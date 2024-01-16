«Да хватит уже!» Теннисную красотку доконали гнусными нападками на Australian Open — 2023

Пресс-конференция Камилы Джорджи в Мельбурне напоминала полицейский допрос, а не общение со спортсменкой, уверенно победившей в матче ТБШ.

Итальянская теннисистка Камила Джорджи проиграла Виктории Азаренко (1:6, 6:4, 3:6) в первом раунде Australian Open – 2024.

Год назад Камила выступила в Мельбурне более успешно – дошла до третьего круга, повторив лучший результат в карьере на этом турнире «Большого шлема». В процессе Камиле пришлось вытерпеть немало нападок в свой адрес от местных журналистов, который донимали её бестактными и однотипными вопросами.

В декабре 2022 года итальянские СМИ сообщили, что Камила Джорджи фигурирует в расследовании по делу о фальсификации сведений о вакцинации от коронавируса. Имя Джорджи значилось в списке пациентов, которые посещали главную подозреваемую – врача Даниэлу Гриллоне Течиоу.

По данным прокуратуры Виченцы, Джорджи и десятки других людей получили поддельные сертификаты. Под следствием по тем же обвинениям находились её братья Амадеус и Леандро, мать Клаудия и отец Серджио Луис, который по совместительству является тренером теннисистки. Доктор Гриллоне на допросах сообщила, что Джорджи обращалась к ней за поддельными сертификатами всех обязательных прививок.

Камила Джорджи на Australian Open — 2023 Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Следствие продолжалось, Камила наняла адвокатов в свою защиту. В то же время начало нового теннисного сезона никто не отменял. Джорджи отправилась в Австралию. Итальянка сразу сыграла на турнире в Аделаиде, где уже в первом раунде уступила румынке Соране Кырсте (7:5, 4:6, 0:6). Местные СМИ мало волновала игра Камилы, зато они разразились множеством публикаций, критикуя Джорджи за предположительное отсутствие вакцинации, из-за которого она не имела права въезжать в Австралию. Такое впечатление, что медиа будто мечтали о повторении скандала 2022 года с депортацией Новака Джоковича.

В Аделаиде Джорджи не общалась со СМИ, быстро уйдя с корта после поражения от Кырсти. Австралийские СМИ какое-то время довольствовались комментариями со стороны. В частности, ABC отправили официальный запрос в WTA по поводу Камилы и получили следующий ответ: «Мы осведомлены об обвинениях и в данное время следим за ситуацией по поводу любых расследований, которые могут быть начаты».

Генеральный директор Tennis Australia, организатор AO Крейг Тили тоже отделался шаблонной абстрактной формулировкой.

«Я думаю, что ещё многое предстоит узнать по этому поводу. В конечном итоге решения будут принимать власти страны и WTA. Я действительно не знаю никаких подробностей», — сказал Тили.

В министерстве внутренних дел Австралии отказались подтвердить, расследуют ли они ситуацию с Джорджи, сославшись на обязательства по конфиденциальности.

«Все утверждения о мошеннической или фальсифицированной информации, касающейся заявления на получение визы, оцениваются для определения правдивости. Если документ о вакцинации, предоставленный для получение визы, окажется поддельным, в визе может быть отказано или её аннулируют», — гласило сухое заявление министерства.

Большой скандал уровня депортации Джоковича раздуть не удалось. Тем не менее непосредственно на Australian Open журналисты всё-таки добрались до самой Джорджи и ещё раз «попытали счастья», на этот раз намереваясь спровоцировать теннисистку на скандальные заявления.

Камила Джорджи на скандальной пресс-конференции во время Australian Open — 2023 Фото: Sydney Low/Zuma/ТАСС

В первом раунде Камила уверенно обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову (6:0, 6:1). Итальянка пришла на обязательную пресс-конференцию, но вместо обсуждения своей качественной игры, по сути, попала на какой-то допрос по поводу вакцинации.

«Я думаю, это был отличный матч. Очень важно начинать турнир подобным образом. Это было здорово. Прекрасные чувства, я счастлива вернуться сюда», — заявила Джорджи в начале пресс-конференции.

Это были единственные слова по поводу непосредственно игры. Дальше начался тот самый допрос.

– В ваш адрес звучит много обвинений. Что вы можете на них ответить?

– Я не расслышала вопрос, — попыталась уйти от неприятной темы Камила.

– В Италии появились сообщения о вашей поддельной вакцинации. Что вы скажете по этому поводу?

– Вам следует изучить ситуацию. Врач попала под расследование, у неё возникли проблемы с законом. Мне разные вакцины ставили в разных местах. Это её проблемы, а не мои. Поэтому я очень спокойна. Если бы у меня были какие-то проблемы, я бы не смогла сюда приехать и играть в теннис.

– Вы использовали документы того врача при въезде в Австралию?

