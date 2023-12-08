Алькарас потерялся на фоне Синнера и Джоковича. Что ему надо изменить, пока не поздно?

Первые рекорды Алькараса

Карлос Алькарас начал ставить рекорды ещё в 2021 году. Поначалу они были не самыми выдающимися – например, в мае испанец стал самым молодым теннисистом, выигравшим матч в основной сетке «Мастерса» в Мадриде – но уже в сентябре Алькарас последовательно установил ряд достижений на US Open. Отметим лишь окончательные результаты. 18-летний Карлос стал самым юным четвертьфиналистом этого турнира в Открытой эре, а также самым юным четвертьфиналистом любого «Шлема» с 1990 года, когда Майкл Чанг дошёл до этой стадии на «Ролан Гаррос» (правда, здесь нужно отметить, что годом раньше тот же Чанг в 17 лет стал чемпионом парижского мэйджора).

Там же впервые проявилась одна из главных проблем Алькараса – травматичность. Карлос выиграл два пятисетовых матча подряд, у Стефаноса Циципаса и Петера Гоёвчика, а затем снялся по ходу четвертьфинала с Феликсом Оже-Альяссимом в середине второй партии, проведя на корте чуть больше часа. Причиной стала травма правой ноги. Не самая серьёзная, что-то с мышцами – но всё же неприятная.

Самый юный лидер мужского тенниса в истории

В сезоне-2022 Алькарас совершил великолепный рывок с 32-й строчки рейтинга на его вершину. Тут Карлос установил уже по-настоящему впечатляющие рекорды, став самым юным первым номером рейтинга в истории мужского тенниса как по ходу сезона, так и по его итогам. Победа на US Open, которой он и оформил свой рывок на первую строчку, также сделала испанца самым молодым чемпионом этого турнира после Пита Сампраса в 1990 году. Кроме того, Алькарас выиграл «Мастерсы» в Майами и Мадриде, причём на домашнем турнире победил трёх соперников из топ-4 рейтинга подряд: Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Александра Зверева.

Однако и здесь не обошлось без травм. Проблемы с лодыжкой, из-за которых Карлос пропустил римский «Мастерс», можно посчитать и преувеличенными – вероятно, испанец решил отдохнуть между Мадридом и «Ролан Гаррос». А вот травма в конце сезона, полученная по ходу четвертьфинального матча с Хольгером Руне на «Мастерсе» в Париже, точно была серьёзной. Из-за надрыва брюшных мышц Алькарас тогда не выступил на Итоговом чемпионате и в финальной части Кубка Дэвиса. Более того, затем он не смог сыграть в Австралии на старте сезона-2023 уже из-за другой травмы – повредил правое подколенное сухожилие во время тренировки.

Победы и новые травмы

За время отсутствия в туре Карлос потерял первую строчку рейтинга, на которую вернулся Новак. Правда, по ходу сезона Алькарас трижды обгонял Джоковича, но каждый раз после этого серб вновь становился лидером – и в итоге именно Новак закончил сезон первой ракеткой мира, а Карлос стал вторым. Сразу отметим, что в феврале испанец пропустил ещё один турнир из-за проблем с тем же правым подколенным сухожилием, в октябре снялся с Базеля из-за небольшой травмы левой ступни, а незадолго до этого пропустил Кубок Дэвиса в связи с усталостью (кстати, без Алькараса и Надаля Испания не вышла в финальную часть турнира).

Карлос Алькарас (справа) и Новак Джокович Фото: Getty Images

При этом Карлос снова собрал весьма приличный трофейный урожай – опять два «Мастерса» и ещё один «Шлем». На этот раз вместо Майами он выиграл Индиан-Уэллс (Мадрид второй год подряд остался за ним), а вместо US Open первенствовал на Уимблдоне, несмотря на минимальный опыт выступлений на травяных кортах. Не поймите неправильно – испанец провёл отличный сезон, если подходить к нему с обычными мерками. В конце концов, лучше него выступил только великий Джокович, а всех остальных Алькарас обошёл и по крупным титулам, и по рейтинговым очкам. Однако Карлос воспринимается как юная суперзвезда, теннисист, замахивающийся если не на то, чтобы превзойти рекорды «Большой тройки», то как минимум вплотную приблизиться к их результатам и стабильности. И вот для того, чтобы выйти на такой уровень, ему надо прибавлять. Это тоже нормально – тот же Новак далеко не сразу стал ровней Роджеру Федереру и Рафаэлю Надалю, по-настоящему раскрывшись только в 2011-м, в 23 с лишним года.

«Эти сверхнагрузки организм не выдерживает»

Итак, главной проблемой Алькараса выглядит его травматичность. Повреждения, которые он получал, я уже перечислил, а дальше предоставлю слово Николаю Давыденко, в эксклюзивном интервью «Чемпионату» объяснившему, что может являться их причиной. «Для меня Алькарас очень странный. Почему так происходит? Потому что в испанской школе тенниса очень серьёзная физическая нагрузка. Они нереально качаются, у них сверхъестественная физподготовка.

Они на этом делают акцент больше, чем на теннисе. Для них теннис на втором плане. Они говорят, что в первую очередь надо бегать и не уставать, а потом уже и на ту сторону корта играть.Эти сверхнагрузки организм не выдерживает. Конечно, в 20 лет получать первые травмы слишком рано. Дальше другие появятся – оно цепочкой идёт. Поэтому он где-то выстрелит, а где-то может и сняться с турнира, потому что что-то произошло».

Слабые результаты в концовке сезона

Кроме того, Карлос в целом сдал в концовке сезона. После великолепного триумфа на Уимблдоне и проигранного эпичного финала «Мастерса» в Цинциннати (оба турнира завершились для Алькараса битвами с Джоковичем) испанец допустил ряд осечек. В полуфинале US Open он достаточно легко проиграл Даниилу Медведеву, которого до того дважды уверенно побеждал, затем не справился с очень неудобным для себя Янником Синнером, а дальше были ранние поражения на «Мастерсах» от Григора Димитрова и Романа Сафиуллина. Дебютировав на Итоговом чемпионате ATP, Алькарас вышел из группы, однако в полуфинале легко проиграл Джоковичу. На фоне того же Новака, взявшего осенью после US Open и парижский «Мастерс», и Итоговый турнир, а также проведшего прекрасную осень Янника (два титула, финал Итогового и решающая роль в победе Италии в Кубке Дэвиса) — это весьма бледные результаты.

Карлос Алькарас Фото: Getty Images

Пожалуй, Алькарасу в своей подготовке в межсезонье стоит сосредоточиться не на упомянутых Давыденко сумасшедших физических нагрузках, а на игровых элементах. Карлос умеет здорово подавать, но прибавить в стабильности не помешает. Имеет смысл и дальше развивать игру у сетки – она опять-таки на весьма хорошем уровне, особенно по меркам испанской школы тенниса, однако Алькарас явно может действовать там ещё лучше. С ударами с задней линии, а также с укороченными и передвижением по корту каких-то проблем у него не видно, но, в принципе, прибавлять можно везде. В том числе и в ментальном аспекте – вспомните те же судороги Карлоса в матче с Новаком на «Ролан Гаррос» в этом году, одной из причин которых стали нервы. Да, это, опять же, очень редкое проявление психологической слабости Алькараса, однако редкость проблемы не означает, что над ней не нужно работать.

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