фатальных последствий.

Давид говорил о том, что возненавидел теннис после того, как «зачехлил ракетку». Обещал, что никогда не отдаст свою дочь Сосси, которая родилась в 2013 году от отношений с бывшей женой Викторией Бош, в этот вид спорта. Со временем аргентинец сделал позицию менее категоричной. Три года назад он вернулся в теннис, став тренером серба Миомира Кецмановича.

Миомир Кецманович и Давид Налбандян в 2022 году Фото: Из личного архива Давида Налбандяна

Адреналиновые увлечения вроде гонок и плавания с акулами при этом никуда не делись, как и буйный нрав Налбандяна. В конце 2023 года прогремел скандал, когда Давида в преследовании и домогательствах обвинила его бывшая девушка модель Арасели Торрадо. Налбандян установил камеру в вентиляционном отверстии в квартире, где они вместе жили в период отношений, чтобы контролировать её действия. Дело, которое ведёт прокуратура Буэнос-Айреса, ещё не закрыто. Тюрьма 42-летнему Налбандяну не грозит, но, возможно, придётся заплатить крупную сумму штрафа, если его признают виновным.

Как бы то ни было, Налбандян останется в памяти фанатов одним из самых ярких и харизматичных теннисистов XXI века. Он мог бы добиться большего на корте и ушёл из тенниса слишком рано, но и имеющийся список достижений является солидным. Значительная часть карьеры Налбандяна совпала с эпохой «Большой тройки», каждого из представителей которой он обыгрывал. Федерера вообще одолевал восемь раз (при 11 поражениях), в том числе в финале Итогового.

«Нужно понимать, что в жизни бывают разные этапы, а спортивная жизнь не бесконечна. Наоборот, она коротка и быстро заканчивается, и рано или поздно с этим нужно смириться. Мне повезло и одновременно не повезло совпасть эпохой с лучшими игроками в истории тенниса. То, что я играл в одно время с ними, обыгрывал их и проигрывал им, играл с ними на одном уровне, преисполняет меня гордостью», — считает Налбандян.