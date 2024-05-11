«Может, в Мадриде был вирус». Рублёв взял титул с температурой, Соболенко лежала 4 дня

Спорт высших достижений предъявляет настолько жёсткие требования, что сдают даже самые закалённые. У профессиональных теннисистов невероятно напряжённый график: так, за четыре недели им надо отыграть два «Мастерса»/«тысячника». Поэтому неудивительно, что организм того или иного игрока не выдерживает и подхватывает болезни.

Главным героем минувшей недели стал Андрей Рублёв. Россиянин в третий раз подряд завоевал титул на Пасху, победив в финале Мадрида Феликса Оже-Альяссима — 4:6, 7:5, 7:5. На послематчевой конференции Рублёв признался, что по ходу турнира у него поднялась температура и он даже подумывал сняться. «Мог ли сняться? Да. Но надо отдать должное врачам. Они волшебники. Они делали какие-то хитрые вещи, и каким-то образом я смог играть. Никогда в жизни не видел такого, они лучшие в туре. Так что, если бы вы знали, через что мне пришлось пройти за последние девять дней, вы бы не подумали, что я смогу выиграть этот титул», — сказал Андрей.

Чуть позже Рублёв подробно раскрыл тему. «Мне делали анестезию в палец ноги, в стопу, потому что они опухли и увеличились в два раза, поэтому давление было на кость. Когда это происходит, ногу в ботинок засунуть невозможно. Ощущение, похожее на то, словно что-то сломалось. Поэтому мне сделали наркоз, чтобы я этого не чувствовал. По крайней мере, я мог играть, не думая об этом.

Я всё ещё болею, завтра пойду в больницу на полное обследование. Я действительно не знаю, что происходит, потому что я болею уже восемь или девять дней, это ненормально. Никаких улучшений не было, так что это странно. Моё предыдущее плохое состояние длилось два или три дня. Впервые в жизни я чувствую себя так плохо, даже не знаю, что это такое. Горло полностью забито, невозможно глотать, невозможно есть, из-за этого у меня болит голова. Внутри я полон лекарств», — цитирует его Punto de Break.

Андрей понимает, что без помощи медиков ему вряд ли удалось бы совершить этот спортивный подвиг. После турнира он от всего сердца поблагодарил докторов. «Словами невозможно описать, насколько я благодарен всем врачам клиники Санитас Ла Сарсуэла. Вы замечательные люди и врачи, спасибо, что помогли мне выздороветь! Это многое значит для меня», — подписал он фото с ними.

АНДРЕЙ РУБЛЁВ Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНДРЕЯ РУБЛЁВА

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев посетовал, что Рублёв, по его мнению, играет слишком много турниров. Возможно, именно поэтому здоровье подводит. «Рублёв не чувствует, когда надо остановиться, взять паузу. Играет всё подряд. Отсюда и тот спад, который был на протяжении четырёх турниров, — перегрузки, психологическая перетренированность. Просто утопил себя нагрузками. И вот уже рвётся в бой», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Оже-Альяссим, соперник Рублёва по финалу, также был не вполне здоров, после того как подхватил какой-то кишечный вирус. «Это была странная неделя. У меня также были проблемы с желудком в середине турнира. В какой-то момент я не был уверен, смогу ли играть дальше, и Меншик просто сошёл с дистанции. Это странно. Не знаю, может, в Мадриде был вирус. Мне повезло, что я не играл в четвертьфинале и полуфинале, и даже в этом случае сегодня у меня были судороги. Я думаю, что это что-то физическое, такое не случалось со мной в моей карьере. Думаю, моё тело устало бороться с вирусом всю неделю», — приводит его слова Punto de Break.

Арина Соболенко в том же Мадриде остановилась в шаге от титула, проиграв финал Иге Свёнтек. А в Риме уже прошла второй круг, одержав волевую победу над Кэти Волынец, — 4:6, 6:3, 6:2. По словам Соболенко, перед этой встречей она четыре дня не вставала с постели. «Честно говоря, для человека, который болел четыре дня и не мог встать с постели, я думаю, что сыграла очень хорошо. В первом сете я вообще не чувствовала своего тенниса, не чувствовала ритма. Просто другие условия. Поэтому во втором сете я сказала себе: просто делай всё возможное, используя все силы, которые есть сегодня», — цитирует Арину пресс-служба WTA.

А Елена Рыбакина опять-таки из-за болезни и вовсе лишилась возможности попробовать защитить титул в Риме. «Я разочарована тем, что мне придётся отказаться от участия в турнире в Риме в этом году. К сожалению, я не чувствую себя достаточно хорошо, чтобы участвовать в соревнованиях. У меня остались хорошие воспоминания о прошлогоднем турнире. Я с нетерпением ждала возможности защитить свой титул. Рим — особенный для меня город. Жду следующего года, чтобы вернуть себе титул и сыграть перед итальянскими болельщиками», — приводит слова Елены пресс-служба турнира.

Кроме того, из-за болезни в Риме не выступает чешский теннисист Томаш Махач. Также с «тысячника» в столице Италии снялась его соотечественница, чемпионка «Ролан Гаррос» 2021 года Барбора Крейчикова. Причина снятия Крейчиковой не называется, но о повреждении речи не было, так что можно предположить, что и она болеет. И это мы не вспоминаем о сонме травмированных во главе с Карлосом Алькарасом и Янником Синнером. Что же, остаётся лишь пожелать травмированным и больным выздороветь, а здоровым — не болеть.