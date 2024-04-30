«Он поступил по-человечески». Джоковича поразило благородство соперника в Мадриде в 2016-м

Первая ракетка мира Новак Джокович в этом году пропускает «Мастерс» в Мадриде, который выигрывал трижды за карьеру (2011, 2016, 2019). Тяжелее всего Новаку дался второй титул.

Сербу для победы в Мадриде в 2016-м впервые пришлось потратить три сета. Причём в важный момент решающей партии не обошлось без благородного поступка со стороны соперника Энди Маррея.

В сезоне-2016 соперничество Джоковича и Маррея было главным в ATP-туре. Новак и Энди показывали отличный теннис, даже Рафаэль Надаль и Роджер Федерер отошли на второй план. Джокович и Маррей встретились в пяти финалах крупных турниров за сезон. Серб взял верх на Australian Open, «Мастерсе» в Мадриде и «Ролан Гаррос», а британец оказался сильнее в решающих матчах турнира в Риме и Итогового в Лондоне. Кроме того, Энди выиграл свой третий турнир «Большого шлема» на Уимблдоне и завоевал вторую золотую медаль за карьеру на Олимпиаде в Рио. В общем, это тот самый период, когда действовала «Большая чётвёрка», и Маррей был далеко не последним игроком в ней. Вспомним конкретно финал Мадрида-2016.

Джокович приехал в столицу Испании в статусе первой ракетки мира. Маррей занимал второе место в рейтинге ATP и защищал титул на «Мастерсе» после победы над Рафаэлем Надалем в прошлогоднем финале. В 2016-м Энди снова выбил Рафу, но только в полуфинале. А в решающем матче ему довелось столкнуться с Новаком, что было вполне закономерно с учётом посева теннисистов и демонстрируемого ими в тот момент уровня игры на всех покрытиях.

Новак Джокович и Энди Маррей на финале «Мастерса» в Мадриде в 2016-м Фото: Julian Finney/Getty Images

Фаворитом считался Джокович, который вёл 22-9 по личным встречам с Марреем и особенно часто одолевал британца в решающих матчах. В первом сете Новак подтвердил свой статус – 6:2. Но потом примерно так же легко проиграл вторую партию – 3:6.

Всё решалось в третьем сете. В самом его начале Джокович сделал брейк, но затем сразу же отдал свою подачу. В шестом гейме Новак вновь забрал подачу Маррея. Энди собирался сделать ещё один обратный брейк и цеплялся на подаче серба. Один из ключевых моментов матча наступил в седьмом гейме при счёте 30:30. Судья на вышке Мохамед Лайани вынес Джоковичу предупреждение за затяжку времени перед подачей. Новак не стал особо спорить. За него это сделал соперник. Маррей подошёл к Лайани и попросил его отменить наказание.

«Это я заставил его ждать. Он был готов пять секунд назад», — сказал Энди.

Джокович после этого без проблем забрал седьмой гейм, отдал следующий и подавал на матч. Тогда и началось самое интересное. Девятый гейм стал настоящим украшением матча. Он длился более 10 минут. В этом гейме Джокович отыграл семь брейк-пойнтов (в том числе тройной) и в итоге взял матч со второго матч-пойнта. В эти 10 минут Маррей играл агрессивнее и владел инициативой на корте, но в решающий момент всегда ошибался. Джокович выиграл матч со счётом 6:2, 3:6, 6:3. После игры Новак особо отметил момент с благородным поступком Маррея.

«Если честно, было необычно видеть такой эпизод на таком высоком уровне. Я всегда вспоминаю такие моменты и считаю именно их ключевыми в соперничестве – а не только результаты, кто сколько раз выиграл и всякое такое. Приятно видеть, что по ходу такого важного матча он поступил по-человечески и показал качества, которые, к сожалению, стали редкостью в нашем спортивном сообществе. Я рад, что всё так получилось и мы с Энди показали хороший пример детям и теннисистам», — заявил Джокович.

Новак Джокович и Энди Маррей на церемонии после «Мастерса» в Мадриде в 2016-м Фото: Julian Finney/Getty Images

Энди Маррей не является главным соперником в карьере Новака Джоковича. Всё-таки этот статус принадлежит Рафаэлю Надалю и Роджеру Федереру. Тем не менее именно с Марреем у Джоковича сложились настолько дружеские отношения, насколько они могут быть у топовых теннисистов. Огромную роль в этом сыграло знакомство с самого детства. Серб и британец являются одногодками, они родились с разницей в неделю в мае 1987 года. Поэтому часто пересекались ещё на детско-юношеских турнирах.

«Энди — великий чемпион. Он мой друг. Мы выросли вместе, познакомились, когда нам было лет 11-12. Мы были соперниками, и у нас было некоторые грандиозные встречи на самых крупных турнирах в разных странах мира. Так что в профессиональном теннисе мы шли по одной траектории, практически параллельно друг другу. На корте и за его пределами мы очень друг друга уважаем. Мы всегда болтаем и вспоминаем веселые юниорские времена», — отмечал Джокович.

«Наши отношения с Новаком можно описать как профессиональную дружбу. Когда мы были младше, мы были дружнее, но я и сейчас иногда пишу ему. Мы очень много времени провели, обсуждая разные теннисные вопросы», — говорил Маррей.

Энди Маррей и Новак Джокович знают друг друга с ранних лет Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Джокович при упоминании «Большой тройки» часто призывал не забывать о Маррее. Энди действительно заслуживает уважения за свои достижения на корте. Он является самым успешными теннисистом за последние 15 лет после Новака, Надаля и Федерера. Маррей был первой ракеткой мира, выиграл три «Шлема» и восемь раз добирался до финала мэйджоров, взял 14 «Мастерсов» и 46 титулов ATP в целом, завоевал два золота Олимпиады. Его послужной список мог быть ещё более внушительным, если бы не травмы.

Новак выступал в паре с Энди на Australian Open – 2006. В прошлом году Джокович заявил, что хотел бы повторить этот опыт ещё раз на каком-то крупном турнире. Вполне возможно, такая возможность ему ещё представится. Маррей прямо сейчас является 57-й ракеткой мира и не собирается завершать карьеру, несмотря на призывы это сделать. После успеха в том самом сезоне-2016 Энди подкосили травмы, из-за которых он страдает по сей день. Месяц назад британец порвал связки голеностопа на «Мастерсе» в Майами. К счастью, ему не потребовалась операция, но пришлось сняться с крупных грунтовых турниров в Мадриде и Монте-Карло.

Энди заявлен на майский «Мастерс» в Риме. Даже если не получится там выступить, он наверняка сделает всё возможное, чтобы выйти на корт на «Ролан Гаррос». Пару с Джоковичем он вряд ли будет готов играть именно на этом «Шлеме», но Уимблдон или US Open – вполне подходящие варианты.