Котов разгромил крепкого итальянца. Павел второй год подряд вышел в полуфинал Марракеша

С 1 по 7 апреля в Марракеше (Марокко) проходит турнир категории ATP-250. Это одно из соревнований первой недели грунтового сезона. В нынешнем розыгрыше среди участников значится россиянин Павел Котов, который в прошлом году дошёл здесь до полуфинала. Сегодня, 5 апреля, отечественный спортсмен сражался с итальянцем Фабио Фоньини за право снова пробиться в эту стадию турнира.

В первом раунде Марракеша Котов одолел любимца местной публики Эллиота Беншетри — 7:5, 6:3, а во втором играл с итальянцем Флавио Коболли (8), занимающим 63-е место в мировом рейтинге. 25-летний уроженец Москвы закрыл оппонента в двух сетах со счетом 6:1, 7:6 (7:5) за 1 час 58 минут. Фоньини, замыкающий топ-100 рейтинга ATP, на старте соревнований сломил сопротивление Юго Гастона (6:7, 6:1, 6:4). Затем Фабио выбил первого сеяного Ласло Джере — 7:6, 2:6, 6:4. Таким образом, итальянец вышел в свой 74-й четвертьфинал в карьере. За последние 17 сезонов только в 2020 году экс девятой ракетке мира не удавалось пробиться в эту стадию соревнований под эгидой ATP.

Несмотря на то что Фоньини уверенно чувствует себя на грунте (это покрытие является его любимым, а в сезоне-2019 итальянский теннисист завоевал на глине главный титул в своей карьере на данный момент — «Мастерс» в Монте-Карло), дебютное очное противостояние с россиянином сложилось для него неудачно. Уже в четвертом гейме стартовой партии Котов сделал брейк и смог удержать его — 4:1. Затем Павел ещё раз взял чужую подачу и с третьей попытки закрыл сет со счётом 6:1. Отечественный игрок трижды подал навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Статистика Фабио в стартовой партии: 0 эйсов и две двойные ошибки.

Второй сет также прошёл под диктовку россиянина. Для победы в партии 68-й ракетке мира снова хватило двух брейков — 6:1, 6:2. Павел ни разу не отдал свою подачу в сегодняшнем поединке. Отметим, что Фоньини находился не в лучших физических кондициях. В начале второго сета 36-летний уроженец Сан-Ремо брал медицинский тайм-аут. Возможно, итальянцу помешали слишком жаркие погодные условия в Марракеше. Сегодня в этом городе температура достигла 36 градусов.

Таким образом, Котов второй год подряд пробился в полуфинал турнира ATP-250 в Марракеше. За выход в решающую стадию соревнований Павел сыграет с Роберто Карбальес-Баэной, который является действующим чемпионом состязаний в Марокко и первым сеяным. Сегодня испанец одержал 100-ю победу на турнирах ATP в карьере, одолев в 1/4 финала представителя США Николаса Морено-Де-Альборана.

Турнир в Марракеше завершится 7 апреля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».