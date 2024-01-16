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Самая красивая теннисистка мира Камила Джорджи столкнулась с гнусными нападками журналистов на Australian Open — 2023

«Да хватит уже!» Теннисную красотку доконали гнусными нападками на Australian Open — 2023
Михаил Георгиев
Как Джорджи столкнулась с нападками журналистов
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Пресс-конференция Камилы Джорджи в Мельбурне напоминала полицейский допрос, а не общение со спортсменкой, уверенно победившей в матче ТБШ.

Итальянская теннисистка Камила Джорджи проиграла Виктории Азаренко (1:6, 6:4, 3:6) в первом раунде Australian Open – 2024.

Год назад Камила выступила в Мельбурне более успешно – дошла до третьего круга, повторив лучший результат в карьере на этом турнире «Большого шлема». В процессе Камиле пришлось вытерпеть немало нападок в свой адрес от местных журналистов, который донимали её бестактными и однотипными вопросами.

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В декабре 2022 года итальянские СМИ сообщили, что Камила Джорджи фигурирует в расследовании по делу о фальсификации сведений о вакцинации от коронавируса. Имя Джорджи значилось в списке пациентов, которые посещали главную подозреваемую – врача Даниэлу Гриллоне Течиоу.

По данным прокуратуры Виченцы, Джорджи и десятки других людей получили поддельные сертификаты. Под следствием по тем же обвинениям находились её братья Амадеус и Леандро, мать Клаудия и отец Серджио Луис, который по совместительству является тренером теннисистки. Доктор Гриллоне на допросах сообщила, что Джорджи обращалась к ней за поддельными сертификатами всех обязательных прививок.

Камила Джорджи на Australian Open — 2023

Камила Джорджи на Australian Open — 2023

Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Следствие продолжалось, Камила наняла адвокатов в свою защиту. В то же время начало нового теннисного сезона никто не отменял. Джорджи отправилась в Австралию. Итальянка сразу сыграла на турнире в Аделаиде, где уже в первом раунде уступила румынке Соране Кырсте (7:5, 4:6, 0:6). Местные СМИ мало волновала игра Камилы, зато они разразились множеством публикаций, критикуя Джорджи за предположительное отсутствие вакцинации, из-за которого она не имела права въезжать в Австралию. Такое впечатление, что медиа будто мечтали о повторении скандала 2022 года с депортацией Новака Джоковича.

В Аделаиде Джорджи не общалась со СМИ, быстро уйдя с корта после поражения от Кырсти. Австралийские СМИ какое-то время довольствовались комментариями со стороны. В частности, ABC отправили официальный запрос в WTA по поводу Камилы и получили следующий ответ: «Мы осведомлены об обвинениях и в данное время следим за ситуацией по поводу любых расследований, которые могут быть начаты».

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Генеральный директор Tennis Australia, организатор AO Крейг Тили тоже отделался шаблонной абстрактной формулировкой.

«Я думаю, что ещё многое предстоит узнать по этому поводу. В конечном итоге решения будут принимать власти страны и WTA. Я действительно не знаю никаких подробностей», — сказал Тили.

В министерстве внутренних дел Австралии отказались подтвердить, расследуют ли они ситуацию с Джорджи, сославшись на обязательства по конфиденциальности.

«Все утверждения о мошеннической или фальсифицированной информации, касающейся заявления на получение визы, оцениваются для определения правдивости. Если документ о вакцинации, предоставленный для получение визы, окажется поддельным, в визе может быть отказано или её аннулируют», — гласило сухое заявление министерства.

Большой скандал уровня депортации Джоковича раздуть не удалось. Тем не менее непосредственно на Australian Open журналисты всё-таки добрались до самой Джорджи и ещё раз «попытали счастья», на этот раз намереваясь спровоцировать теннисистку на скандальные заявления.

Камила Джорджи на скандальной пресс-конференции во время Australian Open — 2023

Камила Джорджи на скандальной пресс-конференции во время Australian Open — 2023

Фото: Sydney Low/Zuma/ТАСС

В первом раунде Камила уверенно обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову (6:0, 6:1). Итальянка пришла на обязательную пресс-конференцию, но вместо обсуждения своей качественной игры, по сути, попала на какой-то допрос по поводу вакцинации.

«Я думаю, это был отличный матч. Очень важно начинать турнир подобным образом. Это было здорово. Прекрасные чувства, я счастлива вернуться сюда», — заявила Джорджи в начале пресс-конференции.

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Это были единственные слова по поводу непосредственно игры. Дальше начался тот самый допрос.

– В ваш адрес звучит много обвинений. Что вы можете на них ответить?
– Я не расслышала вопрос, — попыталась уйти от неприятной темы Камила.

– В Италии появились сообщения о вашей поддельной вакцинации. Что вы скажете по этому поводу?
– Вам следует изучить ситуацию. Врач попала под расследование, у неё возникли проблемы с законом. Мне разные вакцины ставили в разных местах. Это её проблемы, а не мои. Поэтому я очень спокойна. Если бы у меня были какие-то проблемы, я бы не смогла сюда приехать и играть в теннис.

