Все 14 титулов Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос»: составляем рейтинг

С 26 мая по 9 июня в Париже пройдёт «Ролан Гаррос», также известный как Открытый чемпионат Франции. Самым титулованным теннисистом в истории соревнования является 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль. 14 из 22 титулов на мэйджорах Надаль завоевал именно на парижском грунте. Этот рекорд если когда-нибудь и будет побит, то очень и очень нескоро.

В 2024 году Рафа, скорее всего, исполнит свой «последний танец» на «Ролан Гаррос». Каждая из предыдущих его побед по-своему примечательна. А какой титул достоин звания самого-самого, решать вам. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.

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