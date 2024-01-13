«Абсолютный цирк». Суперзвезда тенниса объявил вечный бойкот Australian Open в 1974-м

Легендарный шведский теннисист Бьорн Борг за карьеру выиграл 11 турниров «Большого шлема». Это пятый лучший результат в Открытую эру после Новака Джоковича (24), Рафаэля Надаля (22), Роджера Федерера (20) и Пита Сампраса (14).

Борг брал мэйджоры только на травяном Уимблдоне (1976, 1977, 1978, 1979, 1980) и грунтовом «Ролан Гаррос» (1974, 1975, 1978, 1979, 1980, 1981). На харде и вообще за пределами Европы у шведа не задалось. US Open можно назвать просто несчастливым турниром для Бьорна – в Нью-Йорке он четыре раза (1976, 1978, 1980, 1981) добирался до финала, но уступал американцам Джимми Коннорсу и Джону Макинрою (дважды каждому). А вот Australian Open Борг не взял по иной причине. Швед только один раз участвовал в этом турнире, вылетев в третьем раунде в 1974 году. После этого Бьорн решил навечно отказаться от поездок в Мельбурн из-за раздутого местными СМИ секс-скандала.

Бьорн Борг – выдающийся теннисист, который многого добился на корте. Ещё больше преуспеть ему мешали сложный характер и проблемы с дисциплиной. Плейбой, кутила, прожигатель жизни – именно такими характеристиками регулярно наделяли Бьорна в медиа. Небезосновательно. О его похождениях с коллегами по ATP-туру Витасом Герулайтисом, Гильермо Виласом, Илие Настасе и Джоном Макинроем слагали легенды. Швед действительно вёл разгульный образ жизни с самого старта карьеры, о чём в итоге не раз сильно пожалел.

Один из самых ранних громких скандалов с участием Борга случился во время его дебюта на Australian Open в 1974 году. 17-летний швед вылетел в третьем раунде, уступив в трёх сетах австралийцу Филу Денту. Результат достойный, учитывая тот факт, что Дент в конечном счёте дошёл в Мельбурне до финала, где уступил Джимми Коннорсу.

Бьорн Борг в 1974 году Фото: Hulton Archive/Getty Images

От Австралии у Борга остались очень неприятные ощущения. Он всякий раз злился, когда слышал упоминание этой страны. Бьорн не простил местным журналистам публикацию о его личной жизни. Тогда стараниями репортёров издания The Australian Women's Weekly на свет появился обширный материал-расследование об интимных свиданиях Борга с теннисисткой из Мальме Хелен Анлио. В Швеции материал вызвал широкий резонанс. Проблема в том, что Хелен было всего лишь 16 лет, да и сам Бьорн ещё не достиг совершеннолетия.

Карьера молодого Борга могла пойти под откос, но его спасли покровители в высоких политических кругах Швеции. Перспективному теннисисту удалось избежать уголовного преследования по обвинению в «совращении несовершеннолетней». Бьорну также пришлось заплатить компенсацию родителям Анлио, чтобы они перестали упоминать о его отношениях с их дочерью в СМИ.

Бьорн Борг и Хелен Анлио Фото: Hulton Archive/Getty Images

Скандал Борг уладил, но Австралию не простил. «Это абсолютный и мерзкий цирк», — говорил он об атмосфере в Мельбурне, куда обещал больше никогда не приезжать. Слово своё сдержал. На Australian Open Борга после 1974 года ни разу не видели. Конечно, публикация в местных медиа сыграла в этом огромную роль, но также стоит отметить, что мэйджор в Мельбурне в то время считался наименее престижным среди всех. В 1970-х AO вообще проходил в период рождественских и новогодних праздников, поэтому многие звёзды его игнорировали.

Через несколько месяцев после неприятной поездки в Мельбурн Борг выиграл свой первый турнир «Большого шлема». Это случилось на «Ролан Гаррос» — 1974. Он защитил титул в Париже в 1975-м, а в следующем сезоне покорил травяной Уимблдон. В Лондоне Бьорн чувствовал себя настолько комфортно, что завоевал пять титулов кряду (1976-1980). Мог быть и шестой, но помешал Джон Макинрой, взявший в 1981-м реванш за поражение в ставшем легендарным решающем матче годичной давности.

В любом случае пять побед подряд на Уимблдоне – выдающееся достижение Борга, которое смог повторить только Роджер Федерер (2003-2007). Был близок к этому и Новак Джокович, но проиграл пятисетовый финал Карлосу Алькарасу в прошлом году.

