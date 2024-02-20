Облысел и выглядит плохо. Один из лучших теннисистов в истории изменился до неузнаваемости

14-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Пит Сампрас всегда был довольно замкнутым человеком. Пит редко проявлял эмоции на корте, не слишком много общался с соперниками, журналистами и фанатами. Этим он кардинально отличался от своего самого принципиального соперника Андре Агасси.

Сампрас вёл непубличный образ жизни после завершения карьеры в 2003-м, что вполне ожидаемо. Пит – не тот человек, которому нравится видеть своё имя в заголовках СМИ.

Какое-то время Сампрас изредка участвовал в выставочных матчах с Агасси, Новаком Джоковичем, Роджером Федерером, Рафаэлем Надалем и другими звёздами тенниса, но около пяти лет назад прекратил эту практику. Последнее его появление на подобном мероприятии датируется мартом 2019 года, когда Сампрас в паре с Новаком Джоковичем сыграл против Джона Макинроя и Томми Хааса в Индиан-Уэллсе.

Выставочный матч прошёл вместо полуфинала «Мастерса» Роджер Федерер – Рафаэль Надаль, который не состоялся из-за травмы испанца. Экс вторая ракетка мира и директор турнира в Индиан-Уэллсе Хаас быстро сориентировался, уговорив Сампраса и Джоковича выйти на корт. Пит посетил соревнования в качестве зрителя, как и Макинрой. Новак сенсационно вылетел в третьем раунде от немца Филиппа Кольшрайбера, но не сразу улетел из Калифорнии, поэтому был свободен.

Новак Джокович и Пит Сампрас на выставочном матче в Индиан-Уэллсе в 2019-м Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Хаас и Макинрой обыграли Джоковича и Сампраса со счётом 7:4. Результат не имел значения, все легенды отлично провели время вместе и доставили удовольствие зрителям. Джоковичу также было приятно разделить корт с Сампрасом, который является для него кумиром с детства.

В том же 2019 году легендарный теннисист издал автобиографическую книгу «Пит Сампрас: Возвращение к величию». Вскоре началась пандемия коронавируса, и его активность стала ограничиваться только чрезвычайно редкими интервью. В одном из них в конце сезона-2021 Сампрас назвал Джоковича величайшим игроком в истории. Новак ещё не опережал Федерера и Надаля по выигранным «Шлемам», но Пита впечатлило то, что серб стал первой ракеткой мира по итогам года в седьмой раз и побил его рекорд.

«Я считаю, что достижения Новака за последние 10 лет – победы на «Шлемах», стабильность, семь раз №1 по итогам года – это явный признак, что он величайший в истории. Достижения Новака за последние 10 лет – можно подобрать любые прилагательные, я даже не знаю, что сказать. Он готов меняться, узнавать что-то о себе. Он всегда стремится стать лучше», — заявил Сампрас.

«Для меня слова Пита невероятно важны. Особенно потому, что это слова человека, который является примером для подражания. Когда он играл свой первый финал Уимблдона, это было моё первое теннисное впечатление. Я мечтал стать таким же чемпионом, как он, держать трофей Уимблдона и быть первым в мире. Пит Сампрас – один из лучших игроков в истории нашего спорта, и слышать из его уст подобные слова – огромное удовольствие», — отметил на комплимент Джокович.

О Сампрасе довольно долго ничего не было слышно после этого обмена любезностями с Джоковичем. Причина подобного крайне неприятная, как выяснилось в итоге. Во второй половине 2022 года у его жены актрисы Бриджитт Уилсон обнаружили рак яичников. Пит рассказал об этом только в октябре 2023-го.

«За это время я узнал, что трудно просить поддержки, когда тебе тяжело о чём-то просто говорить. Поэтому я прошу вас мысленно поддержать и помолиться за нашу семью», – сказано в обращении Сампраса, которое опубликовал официальный сайт ATP.

Бриджитт Уилсон и Пит Сампрас на матче НБА в 2004 году Фото: Vince Bucci/Getty Images

Уилсон перенесла операцию, прошла курс химиотерапии и продолжает бороться с болезнью. Сампрас в 1990-х тоже из-за тяжёлого недуга потерял тренера Тима Галликсона, приложившего руку к его выходу на доминирующий уровень в теннисе.

Пит надеется, что ещё одной трагедии получится избежать. Основная надежда на современную медицину, но молитвы теннисного сообщества тоже не помешают, поэтому он и обратился ко всем с таким призывом.

Сампрас и Уилсон воспитывают двух сыновей – Райана (18 лет) и Кристиана (21 год). Сейчас для всей семьи легендарного теннисиста настал непростой момент.

Пит Сампрас с сыновьями Кристианом (первый сверху), Райаном (первый снизу) и женой в Индиан-Уэллсе в 2019 году Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Недавно 52-летнего Сампраса засняли за покупкой кофе в Беверли-Хиллз. Выглядел Пит откровенно плохо.

Сампрас заметно облысел, имел запущенную небритость. Американские и британские СМИ отмечали, что Пита не узнали бы даже преданные фанаты тенниса.

Пит Сампрас во время прогулки за кофе в Беверли-Хиллз Фото: кадр из видео

Очевидно, что стрессовая ситуация из-за болезни жены отражается на Сампрасе. Об этом можно судить по его фото во время прогулки за кофе в Калифорнии. Конечно, стоит сделать скидку на обстоятельства. Пит по каким-то причинам решил сам пойти в кафе, а не доверил эту задачу обслуживающему персоналу его особняка в Лос-Анджелесе. Сампрас определённо не заморачивался по поводу своего неряшливого внешнего вида. Возможно, рассчитывал именно на то, что его никто не узнает.

Как бы то ни было, возраст даёт о себе знать, а проблемы со здоровьем у жены точно не добавляют Питу жизненных сил. Остаётся надеяться, что Бриджитт Уилсон поборет тяжёлый недуг, а Сампрас впоследствии ещё не раз порадует фанатов тенниса своим появлением на выставочных матчах.