«Сестрой движет мечта: тогда вырастают и крылья». За нашу Аню болеют и семья, и вся Россия

Анна Калинская — единственная надежда России в женской сетке Мельбурна!

Ради такого матча за полуфинал АО точно стоит проснуться в пять утра или отложить все дела. Тем более впереди у россиянки соперник из топ-20: как игрок Чжэн Циньвэнь классный, но проходимый. Нас ждёт захватывающая борьба!

Первые успехи и спортивная семья

Россиянка не поднималась выше 51-го места в рейтинге, а после АО улучшит персональный рекорд – она уже 37-я в лайве. Локальные успехи на турнирах WTA были, ведь в сотне Анна держится давно. Но результаты на «Шлемах» буста не давали: до этого Australian Open ей не удавалось продвинуться дальше второго круга, хотя и обыгрывала Катержину Синякову, Сорану Кырстю, Каролин Гарсию, Каролину Мухову, Слоан Стивенс. В Мельбурн Калинская приехала 75-й ракеткой мира, так что тяжело было предположить, что именно она проберётся дальше всех среди россиянок.

Но иного мнения была сама Анна. На вопрос: верила ли она до ТБШ, что зайдёт так далеко? – Калинская без стеснения сказала: «Да».

Анна Калинская на АО-2024 Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Анна родилась в Москве в спортивной семье. Отец и мать – бывшие бадминтонисты. Николай Калинский много лет работал боссом национальных команд в сборной России. Сначала теннис был для Анны хобби: занималась вместе с двоюродной сестрой, но в итоге родители записали её в московский клуб «Это теннис». Уже на юниорах успехи были: играла в трёх финалах «Большого шлема»: в 2015-м проиграла в одиночном разряде на «Ролан Гаррос» Паоле Бадосе, с соотечественницей Анастасией Потаповой – на US Open в паре, а в 2016-м со словачкой Терезой Михаликовой выиграла дебютный Australian Open.

Во взрослом туре результаты на «Шлемах» были уже не столь впечатляющими, а в WTA-туре целых три победы, но в паре: в 2019-м забрала турнир в Праге, в 2021-м в Штутгарте, в 2022-м – в Санкт-Петербурге.

Дружба с главным шоуменом тура

И всё же на старте карьеры фанатам мирового тенниса она была известна и интересна как девушка главного шоумена ATP Ника Кирьоса. Всё закрутилось в 2019-м, во время американской хардовой серии. Тогда-то скандальный австралиец греческого происхождения всё чаще стал упоминаться вместе с россиянкой. Ник всегда считался известным ловеласом и сердцеедом: встречался с соотечественницей Айлой Томлянович, проявлял интерес к американке с русскими корнями Аманде Анисимовой, а в Америке сосредоточился на тогда 20-летней Калинской. Он постоянно лайкал и комментировал сообщения Анны в социальных сетях, а также был замечен в её команде на турнире в Вашингтоне, на котором россиянка выполнила несколько подач с руки в стиле Кирьоса. Позже она рассказала, что на это её вдохновил не кто иной, как Ник Кирьос.

Он присутствовал на матче Калинской на US Open в парном разряде и назвал своей любимой теннисисткой. Тогда же Tennis World USA стал распространять информацию, что теннисисты в отношениях.

Они то сходились, то расходились — роман получился скоротечным, а под занавес сезона-2019 всё совсем разладилось. Калинская сама объявила в соцсетях о расставании с Кирьосом: «Мы расстались. Мы не друзья. Я понимаю, что здесь есть его фанаты, и это классно, но я не собираюсь разговаривать о нём. Проявите немного уважения и ко мне. Спасибо». Уже позже, по словам экс-подруги Ника Киары Пассари, Анна, увидев теннисиста в одном из ночных заведений, бросила в его сторону стакан и ударила по лицу. Правда, модель несколько лет спустя и вовсе подала на Ника в суд – тот напал на бывшую девушку. В чём позже признался сам.

Поддержка брата: «Если она выиграет АО, покрашусь в белый»

Но, независимо от результатов, за успехами Анны всегда следил её старший брат. Он тоже спортсмен – полузащитник «Пари НН» Николай Калинский, выступает за нижегородский клуб с 2020 года. В этом сезоне Калинский провёл 17 матчей в РПЛ, забил три мяча и отдал две результативные передачи.

Анна Калинская с братом Фото: Из личного архива Анны Калинской

Старший в семье Николай всю карьеру очень тепло поддерживает Аню. Мельбурн не исключение. Несмотря на разницу в часовых поясах, даже во время АО они часто созваниваются, и брат даёт ей наставления.

«Чемпионат» пообщался с Николаем перед главным матчем в жизни её сестры: о поддержке, любви к спорту и пари в случае победы Анны на АО.

— С каким целями сестра ехала на AO?

— Я не смогу сказать. Она больше с тренером общалась и ставила цели и задачи. Но как спортсмен могу сказать, что каждый спортсмен хочет выигрывать каждый матч на турнире. Вряд ли кто-то загадывает, выиграешь ты Australian Open или нет. Все просто идут от матча к матчу.

— В чём главная причина прогресса Анны?

— Я смотрел её игру с Паолини. Она очень сильно прибавила в агрессии, в своей ментальности. Она более спокойно ведёт себя на корте. Видно, что знает, что нужно делать на корте.

— Почему это случилось только сейчас?

— Я не очень сильно разбираюсь в теннисе, поэтому правильнее задать этот вопрос ей. Я говорю о том, что вижу сейчас. Не могу сказать о том, что было раньше.