Кроме того, заслуживает внимания последовательная серия из четырёх побед Бьорна на «Ролан Гаррос» (1978, 1979, 1980, 1981). Её дважды повторял (2005-2008, 2011-2014) и один раз превзошёл Рафаэль Надаль (2010-2014). Рафа – Король грунта, но до него наиболее доминирующим теннисистом на этом покрытии был именно Бьорн Борг.

Свой 11-й последний ТБШ Борг выиграл на «Ролан Гаррос» — 1981. Это случилось 7 июня, через день после того, как Бьорн отпраздновал свой 25-й день рождения. Казалось, что карьера шведа в лучшем случае находится на экваторе и он возьмёт ещё немало мэйджоров, но сложный характер помешал это сделать.

Борг в целом потерял мотивацию на корте, пробив отметку в 10 «Шлемов». Он собирался уйти после победы на US Open — единственной цели, невыполнение которой не давало ему покоя.

«Меня многие называют великим игроком, но это далеко не так. Что стоят все мои титулы, если я до сих пор так и не выиграл US Open. Вот выиграю американский чемпионат и сразу уйду!» — утверждал Борг.

Бьорн Борг на US Open — 1981 Фото: Sports Illustrated via Getty Image

Воплотить задуманное Бьорну не удалось. Он проиграл Джону Макинрою в финале US Open – 1981, в четвёртый раз остановившись в шаге от титула в Нью-Йорке. После этого на ТБШ Борг больше не играл. В 1982-м он принял участие только в двух турнирах (дошёл до четвертьфинала Монте-Карло и второго раунда Лас-Вегаса). В январе 1983 года Борг объявил о завершении карьеры, что стало настоящим шоком для теннисного мира. Джон Макинрой безуспешно пытался убедить соперника продолжить выступление на корте. Не сразу, но Бьорн нехотя послушался. Он сыграл на турнирах в Монте-Карло (1983) и в Штутгарте (1984), но оба раза вылетал на ранних стадиях. Столь неудачные попытки камбэка заставили его взять очень долгую паузу перед следующим появлением на корте.

У Борга было три места жительства после завершения карьеры: пентхаус в Монте-Карло, особняк на Лонг-Айленде в Нью-Йорке и поместье в лесах Швеции, куда реально добраться только на вертолёте. В Монте-Карло и Нью-Йорке Бьорн активно отрывался на вечеринках с девушками лёгкого поведения, подсел на алкоголь и запрещённые вещества. Чаще всего компанию ему составлял американский теннисист литовского происхождения, чемпион Australian Open — 1977 Витас Герулайтис, который при этом продолжал профессиональную карьеру.

Борг ещё во время игровой карьеры в 1980 году женился на румынской теннисистке Мариане Симьонеску. Отношениям не было суждено продлиться долго из-за постоянных измен и разгульного образа жизни теннисиста. В 1984-м Бьорн и Мариана расстались. Бьорн заплатил за развод $ 700 тыс. и отдал один из своих относительно мелких объектов недвижимости на Лазурном Берегу.

Бьорн Борг с первой женой Марианой Симьонеску Фото: Evening Standard/Hulton Archive/Getty Images

Затем Бьорн стал встречаться с шведской моделью Дженнике Бьёрлинг, от отношений с которой в 1985 году у него родился сын по имени Робин. Бьёрлинг более снисходительно относилась к похождениям Борга, поскольку сама вела похожий образ жизни.

Тем не менее вполне ожидаемо их связь не стала долгосрочной. В конце 1980-х Дженнике решила судиться с Боргом за право опеки над Робином. Бьорн заплатил ей $ 1 млн, чтобы она отказалась от претензий и оставила сына ему.

Дженнике Бьёрлинг и Бьорн Борг Фото: Georges De Keerle/Getty Images

С 1989 по 1993 год Борг был женат на итальянской певице Лоредане Берте. Опять же, долгой и счастливой жизни с ней не получилось. Всё завершилось очередным скандальным разводом. При этом Борг растерял значительную часть своего состояния. Бьорн заработал $ 3,65 млн призовых в теннисе, но вне корта деньги лились на него буквально рекой. Борг был владельцем модного бренда имени самого себя. В Швеции его лейбл стал очень успешным, уступая только Calvin Klein. Кроме того, он руководил собственной менеджерской компанией Björn Borg Desing Group, активы которой достигали десятков миллионов долларов. Были и многочисленные рекламные сделки с крупными брендами. За счёт этого Бьорн мог вести беззаботную жизнь плейбоя-рантье.

