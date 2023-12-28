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Камила Джорджи — самая красивая теннисистка мира публикует откровенные фото, но несчастна из-за влияния отца Серджио

Одна из самых красивых теннисисток мира публикует смелые фото, но несчастна в личной жизни
Михаил Георгиев
Камила Джорджи
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Камила Джорджи наверняка добилась бы большего успеха на корте и за его пределами, если бы освободилась от влияния отца-тренера Серджио.

31-летняя итальянская теннисистка Камила Джорджи не выходила на корт после поражения от Марии Саккари (2:6, 2:6) в 1/8 финала «тысячника» в Гвадалахаре в сентябре. Камила завершила сезон на 53-м месте в рейтинге WTA, что является не таким уж плохим результатом.

В 2023 году Джорджи дошла до третьего раунда Australian Open и выиграла турнир категории 250 в Мериде. Именно эти результаты, главным образом, позволили ей держаться на уровне крепкого середняка тура.

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Карьера Джорджи близится к завершению. С одной стороны, Камила выступала не так уж плохо. Она выходила в четвертьфинал Уимблдона в 2018-м, пребывала в топ-30 мирового рейтинга, пару раз добиралась до четвёртого раунда на турнирах «Большого шлема» (US Open – 2013, «Ролан Гаррос» — 2022), выиграла «Мастерс» в Монреале в 2021-м.

С другой – в случае Джорджи приходится говорить о нереализованном потенциале. Одна из самых красивых теннисисток мира могла бы добиться намного большего как на корте, так и за его пределами. Проблема в том, что Камила принимала не лучшие деловые решения. Едва ли не главной её ошибкой считается бессменная работа со своим отцом и по совместительству тренером.

Камила Джорджи родилась в 1991 году в итальянском городе Мачерата в семье аргентинских эмигрантов Серджио и Клаудии. В детстве Камила занималась спортивной гимнастикой, но с пяти лет решила посвятить себя теннису.

Камила Джорджи

Камила Джорджи

Фото: из личного архива Камилы Джорджи

На корт девушка пришла при содействии отца, который всегда славился своим жёстким характером. Серджио Джорджи участвовал в Фолклендском конфликте 1982 года между Аргентиной и Великобританией. В армии он научился железной дисциплине, поэтому не давал спуску дочери и сильно нагружал её на тренировках, несмотря на совсем юный возраст.

Усердная работа окупилась. Камила начала выделяться своими физическими данными на фоне сверстников. Она впечатляла зрителей мощным форхендом и подачей, в целом отличалась агрессивными действиями по всей площади корта и регулярными выходами к сетке. Когда Джорджи исполнилось восемь лет, на неё обратил внимание знаменитый тренер Ник Боллетьери, который в разные годы работал с 12 первыми ракетками мира в мужском и женском разрядах, включая Марию Шарапову, Анну Курникову, Андре Агасси, Серену и Винус Уильямс, Джима Курье, Бориса Беккера, Монику Селеш, Томми Хааса, Марсело Риоса, Елену Янкович.

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Многим звёздам Боллетьери помог реализоваться на самом раннем этапе карьеры. Ник обладал особым чутьём не только на талант игроков, но и на их потенциальную медийную популярность, как в случае с Андре Агасси, Марией Шараповой и Анной Курниковой. В Джорджи Боллетьери видел не меньший потенциал, чем у Шараповой. Именно поэтому он пошёл на почти беспрецедентные меры – пригласил Камилу на бесплатное обучение в своей академии во Флориде с выплатой стипендии. Ранее подобное предложение Ник делал только Шараповой.

Серджио Джорджи отпустил дочь в академию Боллетьери, но отношения с Ником и его командой у него сразу не заладились. Серджио не обладал деловой хваткой и способностью мыслить на перспективу. Ещё в 2000 году он отверг идею Боллетьери, чтобы интересы Камилы представлял агент Макс Айзенбад, в конечном счёте успешно работавший с Марией Шараповой и другими звёздами тенниса. Серджио решил сам вести дела дочери.

