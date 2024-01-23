«Жажду реванша с Коко после US Open». Соболенко — о полуфинале Australian Open

Арине Соболенко пришлось подождать своей очереди выйти на «Род Лэйвер Арену», так как более ранние четвертьфиналы затянулись. Но действующая чемпионка Australian Open свой матч затягивать не стала, обыграла Барбору Крейчикову за один час 12 минут и теперь жаждет взять реванш у Кори Гауфф за поражение в финале US Open — 2023. Также на пресс-конференции она рассказала, за счёт чего в последние годы ей удаётся стабильно доходить до поздних стадий на «Больших шлемах».

«Рада, что сыграли на «Род Лэйвер Арене», важно играть четвертьфиналы на большом корте»

— Очень довольна победой. Барбора – тяжёлый соперник, у нас с ней всегда непростые битвы. Довольна своим уровнем игры и победой.

— Вас спрашивали, хотите ли вы на другой корт, и вы отказались?

— Была вероятность, что один из наших матчей перенесут на другую арену, но мы решили посмотреть, как пойдёт матч Новака с Фритцем. Если затянется, мы согласились, что можно перенести. Но Новак выиграл третий и четвёртый сет, так что мы оставили всё как есть.

— Если бы дошло до пятого сета, вы передумали бы?

— Возможно. Но я рада, что матч длился не так долго и мы смогли сыграть на «Род Лэйвер Арене». Четвертьфинал важно играть на большой арене. Конечно, было бы гораздо лучше начать в 19:00, но ты не можешь контролировать другие матчи. Да, они долго играли, но я старалась сосредоточиться на себе и просто ещё немного подождать. Это не так уж и плохо. Конечно, лучше, когда точно знаешь время начала. Но что есть, то есть, нам надо быстро адаптироваться к условиям. Думаю, у нас это получилось.

— У вас прошлый матч закончился очень поздно, и вы быстро выиграли. На что обращаете внимание, когда играете позже запланированного? Хотите поскорее выиграть?

— Каждый раз, когда я играю очень поздно, мне хочется выиграть как можно скорее. Но я стараюсь фокусироваться на себе, потому что спешка может сильно навредить. Стараюсь не спешить. Закончу быстро – хорошо. Нет – ну, что есть.

— Ещё раз хочу уточнить – во время матча Новака вас спросили, хотите ли вы на «Маргарет Корт Арену», и вы отказались?

— Да, нас спросили, как мы хотим поступить, хотим ли мы сейчас перейти на другую арену. Мы сказали – давайте посмотрим, как будет складываться матч. Если сильно затянется, то будет неплохо перейти на другую арену. Чтобы не получилось, как с Медведевым. Но Новак выиграл сет 6:2, было ещё довольно рано, так что мы решили дождаться, когда они закончат.

— А только ваш матч с Барборой думали перенести или Синнеру с Рублёвым тоже предлагали?

— Там были только мы с Барборой, но мы им сказали спросить ребят, может, они захотят на другой корт, чтобы не играть допоздна. Уверена, что они и ребят спросили. На нас не давили, ничего такого, просто узнали наше мнение.

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«Жажду реванша с Коко после US Open»

— Второй «Шлем» подряд вам играть с Коко. Рады, что после US Open появился ещё один шанс обыграть её?

— Это супер, просто супер. После US Open я жаждала реванша. Это будет отличный матч. У нас с Коко всегда классные битвы. Очень довольна, что сыграю с ней, с нетерпением жду этого полуфинала.

— У вас длинная серия выходов в полуфиналы «Шлемов», а несколько лет назад вам было непросто доходить до этой стадии. Что изменилось, что теперь вы так стабильно играете на «Шлемах»?

— Настрой, то, что я не выхожу из себя на корте, не тороплюсь. Играю очко за очком, и всё, бьюсь за каждое очко, не перегружая голову мыслями о своих мечтах, о том, что я хочу сделать, сколько «Шлемов» хочу выиграть и так далее. Я смогла абстрагироваться от этого и сосредоточилась на себе и на вещах, которые можно улучшить, на том, что мне на самом деле надо сделать для победы в каждом матче.

— Как вам это удалось? Это, должно быть, нелегко.

— Да, нелегко. Думаю, дело в опыте. Я стала старше, более зрелой (улыбается). Всё приходит с опытом, с тяжёлыми поражениями, тяжёлыми матчами.

— Так что вы, однажды просто решили, что нужно меняться? Или кто-то вам помог, психолог или ещё кто?

— Я четыре или пять лет работала с психологом. В определённый момент работа с психологом помогает, особенно молодым игрокам, просто начать играть в туре. Но в какой-то момент уже начинаешь ждать, что тебе помогут. Не решаешь проблемы сам, а ждёшь помощи со стороны.

И в какой-то момент я решила, что должна сама разобраться, как себя контролировать. Это было важнейшим решением для меня. Я по-настоящему взяла на себя ответственность за всё, что делаю, и это помогло мне лучше контролировать себя на корте.

— Смотрели когда-нибудь видео, где вы выходите из себя на корте? Бывало такое, что их крутили по телевизору и вы думали – так, мне это смотреть незачем?

— Да, иногда вижу их (смеётся). Я не слишком горжусь некоторыми вещами, которые делала на корте. Это часть моего пути, и я рада, что столкнулась с этими испытаниями и смогла это исправить, стала спокойнее на корте. Я проделала большую работу и рада, что смогла это исправить.