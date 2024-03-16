Диана провела отличную неделю на турнире WTA-125 в Чарльстоне, но уступила 60-й ракетке мира в шаге от трофея.

Шнайдер проиграла борьбу за 2-й титул в сезоне! Зато в рейтинге она поднялась на 12 мест

В субботу, 16 марта, на турнире серии WTA-125 в Чарльстоне состоялся финал с участием российской теннисистки Дианы Шнайдер (74-й ракетки мира) и итальянки Элизабетты Коччаретто (60).

Началась встреча для теннисисток немного нервно – с обмена брейками. Такой старт задал тон всему первому сету, где почти в каждом гейме теннисисткам приходилось отыгрывать брейк-пойнты. Сперва это удавалось обеим спортсменкам, пока Шнайдер не отдала свою подачу в седьмом гейме. После этого Диана стала выглядеть на корте растерянно, потеряла концентрацию и упустила эту партию со счётом 3:6.

Во втором сете Шнайдер действовала немного надёжнее, каждая теннисистка забирала свою подачу, а игра становилась ровнее. Длилось это, правда, недолго. Россиянка заметно проседала в передвижении по корту и точности ударов, что не давало ей играть в полную силу. При счёте 2:3 Диана отдала свою подачу, а затем при 2:5 не взяла ни одного очка и позволила сопернице с брейк-пойнта закрыть эту встречу. Матч длился 1 час 16 минут и завершился со счётом 6:3, 6:2 в пользу итальянки.

Для Шнайдер и Коччаретто эта встреча была второй. Первый матч друг с другом теннисистки сыграли два года назад в полуфинале турнира ITF серии W25 в Анталье. Тогда 17-летняя россиянка, находящаяся ещё в девятой сотне рейтинга WTA, в трёх сетах потерпела поражение со счётом 4:6, 6:4, 4:6.

Диана стала для 23-летней итальянки второй российской соперницей в этом году. Первой была Анастасия Потапова, с которой Коччаретто встретилась во втором круге «пятисотника» в Линце. В том матче девушки провели на корте почти три часа, и Потапова, упустив первый сет, одержала волевую победу со счётом 2:6, 7:6 (9), 7:5.

На пути к финалу в Чарльстоне Шнайдер одержала несколько уверенных побед в матчах с неплохими для турнира серии WTA-125 соперницами. В двух сетах молодая россиянка переиграла Далайну Хьюитт (171-я ракетка мира; 6:2, 6:4), Жаклин Кристиан (82; 6:1, 7:5) и Осеан Доден (85; 6:3, 6:2). Три партии Диане пришлось провести в полуфинале против китайской теннисистки, 66-й ракетки мира Ван Яфань (6:3, 3:6, 6:3).

Диана Шнайдер Фото: Robert Prange/Getty Images

После того как прошлой осенью Шнайдер сыграла в финале Нинбо-250, дошла до полуфинала Наньчана-250 и забралась в рейтинге на рекордную для себя 60-ю строчку, её игра немного пошла на спад, а позиции в WTA стали теряться – в январе этого года Диана опустилась до звания 108-й ракетки мира.

Вернулась Шнайдер в сотню благодаря успешному выступлению на февральском турнире серии WTA-250 в Хуахине. На тайских кортах россиянка переиграла первую сеяную Магду Линетт, испанку Паулу Бадосу, квалифаера Далму Галфи и двух китайских спортсменок – Синьюй Ван и Чжу Линь. Для Дианы этот титул стал первым в карьере.

После триумфа в Хуахине Шнайдер выступила на двух «тысячниках» – в Дохе и Индиан-Уэллсе. Однако удачных выступлений на этих крупных турнирах у Дианы не случилось: в Катаре она в первом круге проиграла Эрике Андреевой, а в США во втором раунде потерпела поражение от будущей финалистки Марии Саккари.

Финал в Чарльстоне позволит Шнайдер сделать прорыв в рейтинге на 12 позиций и занять 62-е место. Её сегодняшняя соперница Коччаретто поднимется на девять строчек и станет 51-й ракеткой мира.