Серджио Джорджи – отец и тренер Камилы Джорджи

Серджио Джорджи – отец и тренер Камилы Джорджи

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Большая проблема возникла, когда 14-летняя Камила переросла юниорский уровень и собиралась дебютировать на взрослом. В профессиональном туре теннисисткам нужно больше денег, чтобы оплачивать многочисленные переезды, проживание в отелях, услуги команды и другие расходы. Боллетьери в начале 2000-х разменял восьмой десяток лет и практически отошёл от дел. Вместо Ника в процесс был погружён его многолетний партнёр Сэнди Миттлман. Сэнди предложил взять на себя все теннисные расходы Камилы, а взамен от итальянки требовалось просто представлять открытый им международный спортивный клуб в городе Манчестер, штат Массачусетс.

Миттлман не сомневался, что Джорджи ждёт грандиозный успех на корте и она привлечёт в его клуб множество клиентов в будущем.

«Я провёл с Камилой на корте один час. Просто лично хотел увидеть, как она играет. Я сразу понял, что эта девушка способна быть в топ-10 рейтинга WTA», — заявил Миттлман.

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В итоге всё ограничилось недолгой тренировкой. Серджио Джорджи отказался от предложения Миттлмана. Он решил искать деньги для развития карьеры дочери у частных инвесторов. Заключал индивидуальные договорённости с обеспеченными людьми в США, Европе, Израиле (у Камилы есть еврейские корни по отцовской линии), которые покрывали расходы теннисистки в обмен на процент от будущих призовых. Ничего хорошего из этого не получилось. Серджио Джорджи конфликтовал со спонсорами и часто просто не выполнял взятые на себя обязательства.

Камила на раннем этапе карьеры фактически обеспечивала сама себя. Она участвовал в турнирах ITF с призовыми до $ 50 тыс., периодически выигрывала их или доходила до поздних стадий. Приходилось на многом экономить. Например, ездить на соревнования по Европе на поезде, в то время как её коллеги путешествовали на самолётах. Всё из-за того, что отец должным образом не умел вести дела.

В основную сетку турниров «Большого шлема» Джорджи впервые пробилась на Уимблдоне-2011. Проиграла болгарке Цветане Пиронковой в первом раунде, но всё равно заявила о себе. Настоящий прорыв случился в следующем году. 20-летняя Джорджи на том же Уимблдоне сенсационно дошла до четвёртого раунда, где уступила третьей ракетке мира Агнешке Радваньской. Джорджи поднялась в топ-100 рейтинга WTA благодаря этому результату.

Камила Джорджи на Уимблдоне-2011

Камила Джорджи на Уимблдоне-2011

Фото: Dan Istitene/Getty Images

С тех пор и по сегодняшний день Камила держалась на уровне крепкого середняка. Она выиграла турниры в Хертогенбосхе (2015), Линце (2018), Монреале (2021), Мериде (2023). В 2018 году дошла до четвертьфинала Уимблдона (проиграла в трёх сетах легендарной Серене Уильямс) и поднялась на лучшее для себя 26-е место в рейтинге WTA. Это не такие уж слабые достижения, но Джорджи могла достичь большего. У неё были яркие вспышки, свидетельствующие о нереализованном потенциале. Например, в августе 2022-го итальянка семь раз обыграла соперниц из топ-10 на отрезке из девяти матчей. А годом ранее Камила, будучи 71-й ракеткой мира, семь раз одолевала представительниц первой десятки на дистанции из восьми игр. В её активе также есть победы над чемпионками ТБШ и бывшими первыми ракетками мира Каролиной Возняцки, Марией Шараповой и Викторией Азаренко. Джорджи смело можно назвать главной грозой фавориток среди теннисисток, которые не считаются суперзвёздами.

Основные недостатки Камилы – отсутствие стабильности на длинной дистанции, прямолинейность тенниса и психологическая неустойчивость. Винить в этом можно не только теннисистку, но и её тренера. В итальянских СМИ недостаточная квалификация Серджио Джорджи называется причиной того, что Камила не вышла на элитный уровень. Говорят, что он просто не разбирается в теннисе, прививает своей дочери слишком примитивный и предсказуемый стиль игры, излишне давит на неё самим фактом своего присутствия на трибунах. Примечательно, что Джорджи взяла свой главный титул в карьере на «тысячнике» в Монреале в 2021-м, когда рядом не было отца. Он не приехал в Канаду из-за жёстких коронавирусных ограничений.

