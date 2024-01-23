Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Гауфф — о Соболенко и Крейчиковой: с любой из них будет тяжёлый матч

Гауфф — о Соболенко и Крейчиковой: с любой из них будет тяжёлый матч
Комментарии

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о предстоящем полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором она встретится с победительницей противостояния Барбора Крейчикова (Чехия) – Арина Соболенко (Беларусь).

«С Барборой я давно не играла, не помню уже, когда. Она уже была в полуфинале, я считаю её очень умным игроком. Вижу, что она всегда смотрит матчи, интересуется. Думаю, она – одна из самых умных игроков в туре, и когда она на кураже, её тяжело обыграть.

С Ариной всегда тяжёлые матчи. Она хорошо играет на этом турнире. Финал US Open был тяжёлым. С любой из них будет тяжёлый матч. Это поздние стадии «Большого шлема», и обе они находятся в хорошей форме», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Материалы по теме
«Это бы точно помогло женскому теннису». Гауфф — о возможном объединении туров ATP и WTA
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android