— Поддерживаете связь во время турнира?

— Да. Мы общаемся каждый день. Перед играми и после я ей пишу. Пытаюсь настроить её мотивационными речами, чтобы она победила.

— Разница в часовых поясах не мешает?

— Немного сказывается. Первые матчи я просыпался утром, и у меня уже было сообщение, как она сыграла. Последние два матча я уже смотрел. Со временем сейчас всё нормально.

— Насколько Анне тяжело психологически оказаться так далеко в сетке?

— Не думаю, что ей психологически тяжело. Сейчас ею движет мечта. В такие моменты вырастают крылья, и ты уже на кураже. Она хочет побеждать и проходить дальше. Она почувствовала этот вкус победы.

— Следит ли Анна за успехами «Пари НН» и вашими лично?

— Вряд ли она смотрит все мои матчи, потому что показывают не во всех странах. Но она точно знает все результаты, потому что и родители общаются с сестрой, и я. Мы всегда на связи после матчей: либо поддерживаем друг друга, либо поздравляем.

— У сестры в детстве не стоял выбор между футболом и теннисом?

— Нет.

— А у вас?

— Тоже нет. Меня сразу в футбол отдали, а её — в теннис.

— Не пытались переманить в футбол?

— Не, не надо (смеётся).

— Есть ли у вас какие-то совместные ритуалы?

— Нет, потому что мы не так часто видимся. Постоянно получается так, что она в одной стране, а я — в другой. У нас разные часовые пояса. Но когда она прилетает, мы обязательно видимся. Или, бывает, приезжает пару раз в год в Нижний Новгород. Если есть время, то мы обязательно встречаемся и разговариваем на разные темы.

— Психологически Анна готова к победе на Australian Open?

— Лучше этот вопрос задать ей. Я, наоборот, говорю ей, чтобы она была спокойна и не впадала в какую-то эйфорию. Важно, чтобы её вперёд двигала мечта.

— Верите, что сестра выиграет оставшиеся три матча?

— Верить надо всегда. Почему бы и не замахнуться на «Большой шлем»?

— Что сделаете, если Анна выиграет Australian Open?

— Даже не знаю… Надо подумать. Пускай покрашусь в белый (смеётся).

«Калинка-малинка» на трибунах Australian Open и особый тренер

Наверняка пару наставлений, как справиться со стартовым волнением, Николай даст сестре и перед дебютным четвертьфиналом на «Шлеме». Но тепло её будут поддерживать и завтра — в Мельбурне во время одного из матчей кто-то выкрикнул с трибун: «Анна — спортсменка, комсомолка и просто красавица». Также на этой неделе на кортах Мельбурна зрители неоднократно хором исполняли знаменитую «Калинку» и задорно танцевали.

«Они классные. До турнира я их не знала, они приходят на мои матчи с первого раунда. Встретила их в первом матче, и они ходят на каждый мой матч. Я чувствую огромную поддержку», – сказала Аня после матча.

В своём же боксе она питается поддержкой тренера – особого человека в жизни Анны. С Патрисией Тарабини она познакомились на грунтовом турнире во Франции перед «Ролан Гаррос». Вместе, отмечает Калинская, они больше внимания уделяют физической подготовке.

Анна Калинская с тренером Патрисией Тарабини Фото: Из личного архива Анны Калинской

Только здесь она выдержала два трёхсетовых триллера с физически одарёнными спортсменками: позади Кэти Волынец, Аранча Рус, Слоан Стивенс, Ясмине Паолини. Отмечает Анна и свой стиль: агрессивный. «В целом хорошо чувствую себя на корте. Не назову какой-то определённый удар или план. Просто в каждом матче стараюсь подстроиться под соперницу. Все игроки разные. Главное, надо было играть более агрессивно, больше рисковать и завершать розыгрыши. Мне нравится быть агрессивной. Думаю, это тоже часть моей игры. Самое главное – биться и наслаждаться игрой, а в конце увидишь, что получится».

Анна Калинская на АО-2024 Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Тандем общается на английском, хотя Калинская не раз признавалась, что хотела бы выучить испанский. Но и Патрисия пытается стать чуть ближе к подопечной: иногда сама пытается говорить по-русски. На турнире в Санкт-Петербурге Анна даже подарила ей связку наших сушек – наверное, в благодарность за попытки!

«Я думаю, что она очень понимающий человек. Она много слушает. Я думаю, для тренера важно понимать игрока. Раньше она играла сама, поэтому прошла через то, что мне предстоит. Мы вместе уже четыре с половиной года, я ей полностью доверяю. Она помогает мне вне корта и на корте. Очень важно доверять своему тренеру, найти взаимопонимание, в тяжёлые моменты нужен человек, который поймёт тебя. Рада, что работаю с Патрисией. Надеюсь, мы продолжим прибавлять. Ничего особенного она мне не говорит. Она очень позитивный человек. Выиграю я или проиграю, мы стараемся быть на позитиве каждый день, делать нашу работу. Если ты упорно работаешь и у тебя есть план, в будущем результат придёт», – сказала Калинская на пресс-конференции.

Анна Калинская Фото: Из личного архива спортсменки

Выход в 1/4 финала уже обеспечил Калинской наибольший гонорар в карьере ($ 402,5 тыс.), который она пока не успела распределить. После победного матча третьего круга интервьюер спросил у Анны, куда она собирается потратить заработанное. Россиянке ничего не пришло в голову, но после паузы сказала: «Возможно, это будет хорошая сумочка».