За чем следить 11 марта на кортах Калифорнии.

5 топ-матчей понедельника в теннисе: Калинская, Рублёв и Потапова бьются в Индиан-Уэллсе

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 23:00 (10.03)*: Анна Калинская (Россия, 21) — Ясмине Паолини (Италия, 13), Индиан-Уэллс, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: поквитается ли Калинская с итальянкой за финал Дубая?

Нынешний сезон у Анны Калинской получается лучшим в карьере. Она впервые добралась до четвертьфинала ТБШ и финала «тысячника» в Дубае, где уступила Ясмине Паолини. Именно с итальянкой Анна и встретится в третьем круге Индиан-Уэллса, где попытается поквитаться за неудачу двухнедельной давности. Ну а победительница нового матча далее сойдётся по сетке с кем-то из пары Надия Подороска – Анастасия Потапова.

🎾 00:00*: Надия Подороска (Аргентина, LL) — Анастасия Потапова (Россия, 28), Индиан-Уэллс, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем удивит лаки-лузер из Аргентины Анастасию Потапову?

В третьем круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе россиянке Анастасии Потаповой досталась неожиданная соперница — лаки-лузер из Аргентины Надия Подороска. Ранее теннисистки не встречались друг с другом. Победительница в четвёртом раунде выйдет по сетке на кого-то из пары Анна Калинская — Ясмине Паолини.

🎾 0:30*: Анжелика Кербер (Германия, SR) — Вероника Кудерметова (Россия, 17), Индиан-Уэллс, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Кудерметова с бывшей первой ракеткой мира?

Трёхкратная чемпионка «Шлемов» и бывшая первая ракетка мира Анжелика Кербер стремительно возвращается на былые высоты. Вот и на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе немка сумела выбить из сетки чемпионку «Ролан Гаррос» — 2017 Елену Остапенко. Теперь за выход в четвёртый круг Кербер померяется силами с россиянкой Вероникой Кудерметовой, с которой ранее не встречалась. Будущая победительница дальше сразится с лучшей теннисисткой из пары Каролина Возняцки — Кэти Волынец.

🎾 1:30*: Андрей Рублёв (Россия, 5) — Иржи Легечка (Чехия, 32), Индиан-Уэллс, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Рублёв до Циципаса?

С третьего круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе уже возможны встречи между собой двух сеяных теннисистов. Андрею Рублёву в соперники достался 32-й номер турнира Иржи Легечка. Они уже играли друг с другом трижды. В Белграде-2022 и Индиан-Уэллсе-2023 сильнее был россиянин, а в Дохе-2023 первенствовал чех. Победитель нового матча сразится в четвёртом круге с кем-то из пары Фрэнсис Тиафо — Стефанос Циципас.

🎾 6:00*: Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 12) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 22), Индиан-Уэллс, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сохранит ли Павлюченкова 0 поражений в противостоянии с бразильянкой?

Анастасия Павлюченкова резво начала «тысячник» в Индиан-Уэллсе, расправившись во втором круге с квалифаером Нурией Парризас-Диас. Но дальше россиянке досталась соперница куда более опасная — 12-я ракетка турнира Беатрис Хаддад-Майя. Ранее девушки играли дважды, и в обоих случаях сильнее оказалась Павлюченкова. Победительница нового матча в четвёртом круге сыграет с украинкой Мартой Костюк.