Местный любимец Ллейтон Хьюитт враждовал с аргентинцами Хуаном-Игнасио Челой и Давидом Налбандяном. Им не удалось скрыть это на корте.

Ты что себе позволяешь?» Звёзды тенниса устроили разборки прямо во время игры на AO-2005

Австралиец Ллейтон Хьюитт – один из лучших теннисистов XXI века. Ллейтон выиграл два турнира «Большого шлема» (US Open – 2001 и Уимблдон-2002), взял пару Итоговых (2001, 2002) и был первой ракеткой мира в течение 80 недель. Хьюитт начал сдавать позиции в середине 2000-х, когда на большую сцену полноценно ворвались Рафаэль Надаль и Роджер Федерер. В целом он может сполна гордиться своей карьерой, но есть и повод для сожалений по поводу упущенных возможностей.

Главный недостающий элемент в послужном списке Ллейтона – победа на Australian Open, который проводится в его родной стране. Ближе всего к цели Хьюитт был в 2005 году. Тогда он дошёл до финала, где уступил россиянину Марату Сафину (6:1, 3:6, 4:6, 4:6). Желание взять кубок в Мельбурне у австралийца зашкаливало. По ходу турнира он вёл себя очень эмоционально, что не нравилось соперникам. У Хьюитта возникли серьёзные конфликты с аргентинцами Хуаном-Игнасио Челой и Давидом Налбандяном, которые обернулись нехарактерной для тенниса «грязью» на корте.

На Australian Open – 2005 Хьюитт получил третий номер посева, уступая только швейцарцу Роджеру Федереру и американцу Энди Роддику. Публика в Мельбурне ждала от Ллейтона титула. Каким-то странным образом он не доходил на домашнем мэйджоре дальше четвёртого раунда с момента дебюта на нём в 1997 году. При том, что Хьюитт отлично играл на харде. Например, на US Open к 2005-му в его списке достижений значились победа на турнире, два полуфинала, по одному финалу и четвертьфиналу.

В первом раунде AO Хьюитт легко разобрался с французом Арно Клеманом (6:3, 6:4, 6:1). Значительно труднее было во втором круге с американцем Джеймсом Блэйком (4:6, 7:6, 6:0, 6:3), где перед Ллейтоном маячила перспектива 0:2 по сетам. Он уступал на тай-брейке второй партии до счёта 6:6 и только потом ценой волевых качеств дожал оппонента, а затем добил его в третьем и четвёртом сетах.

Ллейтон Хьюитт на Australian Open — 2005 Фото: Adam Pretty/Getty Images

Рукопожатие Блэйка и Хьюитта после матча выглядело достаточно прохладным. Ллейтон уж очень хотел добиться успеха на глазах родной публики. Каждое своё выигранное очко или ошибку соперника австралиец сопровождал криком: «Вперёд». Джеймс на пресс-конференции пусть и в корректной форме, но высказал своё недовольство этим фактом.

Куда более серьёзный конфликт возник у Хьюитта в третьем раунде, где его соперником был аргентинец Хуан-Игнасио Чела (6:2, 4:6, 6:1, 6:4). Ллейтон продолжал излишне часто заводить публику своим «Давай». Челе это не нравилось, но он долго терпел. В пятом гейме четвёртого сета аргентинец уступал 0:40 на своей подаче. Хьюитт в очередной раз потребовал поддержки от зрителей. Чела понимал, что вряд ли спасёт этот гейм и матч в целом. На одной из подач Хуан-Игнасио просто со всей силы зарядил мячом в Ллейтона, который едва успел увернуться. Гейм Чела проиграл, после чего во время смены сторон плюнул в Хьюитта. Австралиец при этом ему что-то сказал. На корте чуть не завязалась потасовка, что является чем-то немыслимым для тенниса, где в целом спортсмены ведут себя по-джентльменски и если выплескивают эмоции, то в основном на судей или зрителей.

Чела в конечном счёте проиграл матч. Руку он Хьюитту пожал, хоть и без особого энтузиазма. Разборки продолжились после игры. Роджер Рашид, тренер Хьюитта, был в ярости. Он пошёл в раздевалку Челы и на повышенных тонах высказал претензии аргентинцу и его команде.

