«Пошёл ты к чёрту!» Медведев озверел после провокации фаната на Australian Open — 2023

Даниил завёлся в момент, когда уже фактически выиграл матч. С публикой в Мельбурне у него особые отношения.

Третья ракетка мира Даниил Медведев готовится к матчу первого круга Australian Open — 2024 c французом Теренсом Атманом (№145). Практически нет сомнений в том, что Медведев справится с этим соперником. Основная задача Даниила – спокойно и уверенно подтвердить свой более высокий класс на корте.

Год назад Медведев тоже начинал выступление в Мельбурне против явного аутсайдера. Россиянин разгромил 56-ю ракетку мира из США Маркоса Гирона (6:0, 6:1, 6:2). У Даниила вообще не было проблем на корте, но он всё равно сорвался на ровном месте. Причём в момент, когда это выглядело совсем неуместно.

При счёте 5:2 в третьем сете Медведеву один из зрителей что-то крикнул с трибун. Даниил ответил, не подбирая выражений: «Пошёл ты к чёрту!» Судья вынес российскому теннисисту предупреждение. Медведев остался недоволен тем, что рефери не призвал зрителей к спокойствию. Он сказал: «Не попаду первую подачу, и хоть тогда ты вмешаешься?»

К счастью, драма длилась недолго. Медведев спокойно подал на матч, не позволив Гирону сделать брейк. К качеству игры Даниила не было никаких вопросов. Россиянин просто смёл соперника на корте, отдав всего лишь три гейма. Однако эмоциональное состояние Даниила вызывало беспокойство.

Даниил Медведев на Australian Open — 2023 Фото: Quinn Rooney/Getty Images

В теннисном сообществе активно обсуждалось поведение Медведева.

«Это было очень странное время для такой реакции», — сказал бывшая четвёртая ракетка мира из Великобритании Тим Хенмэн в эфире Eurosport.

Активная дискуссия развернулась под постом известного теннисного обозревателя Бена Ротерберга в соцсети X (ранее Twitter). Многие фанаты сходились во мнении, что Медведеву следовало вести себя сдержаннее, поскольку он действительно уже фактически одержал победу. При этом один из присутствующих на матче зрителей отметил, что Даниил отвечал на провокацию.

«Сегодня вечером я был на матче Медведев — Гирон. Было множество насмешек в адрес Даниила, его называли «маленьким котом» (так Медведев охарактеризовал рефери во время одного из конфликтов на AO-2022. – Прим. «Чемпионата»). Громкий хохот после невынужденных ошибок, в целом безобразное поведение молодых людей на трибунах», — отметил зритель.

Как бы то ни было, провокации иногда лучше просто игнорировать. Особенно в концовке фактически выигранного матча. Медведев не сдержался, но, как с ним часто бывает, очень быстро успокоился. Даниил пребывал в отличном настроении и был доволен тем, что интервью у него берёт четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Джим Курье.

«Прежде всего, я очень рад тебя видеть. Во время матча, когда я вёл 2:0 по сетам, я думал: «Джим здесь?» Очень хотел, чтобы ты взял у меня интервью», — заявил Медведев, после чего спокойно прокомментировал результат матча и не вспоминал об инциденте с фанатами.

Даниил Медведев и Джим Курье Фото: Matt King/Getty Images

У конфликта Медведева с болельщиками в Мельбурне есть своя предыстория. На Australian Open – 2022 Медведев дошёл до финала, где уступил Рафаэлю Надалю после лидерства 2:0 по сетам. Тогда Даниил излишне нервничал на корте, начиная с полуфинальной стадии. Были споры с рефери и фанатами, которых он довольно грубо оскорблял и называл «идиотами». В конечном счёте всё эти выплески эмоций точно не пошли россиянину на пользу, учитывая результат решающей встречи.

В 2023 году ситуация повторилась, только с той разницей, что Медведев начал спорить со зрителями с самого старта турнира. Хотя стоит отметить, что публика в Мельбурне встретила его овациями при выходе на корт в Мельбурне. Наблюдалось немало зрителей, которые ходили в футболках с изображением Даниила и активно его поддерживали. В том числе с иронией обыгрывали случай с «маленьким котом».

Фанаты в футболках с изображением Даниила Медведева на Australian Open — 2023 Фото: Kelly Defina/Getty Images

Провокаторы составляли абсолютное меньшинство. Лучше бы Медведев не обращал на них внимания. Возможно, сохранил бы больше эмоциональных сил и прошёл дальше по сетке.

Во втором раунде AO-2023 Медведев одолел австралийца Джона Миллмана (7:5, 6:2, 6:2), Обошлось без эксцессов, публика довольно спокойно отреагировала на поражение местного теннисиста. Даниил даже слегка эпатировал фанатов, показав голое бедро после победы над Миллманом. Таким образом Даниил в шутку отсылал к вирусному моменту с венгром Мартоном Фучовичем, который впечатлял всех своей мышечной массой в Мельбурне.

«В какой-то момент я думал, что физически мне будет очень тяжело. И никогда не знаешь, что может случиться – у меня бывают судороги, иногда не хватает сил. Но сегодня я потрясающе себя чувствовал и решил так показать свою силу (смеётся). Ещё многие, наверное, видели фото Мартона Фучовича после матча. У меня мышцы чуть меньше, чем у него, так что я так ещё и над собой посмеялся. У меня, конечно, есть мышцы, но не так много», — заявил Медведев.

Даниил Медведев показывает оголённое бедро на Australian Open — 2023 Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Позитив для Даниила в Австралии быстро закончился. В третьем круге он сенсационно проиграл американцу Себастьяну Корде (6:7, 3:6, 6:7). Россиянин заявил, что испытывал проблемы с кистью и страдал от болей в связке. В целом поражение воспринял спокойно, хоть и выпал из топ-10 рейтинга ATP из-за того, что не защитил очки за финал-2022. Медведев вскоре вернулся в десятку сильнейших, выдав доминирующий отрезок с титулами в Роттердаме, Дохе и на «Мастерсе» в Майами.

Ранний вылет с AO тогда послужил хорошей встряской для россиянина, но в этом году лучше не доводить до подобного. Медведев – мастер игры на хардовом покрытии. У него есть потенциал ещё раз дойти как минимум до финала, где он играл дважды, но уступал Новаку Джоковичу и Рафаэлю Надалю. Одно из главных условий для достижения успеха – сдержанность на корте и способность не вестись на провокации фанатов, даже если они будут иметь место.