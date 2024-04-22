Даниил Медведев считает, что цвет не главное – лишь бы они не весили, как яблоки.

Фанаты жалуются, что мячи плохо видны на грунте. А когда же в теннисе они стали жёлтыми?

С переходом теннисного сезона из залов на открытый воздух и грунтовые покрытия болельщики всё чаще обращают внимание на то, что мяч плохо виден. Особенно это ощущалось на «Мастерсе» в Монте-Карло. Мяч сливался с покрытием, сильно испортив впечатление от турнира. Пока теннисисты в последние годы всё чаще жалуются на качество мячей, зрителей больше волнует эстетика – насколько хорошо мяч виден во время матчей, а также телетрансляций. На это также влияет и цвет покрытия, в связи с чем поверхность большинства хардовых турниров стала синей.

Узнали, какого цвета мячами играли в старину и почему сегодня мяч жёлтый, хотя многие утверждают, что он зелёный.

Первые резиновые мячи, наполненные воздухом, были серого и красного цветов

Современный теннис родился из английской игры в лаун-теннис (буквально «теннис на лужайке»), которая, по общему мнению, была изобретена в 1870-х годах. Теннис стал адаптацией игры с ракеткой в ​​помещении, которая сама по себе была заимствованием старинного французского развлечения Jeu de paume. В средние века её участники перебивали через сетку или верёвку руками, а затем битами и ракетками.

Изначально мячи производили, используя овечьи или козьи желудки, которые набивали шерстью, обворачивали ватой и обвязывали верёвкой. Однако шерсть являлась дорогостоящим материалом, поэтому небогатые игроки использовали опилки, обрезки тканей и так далее. Для упругости часто в качестве распорок вставляли рыбные рёбра. В 1844 году химик-самоучка из США Чарльз Гудиер изобрёл и запатентовал процесс вулканизации резины и тем самым произвёл революцию в теннисном мире. После изобретения Гудиера группа изобретателей из Германии разработала лёгкие вулканизированные резиновые мячи, наполненные воздухом, серого или красного цветов.

Реклама теннисных мячей XIX века Фото: twitter.com/3Drafts

На протяжении большей части XX столетия теннисные мячи были белыми или чёрными. Лишь в 1972 году они приобрели яркий неоновый оттенок. Ключевую роль в том, как мы видим теннисный мяч сегодня, сыграл легендарный британский документалист Дэвид Аттенборо, получивший известность благодаря своему сериалу «Планета Земля». Он работал режиссёром на телеканале BBC и в 1967-м возглавил подразделение, ответственное за трансляцию Уимблдона.

«Мы обращались к правительству снова и снова, настаивая на введении технологии цветного телевидения. И только после аргументов о том, что в США и Японии зрители уже смотрят фильмы и передачи в цвете, они выделили финансирование», – признался Аттенборо в интервью The People. Цветные трансляции оживили матчи, но затруднили отслеживание мяча на экране, особенно когда он падал возле белой линии корта. После серии экспериментов Дэвид установил, что лучше всего телезрители различают жёлтый мяч, и обратился со своими выводами в Международную федерацию тенниса (ITF).

Изобретатель жёлтого мяча сэр Дэвид Аттенборо Фото: Getty Images

Руководители организации прониклись доводами телевизионщика и в 1972 году постановили использовать в официальных поединках мячи только белого и жёлтого цветов. Несмотря на это, чопорные организаторы Уимблдона согласились сменить белый мяч на жёлтый только в 1986 году.

Мяч на самом деле жёлтый или зелёный?

Пару лет назад с жёлтым возникла дилемма. В 2018 году пользователь одной из соцсетей разместил в своей ленте сообщение, ставшее вирусным. «Пожалуйста, помогите разрешить семейный спор. Вы бы описали цвет теннисного мяча как зелёный, жёлтый или какой-то другой?» – задал вопрос пользователь. Казалось, ответ был очевидным, но результаты опроса многих сильно удивили. Из почти 30 тысяч респондентов 52% сказали, что теннисный мяч зелёный, 42% – жёлтый, а 6% ответили «другое».

