Касаткина и Кудерметова — в четвертьфинале Чарльстона. Дарья победила украинку

Первая ракетка России в игре с Калининой взяла все девять геймов на чужой подаче. А Вероника обыграла Хаддад-Майю, свою напарницу.

В четверг, 4 апреля, на турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США) прошли матчи третьего круга. До этой стадии добрались две российские теннисистки, и обе они играли сегодня. Первая ракетка России Дарья Касаткина, посеянная под четвёртым номером, вышла на корт с представительницей Украины Ангелиной Калининой (15). Касаткина во втором раунде оказалась сильнее американки Эшли Крюгер (6:3, 0:6, 6:1), а Калинина уверенно обыграла чемпионку Australian Open 2018 года Каролину Возняцки, выступавшую по уайлд-кард, — 6:2, 6:3.

Ранее Дарья и Ангелина четырежды играли друг с другом. И три из этих встреч остались за россиянкой. В прошлом сезоне они провели один матч, в Истбурне, и Касаткина одержала уверенную победу — 6:3, 6:1. Сегодня россиянка вновь оказалась сильнее.

Калинина откровенно провалила первый сет. Украинка не взяла ни одного своего гейма. На своей подаче у неё всякий раз возникали огромные проблемы — такие, что на первой подаче она взяла лишь три очка из 14, то есть всего 21% — кошмарный показатель. Касаткиной, правда, также приходилось непросто в своих геймах. Но она, в отличие от соперницы, исправляла свои ошибки и в целом лучше смотрелась в обменах. Во втором гейме россиянка отыграла брейк-пойнт, в четвёртом ушла с 0:30 и лишь в шестом проиграла подачу. Ну а в седьмом гейме Дарья приняла на партию — 6:1 за 32 минуты.

Во втором сете Касаткина сразу забрала свой гейм, а затем начался бесконечный парад брейков. Калинина подтянула процент попадания первой подачи (с 52% в первом сете до 79% во втором), но в розыгрышах преимущество было на стороне соперницы. Россиянка при счёте 4:2 в свою пользу могла прервать брейк-фестиваль, но отдала свою подачу с 40:0, проиграв пять очков подряд из-за своих неточностей.

В девятом гейме Дарья, подавая на матч при 5:3, не использовала матчбол, пропустив атаку от соперницы. И всё же этот поединок закончился так, как, наверное, и должен был закончиться, — девятым брейком подряд из девяти возможных в исполнении Касаткиной. (Иными словами, украинка так ни разу и не смогла взять свою подачу.) Калинина, подавая при 4:5 не в свою пользу, добралась до геймбола, но затем сорвала два розыгрыша, а на матчболе Дарья удачно проатаковала — 6:1, 6:4 за 1 час 25 минут.

В четвертьфинале Касаткина сыграет с 83-й ракеткой мира Жаклин Кристиан из Румынии, которая уже выбила из сетки двух сеяных: Мэдисон Кис (8) и Эмму Наварро (10).

А Вероника Кудерметова (9) играла с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей (5) — эта встреча состоялась уже глубокой ночью 5 апреля мск. Во втором раунде и Кудерметова, и Хаддад-Майя обошлись без потери сета, обыграв Шелби Роджерс и Кэролайн Доулхайд соответственно.

До этого Вероника и Беатрис, которые в прошлом году выиграли малый Итоговый турнир WTA в парном разряде, лишь раз играли друг с другом. В четвертьфинале Токио-2022 россиянка оказалась сильнее — 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 6:1. Сегодня Кудерметова также одержала победу.

В первом сете преимущество поначалу было у Хаддад-Майи. Бразильянка в шестом гейме взяла чужую подачу и повела 4:2. Однако затем Кудерметова перехватила инициативу. Россиянка выиграла следующие три гейма, в том числе два на приёме. При 5:4 в свою пользу Вероника не смогла подать на партию — 5:5. Но в концовке не сдалась и выиграла сет, отдав лишь по очку в каждом из геймов, — 7:5 за 56 минут.

Вторая партия началась с того, что Хаддад-Майя под ноль взяла свою подачу. Но после этого Кудерметова забрала шесть геймов подряд, повесив скрытую «баранку». При этом в четвёртом гейме Вероника спаслась с тройного брейк-пойнта, а в седьмом, когда счёт был 5:1 в её пользу, упустила тройной матчбол на приёме, но четвёртый реализовала — 7:5, 6:1 за 1 час 38 минут.

В четвертьфинале Кудерметова выйдет на корт с седьмой ракеткой мира Марией Саккари, имеющей третий номер посева.

Кроме того, на турнире прошли заключительные матчи второго круга. Шестая ракетка мира Онс Жабер (2), чемпионка Чарльстона-2023, проиграла 22-му номеру рейтинга WTA Даниэль Коллинз. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 3 минуты, завершилась со счётом 6:3, 1:6, 6:3 в пользу американки. Но это нельзя назвать ни сенсацией, ни даже неожиданностью. Жабер в последнее время испытывает проблемы с коленом, и для неё это поражение стало уже пятым подряд. И из-за этого Онс в следующий понедельник опустится на три строчки в рейтинге и станет девятой.

Коллинз, напротив, пребывает в прекрасной форме. На минувшей неделе Даниэль выиграла «тысячник» в Майами — это крупнейший титул в её карьере, — а уже здесь, в Чарльстоне, до встречи с Жабер выбила бывшую вторую ракетку мира Паулу Бадосу.

Более того, в этот же день Коллинз сыграла встречу третьего круга, в котором её соперницей была чемпионка US Open 2017 года Слоан Стивенс. Этот матч Даниэль выиграла ещё более убедительно — 6:2, 6:2 за 1 час 12 минут. «У меня были сезоны, когда у меня были травмы и много проблем со здоровьем. Я была с семьёй, это помогло мне. Думаю, у всех есть семьи… Полезно дойти до того момента, когда я чувствую, что в хорошей форме и могу победить в двух матчах за один день», — сказала она после матча.

Эта победа стала для Коллинз уже десятой подряд. Её следующая соперница — Элисе Мертенс (11).

«Пятисотник» в Чарльстоне завершится 7 апреля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».