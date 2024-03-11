Потапова разгромила соперницу и вышла в 4-й круг! А Рублёв проиграл чеху в Индиан-Уэллсе

Утром 11 марта мск на супертурнире в Индиан-Уэллсе завершаются первые игры третьего круга в мужском и в женском одиночных разрядах. У мужчин свой матч провёл Андрей Рублёв, посеянный под пятым номером. Его соперником был чех Иржи Легечка (32). Во втором круге Рублёв в двух сетах прошёл трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» Энди Маррея, а Легечка одержал волевую победу над Брэндоном Накашимой.

По личным встречам Рублёв вёл со счётом 2-1. При этом они дважды играли в прошлом году как раз на этом отрезке сезона, и Иржи взял верх в четвертьфинале Дохи (4:6, 6:4, 6:3), а Андрей оказался сильнее именно в Индиан-Уэллсе — 6:4, 6:2 во втором круге. Сегодня чех смог взять реванш.

По большому счёту Легечка не оставил Рублёву шансов в этом матче. За всю игру у российского теннисиста не было ни одного брейк-пойнта! В первом сете чех сразу же сделал брейк, потом упустил ещё две возможности взять подачу соперника, а в 10-м гейме подал на партию — 6:4. Во втором сете Иржи хватило единственного брейк-пойнта в третьем гейме. Как и в первой партии, Андрей так и не смог отыграться — 6:4, 6:4 в пользу Легечки за 1 час 18 минут.

Стоит отметить, что чех, который за весь матч девять раз подал навылет (у Рублёва всего один эйс), записал на свой счёт 31 виннерс. Невынужденных ошибок было многовато — 23, но потому лишь, что Иржи действовал первым номером, а Андрей вынужденно подстраивался под его игру (статистика россиянина — 8 виннерсов и 13 невынужденных).

В женской сетке свои встречи третьего круга успели отыграть три россиянки. Анна Калинская (21) играла с итальянкой Ясмине Паолини (13). Счёт личных встреч был 2-1 в пользу Паолини. Причём в 2024 году спортсменки уже успели обменяться победами: в 1/8 финала Australian Open Калинская победила 6:4, 6:2, а в финале «тысячника» в Дубае итальянка одержала волевую победу — 4:6, 7:5, 7:5. Сегодня Ясмине вновь взяла верх в упорной борьбе.

В первом сете Паолини уже во втором гейме взяла подачу соперницы, Калинская сделала обратный брейк, но в восьмом гейме вновь не удержала свою подачу. После этого итальянка подала на сет — 6:3. В начале второй партии россиянка также испытывала трудности с подачей, но спасла все три брейк-пойнта, а в восьмом гейме использовала единственный за весь сет брейк-пойнт, после чего подала на партию — 6:3.

В решающем сете теннисистки после 2:2 обменялись брейками. Судьба поединка решилась в 10-м гейме, когда Калинская подавала при 4:5 не в свою пользу. Тут Паолини вцепилась в подачу соперницы и с третьей попытки реализовала матчбол на приёме — 6:3, 3:6, 6:4 за 2 часа 3 минуты.

Калинскую в этой встрече подвело огромное количество ошибок. Двойных она насобирала целых 10, а невынужденных и вовсе оказалось 48 (у Паолини, также действовавшей далеко не безупречно, — 4 и 32 соответственно).

Анастасия Потапова (28) играла с 84-й ракеткой мира аргентинкой Надией Подороской, попавшей в основную сетку как лаки-лузер — это был их первый очный матч. Потапова смогла одержать разгромную победу, проиграв лишь по гейму в каждом из сетов. В первой партии россиянка отдала пятый гейм, подавая при 4:0. Подороска же ни разу не взяла свою подачу, хотя до геймболов всё же добиралась.

А во втором сете Анастасия повесила Надии скрытую «баранку». Подороска выиграла первый гейм, на своей подаче, но больше ничего не смогла сделать, несмотря на три брейк-пойнта, которые были у неё в оставшейся части встречи. Потапова в ключевые моменты действовала точно и оформила разгром — 6:1, 6:1 за 1 час 2 минуты.

В четвёртом круге Потапова сыграет как раз с Паолини — итальянка, победившая Калинскую, сорвала русское дерби на этой стадии.

Вероника Кудерметова (17) вышла на корт с трёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира Анжеликой Кербер. Немецкая теннисистка, выступающая по защищённому рейтингу, только в этом году возобновила карьеру после паузы, связанной с беременностью и рождением ребёнка.

В первом сете Кудерметова дважды вырывалась вперёд с брейком, но Кербер отыгрывалась. Решающим стал 10-й гейм, когда россиянка не взяла свою подачу при 4:5. Немка реализовала первый же сетбол на приёме — 6:4.

Во второй партии теннисистки после 1:1 обменялись брейками — 2:2. В напряжённейшем пятом гейме Вероника отыграла все пять брейк-пойнтов, после чего взяла чужую подачу — 4:2. Но сохранить преимущество ей не удалось: Анжелика смогла сделать обратный брейк. Дело вроде бы шло к тай-брейку, как вдруг в 12-м гейме у Кудерметовой случился необъяснимый срыв. Она не взяла ни одного очка на своей подаче, и Кербер победила в двух сетах — 6:4, 7:5 за 1 час 48 минут.

«Последние несколько месяцев я действительно усердно работала, чтобы вернуться сильной. Я знаю, что мне нужно быть терпеливой. Я стараюсь прибавлять каждый матч, возвращая свой ритм… И этот момент приближается. Я чувствую, что играю всё лучше и лучше. Вот почему я здесь. Чтобы почувствовать энергию. Чувствовать эмоции», — приводит слова Кербер The Tennis Letter в социальной сети X (ранее Twitter).

Также сегодня свой матч 1/16 финала проводит Анастасия Павлюченкова (22), сражающаяся с Беатрис Хаддад-Майей (12). За всеми событиями следите в лайве на «Чемпионате».

Супертурнир в Индиан-Уэллсе закончится 17 марта.