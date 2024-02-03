Теннисная принцесса из Индии в отчаянии. Знаменитый муж бросил её ради молодой актрисы

Индийская теннисистка Саня Мирза за карьеру выиграла три турнира «Большого шлема» в парном разряде (все – вместе с легендарной швейцаркой Мартиной Хингис) и три – в миксте. В целом она завоевала один одиночный титул и 43 парных, заработала $ 7,3 млн призовых.

Мирза – первая и пока единственная представительница своей страны, выигравшая ТБШ в любом формате. Да, Саня в первую очередь воспринимается как парный специалист, но она также входила в топ-30 одиночного разряда (максимум 27-е место), чего никому из её страны даже близко не удавалось.

Мирза является, без преувеличения, социально-культурной иконой Индии. Её узнаваемость и авторитет сопоставимы со звёздами крикета, который больше всего котируется в стране из всех видов спорта.

Популярность (12,9 млн подписчиков в крупнейшей соцсети) и привлекательная внешность помогли Сане подписать множество выгодных спонсорских контрактов и заняться модельным бизнесом (её нынешнее состояние оценивается в $ 26 млн). Мирза стала источником вдохновения для десятков миллионов индийских женщин. Популярный журнал Time в 2016-м даже включил её в топ-100 самых влиятельных людей года на планете, ведь теннисистка своим выступлением на корте зарабатывала родной стране международный авторитет.

Мартина Хингис и Саня Мирза после победы на US Open — 2015 Фото: Al Bello/Getty Images

В личной жизни у Мирзы всё не было просто. В 2010-м индийская спортсменка вышла замуж за капитана и легенду сборной Пакистана по крикету Шоаиба Малика. Это вызвало большой резонанс в обеих странах, которые конфликтуют друг с другом. В 2014 году Саню назначили послом индийского штата Телинган. Среди жителей страны развернулась дискуссия, можно ли жене пакистанца предоставлять такую должность. В конечном счёте многие сошлись во мнении, что Мирза помогает «наводить мосты» между Индией и Пакистаном, а её авторитет на родине не пошатнулся.

В 2018-м у Мирзы и Малика родился сын Ижаан. Саня возвращалась в тур после рождения ребёнка, но ненадолго. Теннисистка зачехлила ракетку в начале 2023 года, решив посвятить себя семейной жизни. Внезапно все планы 37-летней Мирзы оказались разрушенными.

Саня Мирза и Шоаиб Малик с сыном Ижааном Фото: Из личного архива Сани Мирзы

20 января этого года появилась новость о том, что Шоаиб Малик и 30-летняя пакистанская актриса Сана Джавед поженились. Возлюбленные публиковали фото с церемонии бракосочетания на личных страницах. При том, что Малик не сообщал о своём разводе с Мирзой. Саня тоже об этом не упоминала. Выступать пришлось отцу теннисистки Имрану Мирзе, который разметил специальный пост в соцсетях после массы вопросов у фанатов.

«Саня всегда держала свою личную жизнь в тайне от общественности. Однако сегодня возникла необходимость рассказать о том, что Шоаиб и она в разводе уже несколько месяцев. Саня желает Шоаибу всего наилучшего в его новом предстоящем путешествии. В этот деликатный период мы хотели бы попросить всех поклонников и доброжелателей воздерживаться от любых спекуляций и уважать её потребность в конфиденциальности», — написал Имран Мирза в соцсети X (ранее Twitter).

Слухи о проблемах в отношении Мирзы и Малика начали появляться в СМИ ещё в конце 2022 года, но пара вместе снималась в развлекательном шоу на телевидении и не подавала признаков конфликта. Они продолжали публиковать совместные фото с ребёнком. В частности, в октябре 2023-го разместили снимки с пятого дня рождения Ижаана, которое они счастливо отпраздновали всей семьёй.

В начале января этого года Мирза опубликовала своё вдумчивое и довольно грустное селфи в соцсети с загадочной подписью: «Если что-то нарушает покой твоего сердца, отпусти это». Опять же, мало кто мог представить, что она намекает на развод с Маликом, о котором все узнали только после свадьбы звезды крикета с Саной Джавед.

Шоаиб Малик и Сана Джавед Фото: Из личного архива Саны Джавед

Тот факт, что заявление о разводе Мирзы и Малика пришлось делать отцу теннисистки, весьма показателен. Очевидно, что Саня сейчас пребывает в смятении и отчаянии.

На днях Мирза впервые прокомментировала расставание с Маликом в интервью Samaa TV. Она заявила, что её сын стал жертвой буллинга со стороны сверстников в детском саду после появления новостей о новой свадьбе его отца. Из-за этого Саня покинула свой дом в Дубае и вернулась в родной город Хайдарабад. Её последний пост в соцсетях – фото сына и племянницы Дуа с надписью «Линии жизни».

Саня Мирза с сыном и племянницей Фото: Из личного архива Сани Мирзы

Высказался о внезапном разводе и Шоаиб Малик.

«Нужно делать то, что подсказывает вам сердце. Я вообще не беспокоюсь о том, что думают люди. Если бы меня волновало их мнение, то пришлось бы откладывать собственные планы и ограничивать себя в течение 10 или даже 20 лет», — сказал Малик после свадьбы с Саной Джавед.

Это третий брак Малика. В 2002 году он женился на Айеше Сиддики, с которой развёлся прямо перед свадьбой с Мирзой в 2010 году. Тогда всё тоже закончилось скандалом. Шоаибу пришлось выплачивать $ 1,8 млн компенсации, поскольку Сиддики заявляла, что якобы пережила выкидыш в связи со стрессом из-за расставания со звездой крикета.

Сана Джавед ранее была замужем за пакистанским актёром, певцом и музыкальным продюсером Умаром Джасвалом. Сана и Умар поженились в 2020 году и развелись в 2023-м. По сообщению газеты Pakistan Daily, члены семьи Малика недовольны его браком с Джавед и не присутствовали на свадебной церемонии.

Легенда крикета выставляется явным злодеем в истории расставания с Мирзой даже у себя на родине в Пакистане. Как и Сана Джавед, в соцсетях которой пишут много критических комментариев. По данным индийских и пакистанских СМИ, роман Малика и Джавед начался ещё в 2020 году. Мирза узнала об измене только в конце 2023-го, после чего развод стал неизбежным. Умар Джасвал и вовсе ничего не подозревал до того момента, как Сана ошарашила его новостью о намерении разойтись и выйти замуж за Малика.

Шоаиб Малик «по личным причинам» досрочно завершил сезон в своём клубе «Фортуна Баришал» из чемпионата Бангладеш по крикету, чтобы насладиться временем с новой женой. Очевидно, что общественное мнение не сильно волнует его и Сану. Как и моральный урон, нанесённый его бывшей жене Сане Мирзе. Сане сейчас непросто, но жизнь на этом не заканчивается. Пребывание в родном городе с сыном и племянницей должно помочь ей оправиться от непростого удара судьбы.