Американский журнал The Atlantic решил добиться большей определённости в этом вопросе и провёл собственное расследование. Первым делом журналисты обратились к Википедии. «Теннисные мячи флуоресцентно-жёлтые на крупных спортивных мероприятиях, но в развлекательных играх могут быть практически любого цвета», – говорится в электронной энциклопедии. Цветовая энциклопедия ColorHexa всю группу цветов, близких к теннисному мячу, относит к жёлтому: от очень светло-жёлтого до ярко-жёлтого.

Мартина Навратилова и белый мяч на Уимблдоне-1982 Фото: Don Morley/Getty Images

«Теннисные мячи определённо жёлтые, – считает исследователь Национального института глаз США Бевил Конвей. – Как и цвет многих объектов, то, как мы называем теннисный мяч, определяется как перцептивными, так и когнитивными факторами: реальным физическим светом, попадающим в ваш глаз, и… знаниями о том, как люди обычно называют объекты. Наиболее показательный пример с бананами. Они могут быть разных цветов: зелёные, когда они ещё не созрели, и коричневые, когда мы оставили их слишком долго лежать. Но мы маркируем бананы жёлтым. Так же и с мячами».

А вот стандартизованная система подбора цвета, разработанная американской фирмой Pantone, относит цвет теннисного мяча к оттенкам скорее зелёного, нежели жёлтого. В то же время производители мячей придерживаются термина «оптический жёлтый».

Производители мячей умышленно их «сдули»

В 1991 году издание Chicago Tribune опубликовало статью о том, что игроки не против использования белых мячей наряду с жёлтыми. На самом деле, большинство производителей никогда не прекращало выпуск белых мячей – менеджер компании Penn Стив Моррис рассказал, что белые теннисные мячи играют роль «ностальгии и коллекционного наследия». Однако идея не вызвала отклика в массах, а бывший чемпион США на грунтовых кортах Грант Голден, заявил, что возвращение белых теннисных мячей «уйдёт прямо в унитаз», потому что «жёлтый мяч идеален».

Сегодня крупные компании по производству мячей (Penn, принадлежащая Head, и Wilson владеют 85% рынка), в том числе Dunlop, Spalding и Nassau, продолжают производить белые мячи в небольших количествах, но ни на одном официальном турнире они не используются.

В 2023 году американский скульптор Рикардо Бреседа создал самый большой теннисный мяч в мире высотой около 4 м Фото: Из личного архива Рикардо Бреседа

Однако сейчас главная проблема в теннисе, связанная с мячами, касается не цвета. Многие игроки жалуются, что в последние годы производители сделали всё, чтобы они в угоду телевидению стали медленнее. Ровно такой же поворот произошёл около 15 лет назад в настольном теннисе, где мяч ради увеличения зрелищности заменили с быстрого целлулоидного на медленный пластиковый. С покрытиями в теннисе похожая тенденция: даже традиционно быстрые травяные корты Уимблдона стали напоминать грунтовые площадки 1980-х. Всё логично, продавцам контента невыгодно, чтобы теннис снова превратился в «бум-бум», как его называли пару десятилетий назад из-за малого количества розыгрышей.

«По-моему, мяч не так хорошо крутится, как раньше. После пары ударов он теряет давление. Придать правильное вращение сложнее. Ими легче играть, если у тебя более плоские удары», – негодовал пару лет назад на Australian Open Рафа Надаль. Ему вторил и Феликс Оже-Альяссим: «Я никогда на это не жалуюсь, но мячи не прыгают. Это безумие. Мячи слишком быстро распушаются и теряют внутреннее давление. От этого они становятся очень медленными, и ими труднее пробить навылет». Даниил Медведев и вовсе сравнивал игру ими с игрой яблоками. Неудивительно, что из-за того, что мячи стали тяжелее, у многих теннисистов возникли проблемы с запястьями, локтями и плечами.