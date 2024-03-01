Финал Дубая — без россиян. Медведев проиграл неудобному французу и опять не защитил титул

Даниил уступил Уго Умберу, с которым у него теперь 1-3 по личным встречам. А Рублёва перед этим дисквалифицировали.

В пятницу, 1 марта, на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) состоялись полуфинальные матчи. Год назад участниками решающего противостояния стали Даниил Медведев и Андрей Рублёв, и чемпион US Open 2021 года оказался сильнее — 6:2, 6:2. Но в этот раз русского финала не будет. Матч Рублёва с Александром Бубликом закончился грандиозным скандалом, подробнее о котором читайте в отдельном материале.

А затем на корт вышли Медведев и француз Уго Умбер, пятый сеяный. По личным встречам, как ни странно, Умбер вёл со счётом 2-1. Он победил на грунте Гамбурга-2020 и на харде в матче ATP Cup — 2022, а Даниил прошлой осенью взял верх в Пекине.

«Против Медведева будет непросто. Мы играли много раз. Матчи с Медведевым всегда тяжёлые. Нужно хорошо выспаться, чтобы достойно выступить», — говорил Умбер на корте после победы в четвертьфинале.

Медведев же рассказал о ветре, который порой мешает ему на турнире в Дубае. «Не скажу, что в такую погоду чувствую что-то особенное, но да, это точно немного тяжеловато. Просто пытаешься адаптироваться. Если играешь по ветру, то стараешься играть ниже и медленнее. Если против — наоборот, можно ударить сильнее, так как ветер приостановит мяч. Да, всем непросто. Но, думаю, кому-то нравится играть на ветру», — говорил Даниил на пресс-конференции.

В начале матча соперники довольно уверенно действовали на своей подаче. Единственным исключением стал разве что третий гейм, в котором Умбер ошибался больше обычного и дал Медведеву выйти на брейк-пойнт. Но россиянин не воспользовался шансом. В шестом гейме проблемы на подаче возникли уже у Даниила, допускавшего погрешности в розыгрышах, но он отыграл все три брейк-пойнта — 3:3.

Седьмой гейм Умбер начал с 0:30, но благодаря подаче отыгрался. В восьмом гейме у Медведева вновь далеко не всё получалось в обменах, но он и тут спас брейк-пойнт — соперник пробил в сетку. В девятом гейме Даниил заработал скрытый сетбол на приёме, но оппонент отыгрался — и вновь благодаря подаче и грамотному розыгрышу. А в 12-м гейме наступила развязка — увы, не в пользу Медведева. Француз, который, несмотря на статус соперника, старался атаковать, в нужный момент отлично отработал на приёме, а россиянин на сетболе хорошо подал, но затем ошибся по длине — 7:5 в пользу Уго за 1 час 1 минуту.

В начале второго сета у Медведева также возникли проблемы. Умбер спокойно взял свой гейм, а во втором гейме Даниил допускал двойные, в розыгрышах пробивал в сетку… Как следствие, его соперник повёл 2:0, взяв чужой гейм с третьего брейк-пойнта. Третий гейм стал одним из самых зрелищных во всём матче (в нём даже был твинер в исполнении Медведева, который, впрочем, не спас его в том розыгрыше), и россиянин смог-таки совершить обратный брейк, выдержав длиннющий обмен на задней линии. Воспрянув духом, Даниил впервые в матче под ноль взял свою подачу — 2:2.

В следующих геймах на подаче Умбера Медведев добирался до брейк-пойнтов, но не смог реализовать ни одного из них. Особенно обидно было в седьмом гейме, когда француз забрал свой гейм с 0:40. Расплата наступила в восьмом гейме: Уго вышел на брейк-пойнт, и Медведев на решающем розыгрыше запустил свечу за заднюю линию. Подавая на матч при 5:3, Умбер использовал первый же матчбол — 7:5, 6:3 за 1 час 50 минут. Теперь у него 3-1 в личных встречах с Медведевым.

Вот так Медведев вновь не смог защитить титул. У него в карьере 20 выигранных финалов — и все на разных турнирах. Что касается Умбера, то для него это будет шестой финал на уровне ATP. В предыдущих пяти решающих матчах он одержал пять побед. В субботу, 2 марта, он сыграет с Александром Бубликом.