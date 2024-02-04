Александрова проиграла чемпионке ТБШ битву за титул. Остапенко забрала 2-й трофей в сезоне

В воскресенье, 4 февраля, на турнире категории WTA-500 в Линце (Австрия) состоялся финальный матч. В битве за трофей сражались российская теннисистка Екатерина Александрова, занимающая 21-е место в женской мировой табели о рангах, и представительница Латвии Елена Остапенко, которая является 12-й ракеткой мира.

На австрийском «пятисотнике» обе соперницы, которые являются его первыми сеяными, провели по три поединка. На старте соревнований отечественная спортсменка повесила «баранку» немке Юле Нимайер (6:3, 6:0), а затем справилась со своей соотечественницей Анастасией Потаповой — 6:2, 7:6 (8). В полуфинале турнира 29-летняя уроженка Челябинска одержала тяжелейшую волевую победу над хорваткой Донной Векич за 3 часа 10 минут — 5:7, 7:6 (4), 7:6 (6). На тай-брейке решающей партии Екатерина уступала со счётом 1:5. Сама россиянка впоследствии рассказала, как смогла выйти победителем из этой трудной ситуации.

«У меня тяжёлые отношения с тай-брейками, особенно в решающем сете. Но даже уступая 1:5 перед сменой сторон, я продолжала бороться в каждом розыгрыше. Да, здорово выйти в финал, но самое ценное, что я отыгралась с такого счёта и продолжаю выступление на турнире», — приводит слова Александровой пресс-служба WTA.

А вот для Елены Остапенко самым тяжёлым выдалось стартовое противостояние на «пятисотнике» в Австрии. Чемпионка «Ролан Гаррос» 2017 года вырвала победу у Клары Таусон также лишь на тай-брейке третьего сета — 3:6, 6:4, 7:6 (7). Примечательно, что датчанка вела в этой игре со счётом 5:3, имела матчбол, но не сумела реализовать его. Дальше латвийке было попроще. Она довольно легко закрыла британку Джоди Бёррэдж (6:1, 6:2) и россиянку Анастасию Павлюченкову (6:2, 6:3).

Свой выход в финал турнира категории WTA-500 в Линце первая сеяная прокомментировала следующим образом.

«Я очень довольна тем, как подавала. Ожидала тяжёлого матча и знала, что он будет тяжёлым. Павлюченкова — великолепный игрок, она выступает очень хорошо в последнее время», — приводит слова спортсменки пресс-служба WTA.

У Екатерины и Елены уже накопилась довольно богатая история личных встреч. До финала в Линце они сыграли девять официальных матчей, и счёт был 5-4 в пользу Александровой. Два последних противостояния при этом остались за Остапенко — 7:6 (3), 6:7 (6), 7:5 в середине прошлого сентября на старте турнира в Сан-Диего и 6:2, 7:6 (3) на второй неделе этого сезона, в полуфинале турнира в Аделаиде. Россиянку последний раз побеждала принципиальную оппонентку в финале турнира в Сеуле-2022 — 7:6 (4), 6:0.

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017 начала этот поединок очень активно и мощно. У неё очень неплохо работала подача, хотя и были две двойные в седьмом гейме, проходили замечательные глубокие и мощные приёмы в ноги. С первого удара 26-летняя уроженка Риги получала преимущество в розыгрыше и старалась гонять соперницу по углам. В стартовой партии Остапенко сделала два брейка, что позволило приблизиться на шаг к очередному титулу в нынешнем сезоне — 6:2. Продолжительность сета составила всего 26(!) минут. Примечательно, что латвийка выиграла 12 из 13 мячей (92%) на своей первой подаче. Александрова, в свою очередь, вообще не могла зацепиться на приёме — у неё даже не было брейк-пойнтов.

Елена Остапенко Фото: Alexander Scheuber/Getty Images

Характер второй партии особо не поменялся. Елена продолжала поддавливать россиянку. Как и в первом сете, уже в четвёртом гейме 12-я ракетка мира сделала брейк, а следом смогла удержать его — 4:1. Конечно, отечественная спортсменка предпринимала попытки переломить ход матча, но ничего у неё в итоге не получилось. Свой единственный брейк-пойнт Екатерина упустила в третьем гейме сета. Александрова, похоже, не смогла восстановиться после самого продолжительного матча в карьере вчера вечером. В итоге Остапенко добилась победы со счётом 6:2, 6:3 за 70 минут. Она била так быстро и сильно, что многие удары её соперница наносила в движении, и это негативным образом влияло на точность. Латвийка завоевала восьмой титул в одиночном разряде в карьере – второй в сезоне (после Аделаиды-2024) – и вновь на уровне WTA-500.

С новой недели Елена поднимется на третью позицию в гонке на Итоговый чемпионат. Отметим, что Остапенко помешала российским болельщикам увидеть вторую победу теннисистки из их страны за день. Напомним, ранее Диана Шнайдер стал триумфатором соревнований в Хуахине. 19-летняя спортсменка оформила свой дебютный титул в карьере.

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На следующей неделе состоятся два турнира WTA. На «пятисотнике» в Абу-Даби из россиянок выступят Дарья Касаткина (7), Людмила Самсонова (8) и Вероника Кудерметова, а а на турнире WTA-250 в Клуж-Напоке — Анна Блинкова (3), Элина Аванесян (6) и Эрика Андреева (Q). За всеми событиями следите на «Чемпионате».