Камила Джорджи выиграла главный титул в карьере на «тысячнике» в Монреале в 2021-м

Камила Джорджи выиграла главный титул в карьере на «тысячнике» в Монреале в 2021-м

Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Серджио Джорджи действительно не предоставлял весомых оснований верить в то, что отлично разбирается в теннисе. На матчах Камилы он не раз отличался скандальным поведением. Например, неоднократно издавал странные звуки, чтобы отвлечь соперниц Камилы, угрожал судьям. На «Мастерсе» в Риме в 2021-м рефери даже пришлось вызывать секьюрити и супервайзера, чтобы угомонить Серджио.

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Камиле не раз задавали вопрос по поводу того, что отец тренирует её на протяжении всей жизни и оказывает слишком большое давление. Теннисистка постоянно вступалась за него.

«Всё время говорят о моём отце: что он меня контролирует, что он очень властный. Это неправда. Я посвящаю ему каждый успех, он всегда меня тренировал, с самого начала в меня верил: я всем ему обязана. Неправда, что он просит меня играть до 40 лет: у меня нет никаких ограничений, последнее слово всегда за мной. Прежде всего он мой отец. Никто не поддержит тебя так, как отец, никто не будет так в тебя верить. Мне никогда не приходило в голову сменить тренера. На корте для меня он тоже лучший, потому что всё видит. Он разбирается в спорте, не только в теннисе. Он поднял меня с нуля на 26-е место в мире, поэтому я не очень понимаю критику. Нужно гораздо больше ценить проделанную им работу.

Я люблю спорт благодаря ему, он меня этому научил, поэтому я буду с ним до конца карьеры и никогда не заменю. Самое интересное, что все те люди, которые к нему придираются, при личной встрече ничего не говорят, это самое печальное. Да, я отклонила много предложений от тренеров, но я никогда не думала о переменах. С моей точки зрения, наши отношения улучшались с годами, поскольку мы лучше узнавали друг друга. Когда вы настолько хорошо друг друга узнаёте, вы будете максимально друг друга уважать. Тренировки проходят стабильно, ты знаешь, что нужно делать на корте, а за его пределами тренер становится отцом. Это очень гармоничные отношения, я понимаю, что мне с ним очень повезло. Не думаю, что когда-нибудь смогу работать с другим тренером, потому что знаю, что он делает это не из любви, а ради чего-то другого. И мне это не нравится», — утверждает Джорджи.

Камила Джорджи отрицает негативное влияние отца на её карьер

Камила Джорджи отрицает негативное влияние отца на её карьер

Фото: из личного архива Камилы Джорджи

В 31 год уже действительно поздно менять тренера, но карьера Камилы могла пойти совсем иначе, если бы она на раннем её этапе сотрудничала с другими, более именитыми специалистами. Попадание в топ-10 и победы на ТБШ могли стать реальностью, поскольку технические и физические данные итальянки вполне способствовали доминированию на корте. Но Камиле не хватило решительности отвергнуть влияние своего отца, которого в Италии никто, кроме неё самой, не считает большим профессионалом.

Джорджи – довольно добрая и мягкая девушка, но чрезмерная опека отца точно не идёт ей на пользу. Серджио Джорджи очень сильно контролирует дочь. Камила признавалась, что у неё нет подруг в WTA-туре. Одна из причин – отец против. Серджио не уважает остальных теннисисток, что неоднократно демонстрировал даже во время матчей дочери.

Кроме того, Джорджи скрывает свою личную жизнь. В 2016 году она объявила о помолвке со своим бойфрендом Джакомо Миччини – малоизвестным итальянским теннисистом, который не входил в топ-1000 рейтинга ATP.

Вскоре после помолвки они расстались, Камила удалила из соцсетей все фото с ним. Также ей приписывали отношения с аргентинским теннисистом Сантьяго Родригесом Таверной, но и здесь счастья не сложилось. Вполне возможно, женихов «забраковал» Серджио Джорджи, у которого не складываются долгосрочные отношения с «чужаками», особенно когда речь о его дочери. Сейчас Камила одинока. Не факт, что она скоро обретёт счастье в личной жизни.