– Вы использовали документы того врача при въезде в Австралию?
– Для меня опасности нет. Никакой. Это у неё проблемы. Я делала всё, что требовали власти Австралии. Каждый год – и никаких проблем. Конечно, я не использовала её документы. Иначе меня бы здесь не было.

– А к этому врачу вы ходили? Проходили у неё вакцинацию?
– Один раз. Другие мне ставили прививки в разных местах. Я это пытаюсь объяснить.

– Вы знали о том, чем она занимается?
– Нет, нет, ничего не знала. У неё проблемы. Конечно, она упомянула моё имя, но она вообще назвала больше 300 человек.

Видео доступно на YouTube-канале Australian Open TV. Права на видео принадлежат Tennis Australia.

– Она конкретно говорит, что вы пришли к ней за фальшивым сертификатом. Дала такие показания. Это правда?
– Я же говорю, она вакцинировала меня один раз – в остальных случаях это делали другие врачи. У неё проблемы с законом в Италии. Вы должны чётко понять, что вакцины мне ставили в разных местах. Так что это не моя проблема, а её.

– Врач говорит, что вы пришли к ней специально для получения поддельного документа.
– Нет, вовсе нет, потому что я делала вакцинацию в разных местах, и это все должны уяснить. Очень серьёзные вещи говорят в мой адрес, но это не моя проблема.

– Вы пытались выяснить, ввела ли она вам настоящую вакцину?
– Конечно. Я прошла вакцинацию, да.

– Так вы делали запасную вакцинацию на всякий случай?
– Я же сказала, что сделала прививку. Спасибо.

– Вакцина, которую она вам дала, была от коронавируса?
– Что вы имеете в виду? Прививка есть прививка.

– Верно, но была ли это вакцина от коронавируса?
– Я уже ответила на вопрос о вакцине. У меня всё в порядке с этим.

– Вы сказали, что это вакцина. Я спрашиваю, была ли это вакцина от коронавируса.
– Это вакцинация. Если вы осведомлены в вопросе, то должны знать, что вакцина одна.

– То есть это просто вакцина от коронавируса, хорошо.
– Спасибо.

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На видео выше приведено пятиминутное общение Джорджи с журналистами. Можно убедиться, что оно действительно больше напоминало допрос какого-то правонарушителя в полицейском участке, а не диалог с теннисисткой, которая только что разгромила свою соперницу на турнире «Большого шлема», Камилу явно раздражали назойливые и повторяющиеся вопросы работников медиа. Она с трудом сдерживалась от резких ответов, хотя в её «Спасибо» читалась не благодарность, а скорее «Отстаньте от меня наконец-то».

Зато не скромничал её отец и тренер Сержио Джорджи, который известен в теннисных кругах своим скандальным нравом и эмоциональностью. Сразу после завершения пресс-конференции Серджио обратился к журналистами: «Да хватит уже! Вы достали со своими вопросами. Я поверить в это не могу. Вы не задали ни одного вопроса о теннисе». На видео его тирада не попала, о ней позже сообщило издание The New York Times, представители которого присутствовали в зале.

Серджио Джорджи жёстко ответил журналистам, донимавшим его дочь на Australian Open — 2023

Серджио Джорджи жёстко ответил журналистам, донимавшим его дочь на Australian Open — 2023

Фото: Tim Clayton/Getty Images

С Серджио были солидарны многие фанаты в комментариях на YouTube. Они вступились за Камилу и отмечали непрофессионализм журналистов.

«Перестаньте задавать вопросы по поводу вакцинации, это ужас какой-то. Нужно говорить об исключительной игре Камилы, которая просто уничтожила соперницу на корте»;

«Мне всегда нравилась Камила, но после этого я просто обожаю её. Ни одного вопроса по игре, боже мой. Эти репортёры – позор»;

«Камила блестяще сохраняла хладнокровие, а журналисты предпочитают сплетни разговорам о том, что на самом деле важно на теннисном турнире: о теннисе!»;

«Журналисты взяли на себя роль детективов. Это теннисный турнир. Давайте поговорим о теннисе. Удачи, Камила! Лучшим ответом будет победа в следующем матче»;

«СМИ мешают игре, их вообще нельзя допускать в зал»;

«До чего же гнусные журналисты. Эти люди смешны, и им должно быть стыдно».

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Во втором раунде AO-2023 Джорджи обыграла словачку Анну Каролину Шмидлову (6:4, 6:3), после чего на следующей стадии уступила швейцарке Белинде Бенчич (2:6, 5:7). Теннисную красотку снова донимали вопросами о вакцинации, но, к счастью, не так придирчиво, как после первого матча, когда пресс-конференция превратилась в настоящий фарс.

Что касается дела о предположительно поддельной вакцинации Джорджи, то оно длилось почти весь 2023 год. Летом Камиле даже пришлось давать показания в итальянском суде, но в конечном итоге её вина не была доказана. Джорджи может спокойно ездить по всему миру на теннисные турниры. В том числе в Австралию, где в этом году её уже не донимали вопросами о прививке.

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