Ллейтон Хьюитт и Хуан-Игнасио Чела едва скрывали взаимную неприязнь на Australian Open — 2005 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

На пресс-конференции Хуан-Игнасио отвечал на вопросы австралийских журналистов и всё-таки вынужден был извиниться.

«Я плюнул, но не конкретно на Хьюитта, просто в его сторону. Однако он думал, что я это сделал специально. Поэтому я приношу свои извинения», — сказал Чела.

Челу позже оштрафовали на $ 2 тыс. за неспортивное поведение.

В четвёртом раунде AO-2005 Хьюитт с трудом дожал 18-летнего Рафаэля Надаля (7:5, 3:6, 1:6, 7:6, 6:2), который через несколько месяцев выиграет свой первый «Шлем» на «Ролан Гаррос». Обошлось без особых эксцессов. Рафа спокойно реагировал на попытки Ллейтона завести публику.

Проблема возникла в четвертьфинале, где Хьюитту противостоял ещё один аргентинец Давид Налбандян (6:3, 6:2, 1:6, 3:6, 10:8). В середине напряжённого пятого сета при смене сторон теннисисты столкнулись плечами. На повторе было видно, что Ллейтон всё-таки был инициатором контакта и вроде как умышленно слегка зацепил Давида. Налбандян славится своим буйным нравом. Он моментально прокричал: «Ты что себе позволяешь?» К счастью, обошлось без драки, хотя Давид является настолько темпераментным, что вполне мог бы в неё ввязаться.

Давид Налбандян и Ллейтон Хьюитт на Australian Open — 2005 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

После матча Налбандян обвинил Хьюитта в неджентльменском поведении. Что интересно, сам Ллейтон предпочитал делать оппонентам комплименты за качественную игру и просто избегал вопросов о конфликтах с Блэйком, Челой и Налбандяном.

В полуфинале AO Хьюитт обыграл Энди Роддика (3:6, 7:6, 7:6, 6:1), а затем в битве за титул уступил Марату Сафину (6:1, 3:6, 4:6, 4:6). Матчи прошли в спокойной атмосфере. Хьюитт хоть и расстроился проигранному финалу, но спокойно отреагировал на неудачу, сделал множество комплиментов Сафину.

В свою очередь, Марат тоже нахваливал Ллейтона и много шутил, желал ему счастья с девушкой – актрисой и певицей Ребеккой Картрайт, которая поддерживала теннисиста на трибунах. Тогда они как раз готовились к свадьбе. Хьюитт поженился с Картрайт летом 2005 года, через несколько месяцев у них родилась дочь Мия. Ллейтон и Ребекка до сих пор счастливы в отношениях.

Ребекка Картрайт активно поддерживала Ллейтона Хьюитта на Australian Open — 2005 Фото: Sean Garnsworthy/Getty Images

Конечно, Хьюитт тогда слегка переусердствовал со своим «Вперёд» в Мельбурне. В какой-то степени его можно понять. Уж очень хотелось выиграть домашний «Шлем». Блэйку такое поведение Ллейтона не нравилось. Возможно, другим соперникам – тоже, но они предпочли об этом по-джентльменски умолчать. Но конфликт Хьюитта с аргентинцами выходил за рамки Australian Open.

Ллейтон нормально ладил с Налбандяном до 2002 года. Теннисисты уважительно высказывались друг о друге, часто тренировались вместе. Разлад случился во время встречи их сборных на Кубке Дэвиса в феврале. В 1/8 финала Аргентина на домашних кортах Буэнос-Айреса просто деклассировала Австралию (5:0). По слухам, Налбандян, Чела и другие аргентинцы позволяли себе неуважительные высказывания в адрес Хьюитта, который, в свою очередь, затаил на них определённую обиду. Затем Ллейтон обыграл Давида в финале Уимблдона-2002, после чего они долго не встречались. Конфликт открыто проявился во время AO-2005 и продолжился во второй половине года.