Борг считался первым в истории спортсменом, личный капитал которого превысил отметку $ 100 млн. Все его активы к началу 1990-х оценивались в сумму $ 400 млн, даже несмотря на банкротство BBDG в 1989-м. Бьорн поддался влиянию Берте и перевёл все средства из Швеции в Италию, где была более мягкая система налогообложения. В конечном счёте за четыре года изрядно «прогорел», и его активы просели в цене сначала до отметки $ 56 млн в 1992 году, а потом и вовсе стали падать со стремительной скоростью. Легендарный теннисист окружил себя сомнительными советниками и помощниками, которые просто выманивали у него деньги. Берте бросила теннисиста. Ещё во время отношений с ней швед пытался вернуться на корт.

Лоредана Берте и Бьорн Борг Фото: Gamma-Rapho via Getty Images

В 1991-м Борг нанял тренером валлийского эксперта по карате Рона Тэтчера, сделал причёску с отрощенными волосами, как во время лучших годов карьеры, стал использовать деревянную ракетку. Но простой без игры оказался слишком долгим. Борг не добыл ни одной победы после камбэка. В своих первых девяти матчах в 1991 и 1992 годах Бьорн даже не выиграл ни одного сета. В следующем сезоне показал себя немного лучше, взяв по сету в каждой из трёх встреч. Он был ближе всего к победе в своей финальной игре на корте, но в напряжённой борьбе уступил россиянину Александру Волкову (6:4, 3:6, 6:7) на Кубке Кремля 1993 года в Москве.

Первая жена Борга Мариана Симьонеску утверждала, что Бьорн всегда был очень умиротворён и спокоен, за исключением случаев, когда проигрывал матч. Тогда швед становился хмурым и не разговаривал с окружающими около трёх дней. На корте он этого не показывал. Теннисист не срывался даже в трудные моменты и получил прозвище Ледяной человек за удивительное хладнокровие, но в глубине души Борг терпеть не мог проигрыши, поэтому ушёл в 1981 году после двух подряд поражений в финалах ТБШ от Макинроя. После возобновления карьеры в 1990-х швед решил долго себя не мучить. Тем более что были другие заботы. Коммерческие предприятия Борга разорялись. Он чудом избежал банкротства в начале 2000-х, продав часть своей элитной недвижимости и теннисные трофеи на аукционе. Одно время подумывал избавиться даже от пяти кубков Уимблдона, но всё-таки оставил их после уговоров Джона Макинроя и Андре Агасси.

В 2002-м Борг женился на Патрисии Эстфельд, которая младше него на восемь лет и была менее звёздной по сравнению с предыдущими подругами – работала простым агентом по недвижимости.

Бьорн Борг со своей женой Патрисией Эстфельд Фото: Getty Images for Laver Cup

В 2003-м у них родился сын Лео, который также является профессиональным теннисистом. Правда, до успехов отца ему ещё очень далеко. Предубеждений в отношении Австралии у Лео нет, в отличие от Бьорна (хотя и сам легендарный чемпион уже давно забыл об обидах на Мельбурн). Даже наоборот.

Лео Борг выиграл три титула ITF за последние пару лет и очень надеялся на то, что рейтинг позволит ему впервые сыграть в квалификации ТБШ – на Australian Open – 2024.

«В начале этого года я стоял примерно 550-м в рейтинге, а сейчас – в топ-400, это однозначно позитивно. Но, конечно, я хочу большего. Моя цель – в следующем году попасть на Australian Open. Я не забегаю вперёд, но я очень хорошо играл, у меня есть несколько титулов ITF. Все идёт в верном направлении. Я упорно работаю, поэтому приятно видеть определённые результаты», — сказал Лео Борг в сентябре прошлого года после дебюта за сборную Швеции на Кубке Дэвиса.

Бьорн Борг с сыном Лео Фото: Из личного архива Лео Борга

Тем не менее ещё нужно много работать. Сейчас 20-летний Лео является 395-й ракеткой мира, чего недостаточно для участия в отборочном раунде мэйджора. В начале января он вылетел в первом раунде челленджера в Буэнос-Айресе. Нужно очень постараться, чтобы подняться примерно в топ-250 и попытать счастья в отборочных матчах на «Ролан Гаррос» в мае.

Сам Бьорн Борг с возрастом изменился и остепенился. Он уже более 20 лет состоит в браке с одной женщиной, является любящим отцом и примерным семьянином. Швед завязал с вредными привычками и выбрался из финансовой ямы. В данный момент его состояние оценивается в сумму $ 80 млн. Главным образом из-за того, что именной бренд одежды по-прежнему популярен.

Теннис остаётся в жизни Борга. Он был тренером сборной Европы на Кубке Лэйвера в 2023 году, регулярно участвует в выставочных матчах легендарных игроков, ездит на челленджеры с Лео. Бьорн Борг может сожалеть о многих поступках в течение своей карьеры и жизни в целом, но главное, что он осознал собственные ошибки и встал на путь исправления.