Камила Джорджи с бывшим бойфрендом Джакомо Миччини

Камила Джорджи с бывшим бойфрендом Джакомо Миччини

Фото: из личного архива Камилы Джорджи

Камила всё-таки позволяет себе определённую вольность. Она регулярно радует фанатов эпатажными нарядами на корте и откровенными фото в соцсетях. В большей степени это связано с продвижением семейного бренда женской одежды. К счастью, здесь Серджио Джорджи не перечит дочери.

Порталы La Gazzetta dello Sport, ESPN, Sports Illustrated включали итальянку в топ-10 самых красивых спортсменок мира. Среди теннисисток компанию в этих рейтингах ей составляли только Мария Шарапова и Эжени Бушар.

Привлекательность в совокупности с громкими победами на корте могли бы сделать Джорджи сверхбогатой. От спонсоров не было бы отбоя. Главное условие – достичь чего-то значимого в теннисе. Конечно, вряд ли бы Камила заработала состояние $ 196 млн, как у пятикратной чемпионки ТБШ Марии Шараповой, но десятки миллионов долларов точно могла.

Камила Джорджи часто публикует откровенные фото в соцсетях

Камила Джорджи часто публикует откровенные фото в соцсетях

Фото: из личного архива Камилы Джорджи

Показателен пример британки Эммы Радукану, которая выиграла US Open в 2021-м, после чего не добилась вообще ничего. После победы на мэйджоре Эмма получает огромные деньги от рекламных сделок. Только в этом году она заработала $ 15 млн вне корта, в то время как теннисные призовые составили всего лишь $ 200 тыс. На Радукану оказывает значительное влияние её отец Ион, но он не тренирует её. Отчасти под его влиянием Эмма регулярно меняет наставников, но всё-таки отец не указывает ей, как нужно играть на корте, не давит психологически, как Серджио Джорджи на свою дочь.

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Даже победа на мэйджоре не является обязательным условием для огромных доходов вне корта. Анна Курникова вообще не выиграла ни одного титула WTA в женском одиночном разряде, но в 16 лет дошла до полуфинала Уимблдона-1997 и обратила на себя внимание. Уже с начала 2000-х Анна отдала приоритет карьере модели, что принесло ей немало денег. Прямо сейчас состояние Курниковой равно около $ 67 млн. Джорджи не обязательно было копировать путь Курниковой, всё-таки теннис достаточно важен для итальянки. Однако факт остаётся фактом. Камила определённо могла заработать намного больше денег.

В данный момент состояние Джорджи оценивается в $ 7 млн. Большая его часть приходится на теннисные призовые — $ 6,22 млн за карьеру. От спонсорских сделок Камила получает сравнительно мизерные суммы. У Джорджи есть контракт с производителем спортивной экипировки Yonex, но она не является его главной клиенткой среди теннисисток и других спортсменок. Кроме того, итальянка представляет бренд женской одежды Giomila, который основала вместе с матерью-дизайнером Клаудией Джорджи.

из личного архива Камилы Джорджи

из личного архива Камилы Джорджи

Фото: Mackenzie Sweetnam/Getty Images

Часто Камила выходит на корт в модных нарядах, которые сама разрабатывала вместе с матерью. Ещё есть ситуативная реклама в соцсетях, в самой крупной из которых насчитывается 724 тыс. подписчиков. Это немало для WTA-тура, но опять же Камила могла бы собрать куда больше аудитории при должном уровне раскрутки. На этом, по сути, всё. Вероятно, многие серьёзные бренды (хотя бы из Италии) не рискуют связываться с Камилой, в том числе учитывая влияние и репутацию её отца.

Конечно, $ 7 млн на счетах заслуживают уважения. Джорджи точно нельзя назвать бедной. На корте она тоже добилась многого. Не стала суперзвездой тенниса, хотя при этом регулярно обыгрывала представительниц топ-10 и первых ракеток мира, брала статусные титулы на уровне WTA, далеко заходила на ТБШ. Камила – достойная теннисистка, но чувство не до конца реализованного потенциала на корте и за его пределами в её отношении останется. Семейные связи – это хорошо, однако иногда нужно идти наперекор самым близким людям, даже родному отцу.

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