На Кубке Дэвиса Австралия снова столкнулась с Аргентиной. На этот раз – в четвертьфинале. Австралийцы в Сиднее проиграли аргентинцам со счётом 1:4. Среди прочего, состоялось личное противостояние Налбандяна и Хьюитта. Давид переиграл Ллейтона (6:2, 6:4, 6:4). В раздевалке Налбандян много раз громко кричал: «Ллейтон Хьюитт – девушка лёгкого поведения» (смягчённая формулировка. – Прим. «Чемпионата»). А журналистам заявил, что у Хьюитта нет друзей среди всех представителей ATP-тура.

Давид Налбандян после победы над Ллейтоном Хьюиттом на Кубке Дэвиса — 2005 Фото: Chris McGrath/Getty Images

Сейчас Кубок Дэвиса по важности ни в какое сравнение не идёт с турнирами «Большого шлема». Раньше тоже так было, но в существенно меньшей степени. Налбандян вообще называл себя «человеком Кубка Дэвиса» и говорил, что победы в составе сборной для него важнее «Шлемов», «Мастерсов» и любых других индивидуальных соревнований. Хуан-Игнасио Чела в национальной команде был своего рода «правой рукой» Давида и во всём его поддерживал.

«Самые сильные эмоции я испытывал в Кубке Дэвиса. Кубковые победы и поражения – это такая энергия, с которой ничто не сравнится. Это нечто особенное. Это другой уровень удовлетворения и другой уровень грусти», — утверждал Налбандян.

Давид мечтал выиграть Кубок Дэвиса, но так и не смог это сделать. Ближе всего был к цели в 2006 году, но Аргентина с Налбандяном и Челой в финале в Москве уступила России (2-3) во главе с Маратом Сафиным и Николаем Давыденко. Аргентина взяла Кубок Дэвиса только в 2016 году, когда Давид уже завершил карьеру. Тогда команду возглавлял чемпион US Open – 2009 Хуан-Мартин дель-Потро. К слову, Налбандян конфликтовал с дель Потро. На раннем этапе карьеры Хуан-Мартин не всегда играл за сборную, поскольку Давид не хотел его там видеть.

Сложный характер и буйный нрав мешал Налбандяну взять «Шлем», но и столь вожделенный Кубок Дэвиса тоже не получилось выиграть во многом из-за этого. Давида считали одним из самых технически одарённых игроков тура. При этом его главные достижения относительно скромные – победа на Итоговом-2005 и статус третьей ракетки мира. Травмы существенно помешали, из-за чего он завершил карьеру в 31 год в 2013-м. Но вспыльчивость тоже сыграла немалую роль в том, что Налбандян не добился большего.

Что касается конфликтов аргентинцев с Хьюиттом, то они более-менее уладили разногласия на позднем этапе своей карьеры. В 2011 году Ллейтон и Давид последний раз встретились на корте. Это случилось в первом раунде Australian Open. Налбандян обыграл Хьюитта (3:6, 6:4, 3:6, 7:6, 9:7) в пяти сетах и свёл баланс в «личках» до отметки 3-3.

«Ллейтон – великий теннисист, бывшая первая ракетка мира. Он выиграл много титулов. Без сомнения, великий игрок», — неожиданно заявил Налбандян журналистам.

Давид Налбандян и Ллейтон Хьюитт во время последней личной встречи на Australian Open — 2011 Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Хьюитт ответил ему взаимными комплиментами по поводу игровых качеств, хотя близкими друзьями они так и не стали.

«Сейчас всё хорошо. Молодые аргентинцы – отличные ребята. Хуан-Мартин дель Потро – один из моих ближайших друзей в туре. Хуан Монако – классный парень. Вообще, серьёзные проблемы начались со случая с Челой. Когда я обыграл Налбандяна в финале Уимблдона, между нами всё ещё было нормально, мы даже тренировались вместе. Потом я играл с Челой на Australian Open — 2005, и он плюнул в меня. Ему не понравилось, что я заводил публику и кричал «C’mon». Я не придал этому особого значения. Забавно, но в результате это сказалось на моих отношениях с остальными аргентинцами.

