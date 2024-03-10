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Теннисные матчи понедельника 11 марта 2024: live-трансляции, расписание, история встреч, результаты, кто сыграет, сетка

5 топ-матчей понедельника в теннисе: Калинская, Рублёв и Потапова бьются в Индиан-Уэллсе
Даниил Сальников
Расписание теннисных матчей 11 марта
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За чем следить 11 марта на кортах Калифорнии.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 23:00 (10.03)*: Анна Калинская (Россия, 21) — Ясмине Паолини (Италия, 13), Индиан-Уэллс, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
10 марта 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Ясмине Паолини
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини

Интрига: поквитается ли Калинская с итальянкой за финал Дубая?

Нынешний сезон у Анны Калинской получается лучшим в карьере. Она впервые добралась до четвертьфинала ТБШ и финала «тысячника» в Дубае, где уступила Ясмине Паолини. Именно с итальянкой Анна и встретится в третьем круге Индиан-Уэллса, где попытается поквитаться за неудачу двухнедельной давности. Ну а победительница нового матча далее сойдётся по сетке с кем-то из пары Надия Подороска – Анастасия Потапова.

Анна проводит лучший сезон в карьере:
Калинская проиграла дебютный финал. Но взлетит на 16 мест в рейтинге с личным рекордом
Калинская проиграла дебютный финал. Но взлетит на 16 мест в рейтинге с личным рекордом

🎾 00:00*: Надия Подороска (Аргентина, LL) — Анастасия Потапова (Россия, 28), Индиан-Уэллс, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
11 марта 2024, понедельник. 00:00 МСК
Надия Подороска
Аргентина
Надия Подороска
Н. Подороска
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Интрига: чем удивит лаки-лузер из Аргентины Анастасию Потапову?

В третьем круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе россиянке Анастасии Потаповой досталась неожиданная соперница — лаки-лузер из Аргентины Надия Подороска. Ранее теннисистки не встречались друг с другом. Победительница в четвёртом раунде выйдет по сетке на кого-то из пары Анна Калинская — Ясмине Паолини.

Прошлый сезон для Анастасии получился запоминающимся:
Мистер и Миссис Шевченко. В теннисе появилась новая супружеская пара
Мистер и Миссис Шевченко. В теннисе появилась новая супружеская пара

🎾 0:30*: Анжелика Кербер (Германия, SR) — Вероника Кудерметова (Россия, 17), Индиан-Уэллс, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
11 марта 2024, понедельник. 00:30 МСК
Анжелика Кербер
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
Не начался
1 2 3
         
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

Интрига: как сыграет Кудерметова с бывшей первой ракеткой мира?

Трёхкратная чемпионка «Шлемов» и бывшая первая ракетка мира Анжелика Кербер стремительно возвращается на былые высоты. Вот и на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе немка сумела выбить из сетки чемпионку «Ролан Гаррос» — 2017 Елену Остапенко. Теперь за выход в четвёртый круг Кербер померяется силами с россиянкой Вероникой Кудерметовой, с которой ранее не встречалась. Будущая победительница дальше сразится с лучшей теннисисткой из пары Каролина Возняцки — Кэти Волынец.

Вероника с оптимизмом смотрела на сезон-2024:
«Важно не думать, что соперник – робот, который не ошибается». Откровенная Кудерметова
Эксклюзив
«Важно не думать, что соперник – робот, который не ошибается». Откровенная Кудерметова

🎾 1:30*: Андрей Рублёв (Россия, 5) — Иржи Легечка (Чехия, 32), Индиан-Уэллс, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
11 марта 2024, понедельник. 01:30 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Иржи Легечка
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

Интрига: доберётся ли Рублёв до Циципаса?

С третьего круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе уже возможны встречи между собой двух сеяных теннисистов. Андрею Рублёву в соперники достался 32-й номер турнира Иржи Легечка. Они уже играли друг с другом трижды. В Белграде-2022 и Индиан-Уэллсе-2023 сильнее был россиянин, а в Дохе-2023 первенствовал чех. Победитель нового матча сразится в четвёртом круге с кем-то из пары Фрэнсис Тиафо — Стефанос Циципас.

Андрей на старте Индиан-Уэллса справился с олимпийским чемпионом:
Рублёв обыграл Маррея в Индиан-Уэллсе. А Кудерметова попала на трёхкратную чемпионку ТБШ
Рублёв обыграл Маррея в Индиан-Уэллсе. А Кудерметова попала на трёхкратную чемпионку ТБШ

🎾 6:00*: Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 12) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 22), Индиан-Уэллс, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
11 марта 2024, понедельник. 06:00 МСК
Беатрис Хаддад-Майя
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Интрига: сохранит ли Павлюченкова 0 поражений в противостоянии с бразильянкой?

Анастасия Павлюченкова резво начала «тысячник» в Индиан-Уэллсе, расправившись во втором круге с квалифаером Нурией Парризас-Диас. Но дальше россиянке досталась соперница куда более опасная — 12-я ракетка турнира Беатрис Хаддад-Майя. Ранее девушки играли дважды, и в обоих случаях сильнее оказалась Павлюченкова. Победительница нового матча в четвёртом круге сыграет с украинкой Мартой Костюк.

Анастасию в полуфинале Сан-Диего остановила Костюк:
Павлюченкова проиграла украинке битву за полуфинал. Даже дождь не помог Анастасии
Павлюченкова проиграла украинке битву за полуфинал. Даже дождь не помог Анастасии
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