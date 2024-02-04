«Невозможно красиво». Топ-теннисист устроил романтическую помолвку с модной подругой

Предложение Алехандро Давидович-Фокины своей девушке Паломе Аматисте в Риме впечатлило Новака Джоковича, Карлоса Алькараса и других звёзд.

23-я ракетка мира Алехандро Давидович-Фокина и его девушка Палома Аматисте объявили о помолвке. Пара выложила совместные романтические фото и видео на фоне фонтана Треви в Риме.

Давидович-Фокина и Аматисте начали встречаться в начале 2023 года. Очень быстро дело дошло до помолвки, не за горами и свадьба. Похоже, 24-летний теннисист действительно счастлив в отношениях. В том числе благодаря этому он достиг лучшей позиции в рейтинге ATP в прошлом сезоне и стал второй ракеткой Испании после Карлоса Алькараса.

Алехандро Давидович-Фокина родился и вырос в городке Ринкон-де-ла-Виктории, примерно в 10 км от Малаги. Его родители Эдуард Марк Давидович и Татьяна Фокина, как нетрудно догадаться по фамилиям, имеют российское происхождение. Отец был боксёром, а сына решил отдать в теннис, которым Алехандро занимался с трёх лет.

Давидович-Фокина становился чемпионом Испании в возрастных категориях U12, U15 and U18, в 2017-м выиграл юниорский Уимблдон. На взрослом уровне в ATP-туре успех пришёл не сразу. В 2021 году Алехандро дошёл до четвертьфиналов «Ролан Гаррос» и «Мастерсов» в Монте-Карло, подтвердив свой статус специалиста игры на грунте. Однако на харде он испытывал проблемы, что долго не позволяло совершить серьёзный скачок в рейтинге.

Алехандро Давидович-Фокина Фото: Darrian Traynor/Getty Images

В 2023-м Алехандро добрался до четвертьфинала «тысячника» в Индиан-Уэллсе и полуфинала турнира аналогичной категории в Торонто, что позволило ему наконец-то ворваться в топ-25 и закрепиться там. В августе прошлого года он занимал пока что максимальное для себя 21-е место в рейтинге ATP, сейчас находится на 23-й позиции. На счету Давидович-Фокины шесть побед над соперниками из топ-10. Среди прочего, он обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича во втором раунде «Мастерса» в Монте-Карло в 2022-м, а затем убрал на своём пути Тейлора Фритца и Григора Димитрова, но в финале уступил Стефаносу Циципасу.

24-летний Давидович-Фокина продолжает прогрессировать, так что серьёзные достижения в его исполнении ещё наверняка впереди. Обретение гармонии в личной жизни в виде помолвки с Паломой Аматисте – один из ключевых шагов, который позволит уверенно чувствовать себя на корте.

Алехандро сделал предложение своей девушке возле одной из главных достопримечательностей Рима — фонтана Треви — самого большого и известного подобного объекта в стиле барокко в городе.

Давидович-Фокина и Аматисте провели ритуал с подбрасыванием монеты через плечо в воду и загадыванием желания. Затем теннисист опустился на одно колено и подарил кольцо своей возлюбленной. Палома ответила согласием на предложение и обняла спортсмена, который надел ей перстень на палец и поцеловал.

«Навсегда», — подписал фото романтического момента Давидович-Фокина, подразумевая желание долго и счастливо жить вместе с Аматисте.

Алехандро Давидович-Фокина и Палома Аматисте во время помолвки в Риме Фото: Из личного архива теннисиста

Под постом Давидович-Фокины поздравительные послания оставили многие звёзды тенниса, включая Новака Джоковича, Артюра Фиса, Лоренцо Музетти, Карлоса Алькараса, Паулу Бадосу и Давида Феррера.

«Поздравляю, ребята. Невозможно красиво», — написал Музетти, а Джокович оставил сразу десяток ярких эмодзи.

Что известно о девушке Давидович-Фокины? Итальянка Палома Аматисте родилась в Риме, но выросла в испанском курортном городе Марбелье. Палома является одногодкой Алехандро.

Аматисте закончила Европейский институт дизайна в Милане по специальности модный стиль и менеджмент. Девушка создавала женскую одежду для брендов Class, RTW, Massimo Dutti и Mango, в последнее время сотрудничает с различными китайскими компаниями.

В свободное от работы время Аматисте поддерживает Давидович-Фокину на теннисных турнирах. Она посещала соревнования в Испании и Италии, а в прошлом году была замечена вместе с Алехандро на Кубке Лэйвера в Ванкувере. Кроме того, Давидович-Фокина и Аматисте активно отдыхают вместе. Например, в пустынях ОАЭ или на Мальдивах.

Алехандро Давидович-Фокина и Палома Аматисте на Мальдивах Фото: Из личного архива теннисиста

На недавнем Australian Open – 2024 Давидович-Фокина выступил не слишком удачно. Во втором раунде Алехандро уступил португальцу Нуну Боргесу (6:7, 3:6, 3:6), который впоследствии выбил Григора Димитрова и взял сет у Даниила Медведева в четвёртом круге, став одной из главных сенсаций турнира.

Алехандро постарается лучше проявить себя на ближайших хардовых турнирах в феврале-марте, после чего начинается его любимая грунтовая часть сезона. Кто знает, возможно, окрылённый помолвкой с Аматисте, он наконец-то возьмёт титул на этом покрытии, где уже останавливался в шаге от победы в финале «тысячника».