Два матча спустя я играл с Налбандяном в четвертьфинале в День Австралии. Первые два сета я выиграл, вторые проиграл, а в середине пятого мы столкнулись плечами. И всё бы ничего, но он обернулся, говоря: «Ты что себе позволяешь?» Просто в тот момент ни один из нас не остановился, чтобы пропустить другого. Я выиграл 10:8 и больше ни разу с ним не разговаривал. И, видимо, не буду. Я от него не в восторге. Я слышал о нём разные истории. У нас одно время были одни физиотерапевты, и было много всего», — заявлял Хьюитт в 2012 году.

С бывшей 15-й ракеткой мира Челой у Хьюитта всё проще. Как ни крути, Хуан-Игнасио не такой конфликтный человек, как Налбандян. По личным встречам за карьеру Ллейтон ведёт 5-3, хотя Чела нанёс ему болезненный удар по самолюбию, обыграв уже во втором раунде на Australian Open – 2006 и взяв реванш за поражение годичной давности.

Ллейтон Хьюитт и Хуан-Игнасио Чела на Australian Open — 2006 Фото: Cameron Spencer/Getty Images

В 2016 году Хьюитт завёл аккаунт в соцсети X (ранее Twitter). Одним из первых его поприветствовал именно Чела, у которого к тому моменту насчитывалось более 300 тыс. подписчиков (сейчас более полумиллиона).

«Привет, Ллейтон. Добро пожаловать в соцсеть! Ты ещё помнишь меня?» — доброжелательно написал Чела.

Интересно, что в начале того же года Хьюитт и Чела значились в списке подозреваемых в договорных матчах, но тогда расследование по этому делу ни к чему не привело. Аргентинец тогда уже давно зачехлил ракетку (в 2012-м), а Хьюитт завершил выступление в одиночном разряде именно в 2016-м.

Примечательно, что Хьюитт, Налбандян и Чела после окончания карьер работали тренерами. Ллейтон сейчас является капитаном сборной Австралии на Кубке Дэвиса и консультирует 10-ю ракетку мира Алекса де Минора. Налбандян тренирует серба Миомира Кецмановича, который на AO-2024 дошёл до четвёртого раунда, где проиграл Карлосу Алькарасу.

Чела в сентябре 2023 года прекратил сотрудничество с бывшей восьмой ракеткой мира Диего Шварцманом. Аргентинец в 31-летнем возрасте выпал из топ-100 и ищет что-то новое, но расставание произошло на мажорной ноте с взаимной благодарностью сторон. Хуан-Игнасио тренировал Диего семь лет, помог соотечественнику подняться в первую десятку рейтинга ATP, дойти до полуфинала «Ролан Гаррос» (2020) и дважды до четвертьфинала US Open (2017, 2019), стать участником Итогового (2020). Это большие достижения, учитывая тот факт, что рост Шварцмана всего лишь 170 см – такие данные не предполагают успех на корте.

Диего Шварцман и Хуан-Игнасио Чела Фото: Из личного архива Хуан-Игнасио Челы

В декабре Чела вёл переговоры с бывшей 17-й ракеткой мира Кристьяном Гарином, но в итоге тот взял в свою команду россиянина Михаила Южного. Хуан-Игнасио пока остаётся безработным. Наверняка временно. Чела отлично зарекомендовал себя в качестве тренера во время сотрудничества со Шварцманом, так что спрос на его услуги должен быть высоким.

Налбандян до сих пор близко общается с Челой, теннисисты часто публикуют совместные с ним фото в соцсетях. Это вполне логично. Они являются соотечественниками и давно дружат. Давид и Хуан-Игнасио наверняка пересекаются с Хьюиттом на многих турнирах. Возможно, они когда-то проведут совместную встречу и вспомнят о былом соперничестве. Или уже сделали это, но не афишировали.

Хьюитт, Налбандян, Чела – представители «старой школы» тенниса. Они отчаянно сражались на корте, не жалели друг друга и за его пределами. Нынешнее поколение более мягкое по сравнению с ними. С уходом многих «олдскульных» игроков потерялся определённый шарм тенниса, но воспоминания о давних противостояниях будут ещё долго храниться в памяти фанатов.