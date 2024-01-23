Гауфф — о Соболенко и Крейчиковой: с любой из них будет тяжёлый матч

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о предстоящем полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором она встретится с победительницей противостояния Барбора Крейчикова (Чехия) – Арина Соболенко (Беларусь).

«С Барборой я давно не играла, не помню уже, когда. Она уже была в полуфинале, я считаю её очень умным игроком. Вижу, что она всегда смотрит матчи, интересуется. Думаю, она – одна из самых умных игроков в туре, и когда она на кураже, её тяжело обыграть.

С Ариной всегда тяжёлые матчи. Она хорошо играет на этом турнире. Финал US Open был тяжёлым. С любой из них будет тяжёлый матч. Это поздние стадии «Большого шлема», и обе они находятся в хорошей форме», — сказала Гауфф на пресс-конференции.