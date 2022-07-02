Борис Беккер связался с русской девушкой после вылета с Уимблдона. Потом сильно пожалел

Чуть более пары месяцев назад шестикратного чемпиона «Большого шлема» Бориса Беккера осудили за нарушение закона о банкротстве и сокрытии активов. В мае немца перевели в тюрьму Хантеркомб в Оксфордшире, где ему предстоит отбыть 2,5 года заключения. Половину срока можно отбыть условно в случае хорошего поведения, но какое-то время придётся провести за решёткой.

У Беккера всегда была «впечатляющая» склонность попадать в скандалы. Самый громкий из них состоялся на Уимблдоне-1999 – последнем турнире в его карьере. Спокойно уйти из тенниса у немца не получилось.

Борис Беккер Фото: Mark Sandten/Bongarts/Getty Images

Беккер был чрезвычайно раздосадован после поражения от австралийца Патрика Рафтера (3:6, 2:6, 3:6) в четвёртом раунде. Хотел громко хлопнуть дверью на закате карьеры и дойти немного дальше по сетке Уимблдона, но не получилось. Горе отправился заливать в японский ресторан Nobu, где встретился с Анжелой Ермаковой — русской девушкой нигерийского происхождения. В конечном счёте Борис и Анжела уединились в «шкафу со швабрами».

Ни о каких серьёзных отношениях речь не шла. Борис наверняка уже успел давно выбросить из головы связь с россиянкой, но вскоре ему пришлось всё вспоминать. В начале 2001 года Ермакова заявила, что отцом её дочери Анны является Беккер. Ситуацию усугублял тот факт, что легендарный теннисист тогда состоял в браке с актрисой Барбарой Фелтус.

Ермакова изначально требовала от Беккера деньги за молчание о ребёнке от него. Ответа не получила, после чего позвонила Фелтус и всё рассказала. В том же 2001 году Барбара и Борис развелись. Два совместных ребёнка уехали вместе с матерью в США. Потерял силу брачный контракт, по которому Фелтус полагалось только £ 2,5 млн. В результате Беккер заплатил бывшей жене £ 10 млн, отдал ей дом в Майами стоимостью £ 2 млн и опеку над двумя сыновьями Ноа Габриэлем и Элиасом Бальтазаром. А ещё Беккера ждал неприятный процесс выяснения отношений с Ермаковой. Борис на первых порах отрицал доводы Ермаковой, но тест ДНК показал его отцовство.

«Помню, что мы с Анжелой танцевали, целовались, но что потом — совершенно не помню. Я до сих пор не могу вспомнить, чтобы между нами была полноценная близость, но генетический тест показал обратное. Я даже хотел доказать, что Ермакова украла мою семенную жидкость, но потом решил, что это вызовет смех и ненужный резонанс со стороны спортивной общественности», — утверждал Беккер.

Суд обязал Бориса выплатить Ермаковой £ 2 млн единоразово плюс по £ 25 тыс. ежемесячно на содержание дочери. Беккер назвал сложившуюся ситуацию «самыми дорогими пятью секундами в жизни». Но в итоге признал ребёнка своим и согласился с решением суда о денежной компенсации. В 2007 году Борис добился через суд совместной опеки над дочкой. Сейчас Анне Ермаковой 22 года. Она пошла по стопам своей матери, став моделью. Девушка очень похожа на своего отца, так что сомневаться в подлинности теста ДНК не приходится.

Анна Ермакова Фото: Из личного архива Анны Ермаковой

В 2015 году в своей автобиографической книге Беккер написал, что жалеет о случайной связи с Анжелой Ермаковой, потому что она разрушила его брак с первой женой Барбарой Фелтус, от которого у теннисиста осталось двое сыновей. У Беккера также есть сын Амадей Бенедикт от второй жены Лиллит, о расставании с которой стало известно весной 2018 года.

«Мне до сих пор стыдно, я всё ещё чувствую себя виноватым. Я изменил своей жене, и это стоило мне брака. Анжела подловила меня в тот момент, когда мне было грустно и одиноко: Я только что объявил, что ухожу из большого тенниса», — отметил Беккер.

Слабость к мулаткам не единственная проблема Бориса Беккера. Неумение управлять финансами довело легенду тенниса до тюрьмы. В 2002 году в Мюнхене Бориса осудили за уклонение от уплаты налогов, но дали условный срок. Урок не был усвоен. Беккер продолжал заниматься сомнительными махинациями.

Неудачные инвестиции, разводы, расходы на детей и любовь к покеру (по некоторым данным, он проиграл в азартной игре около £ 15 млн) — всё это вынудило немца в 2017 году объявить себя банкротом. Он был должен частной банковской фирме Arbuthnot Latham & Co около £ 3,3 млн, но платить не мог из-за отсутствия денег. Пришлось даже устроить аукцион и продавать свои трофеи. Это принесло всего £ 680 тыс. — определённо недостаточно для решения финансовых проблем. И вот в 2022 году дошло до тюремного заключения.

Беккер выйдет на свободу примерно через год при условии хорошего поведения. Его жизнь уже никогда не будет прежней. Репутация разрушена. Денег нет. Какую-то работу (хотя бы экспертом на телевидении или в СМИ) немец наверняка найдёт, но о былой роскоши можно не мечтать. Беккеру сейчас 54 года. Тот возраст, когда очень сложно исправить серьёзные ошибки прошлых лет.