– Для меня опасности нет. Никакой. Это у неё проблемы. Я делала всё, что требовали власти Австралии. Каждый год – и никаких проблем. Конечно, я не использовала её документы. Иначе меня бы здесь не было.

– А к этому врачу вы ходили? Проходили у неё вакцинацию?

– Один раз. Другие мне ставили прививки в разных местах. Я это пытаюсь объяснить.

– Вы знали о том, чем она занимается?

– Нет, нет, ничего не знала. У неё проблемы. Конечно, она упомянула моё имя, но она вообще назвала больше 300 человек.

Видео доступно на YouTube-канале Australian Open TV. Права на видео принадлежат Tennis Australia.

– Она конкретно говорит, что вы пришли к ней за фальшивым сертификатом. Дала такие показания. Это правда?

– Я же говорю, она вакцинировала меня один раз – в остальных случаях это делали другие врачи. У неё проблемы с законом в Италии. Вы должны чётко понять, что вакцины мне ставили в разных местах. Так что это не моя проблема, а её.

– Врач говорит, что вы пришли к ней специально для получения поддельного документа.

– Нет, вовсе нет, потому что я делала вакцинацию в разных местах, и это все должны уяснить. Очень серьёзные вещи говорят в мой адрес, но это не моя проблема.

– Вы пытались выяснить, ввела ли она вам настоящую вакцину?

– Конечно. Я прошла вакцинацию, да.

– Так вы делали запасную вакцинацию на всякий случай?

– Я же сказала, что сделала прививку. Спасибо.

– Вакцина, которую она вам дала, была от коронавируса?

– Что вы имеете в виду? Прививка есть прививка.

– Верно, но была ли это вакцина от коронавируса?

– Я уже ответила на вопрос о вакцине. У меня всё в порядке с этим.

– Вы сказали, что это вакцина. Я спрашиваю, была ли это вакцина от коронавируса.

– Это вакцинация. Если вы осведомлены в вопросе, то должны знать, что вакцина одна.

– То есть это просто вакцина от коронавируса, хорошо.

– Спасибо.

На видео выше приведено пятиминутное общение Джорджи с журналистами. Можно убедиться, что оно действительно больше напоминало допрос какого-то правонарушителя в полицейском участке, а не диалог с теннисисткой, которая только что разгромила свою соперницу на турнире «Большого шлема», Камилу явно раздражали назойливые и повторяющиеся вопросы работников медиа. Она с трудом сдерживалась от резких ответов, хотя в её «Спасибо» читалась не благодарность, а скорее «Отстаньте от меня наконец-то».

Зато не скромничал её отец и тренер Сержио Джорджи, который известен в теннисных кругах своим скандальным нравом и эмоциональностью. Сразу после завершения пресс-конференции Серджио обратился к журналистами: «Да хватит уже! Вы достали со своими вопросами. Я поверить в это не могу. Вы не задали ни одного вопроса о теннисе». На видео его тирада не попала, о ней позже сообщило издание The New York Times, представители которого присутствовали в зале.

Серджио Джорджи жёстко ответил журналистам, донимавшим его дочь на Australian Open — 2023 Фото: Tim Clayton/Getty Images

С Серджио были солидарны многие фанаты в комментариях на YouTube. Они вступились за Камилу и отмечали непрофессионализм журналистов.

«Перестаньте задавать вопросы по поводу вакцинации, это ужас какой-то. Нужно говорить об исключительной игре Камилы, которая просто уничтожила соперницу на корте»;

«Мне всегда нравилась Камила, но после этого я просто обожаю её. Ни одного вопроса по игре, боже мой. Эти репортёры – позор»;

«Камила блестяще сохраняла хладнокровие, а журналисты предпочитают сплетни разговорам о том, что на самом деле важно на теннисном турнире: о теннисе!»;

«Журналисты взяли на себя роль детективов. Это теннисный турнир. Давайте поговорим о теннисе. Удачи, Камила! Лучшим ответом будет победа в следующем матче»;

«СМИ мешают игре, их вообще нельзя допускать в зал»;

«До чего же гнусные журналисты. Эти люди смешны, и им должно быть стыдно».

Во втором раунде AO-2023 Джорджи обыграла словачку Анну Каролину Шмидлову (6:4, 6:3), после чего на следующей стадии уступила швейцарке Белинде Бенчич (2:6, 5:7). Теннисную красотку снова донимали вопросами о вакцинации, но, к счастью, не так придирчиво, как после первого матча, когда пресс-конференция превратилась в настоящий фарс.

Что касается дела о предположительно поддельной вакцинации Джорджи, то оно длилось почти весь 2023 год. Летом Камиле даже пришлось давать показания в итальянском суде, но в конечном итоге её вина не была доказана. Джорджи может спокойно ездить по всему миру на теннисные турниры. В том числе в Австралию, где в этом году её уже не донимали вопросами о прививке.