Все 14 титулов Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос»: составляем рейтинг

С 26 мая по 9 июня в Париже пройдёт «Ролан Гаррос», также известный как Открытый чемпионат Франции. Самым титулованным теннисистом в истории соревнования является 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль. 14 из 22 титулов на мэйджорах Надаль завоевал именно на парижском грунте. Этот рекорд если когда-нибудь и будет побит, то очень и очень нескоро.
В 2024 году Рафа, скорее всего, исполнит свой «последний танец» на «Ролан Гаррос». Каждая из предыдущих его побед по-своему примечательна. А какой титул достоин звания самого-самого, решать вам. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.
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2005
Надаль дебютировал на «Ролан Гаррос» в 2005 году — и с первой же попытки завоевал титул. Испанец имел четвёртый номер посева и в полуфинале обыграл Роджера Федерера (1) — 6:3, 4:6, 6:4, 6:3. Это был третий очный матч Надаля и Федерера, причём на грунте соперники сразились впервые. В финале Рафаэль одержал волевую победу над несеяным аргентинцем Мариано Пуэртой — 6:7 (6:8), 6:3, 6:1, 7:5. Надаль стал первым спортсменом, выигравшим «РГ» в свой дебютный год — после Матса Виландера, добившегося аналогичного достижения в 1982 году. В день решающего матча Рафаэлю было 19 лет и 2 дня, и он стал самым молодым чемпионом со времён Майкла Чанга, который в 1989 году выиграл турнир в возрасте 17 лет.
2022
Последний титул Надаля на «Ролан Гаррос». Впрочем, последний ли?.. Довольно низкий номер посева (5) не помешал испанцу завоевать 14-й трофей в Париже. Хотя в 1/8 финала с Оже-Альяссимом пришлось играть все пять сетов. В четвертьфинале Рафа в четырёх партиях обыграл Новака Джоковича (1), в полуфинале Александр Зверев при 7:6, 6:6 в пользу соперника снялся из-за травмы, а в финале Каспер Рууд ничего не смог поделать с Королём грунта — 6:3, 6:3, 6:0. На этом «РГ» Надаль стал третьим игроком, который на пути к титулу ТБШ обыграл сразу четырёх представителей топ-10.
2020
Этот турнир уникален уже хотя бы тем, что из-за пандемии проходил осенью. Но Надаль и в этих условиях не проиграл ни одного сета за весь турнир — в четвёртый раз в карьере на «РГ». Испанец, имевший второй номер посева, в финале уверенно обыграл Новака Джоковича (1) — 6:0, 6:2, 7:5. Рафаэль взял свой 13-й титул в Париже и 20-й на ТБШ — по последнему показателю он сравнялся тогда с Роджером Федерером. Кроме того, он стал первым теннисистом, выигравшим не менее 100 матчей на «Ролан Гаррос», и вторым после Федерера, добившимся соответствующего достижения на отдельно взятом ТБШ (Роджер может похвастаться подобным на AO и на Уимблдоне).
2007
В 2007-м Надаль на пути к финалу не проиграл ни одного сета в шести матчах. В полуфинале был повержен Новак Джокович (6) — 7:5, 6:4, 6:2. А в финале соперником Рафаэля, как и в 2006-м, оказался Роджер Федерер (1). И вновь испанец, посеянный вторым, оказался сильнее — 6:3, 4:6, 6:3, 6:4. Так Надаль завоевал третий титул «Ролан Гаррос» из трёх возможных к тому моменту.
2006
В 2006 году Надалю удалось защитить титул, завоёванный в дебютный сезон. В четвертьфинале испанец, имевший второй номер посева, обыграл 19-летнего Новака Джоковича — серб на год младше Рафаэля. Это был их первый очный матч, и Джокович снялся после второго сета при счёте 6:4, 6:4 в пользу соперника. В полуфинале Надаль в трёх сетах прошёл Ивана Любичича (4), а в финале одержал волевую победу над Роджером Федерером (1) — 1:6, 6:1, 6:4, 7:6 (7:4). Это было первое поражение Федерера в финалах турниров «Большого шлема».
2008
На пути к четвёртому титулу из четырёх возможных Надаля, имевшего второй номер посева, было не остановить. Он не проиграл ни сета за семь матчей, да и в отдельных партиях регулярно издевался над соперниками, выписав на всех три «баранки» и девять «палочек» (6:1) за турнир. В полуфинале испанец прошёл Новака Джоковича (3) — 6:4, 6:2, 7:6 (7:3). А в титульном противостоянии учинил настоящий разгром Роджеру Федереру (1) — 6:1, 6:3, 6:0! Так Рафаэль в четвёртый раз подряд обыграл швейцарца на «Ролан Гаррос» — после полуфинала-2005 и финалов 2006 и 2007 годов. Во всех этих встречах Роджер выступал в ранге первой ракетки мира. Кроме того, тогда Надаль стал третьим теннисистом в Открытой эре, выигравшим ТБШ без потери сета — после Илие Настасе и Бьорна Борга.
2013
Тут Надаль впервые за долгое время не имел одного из первых двух номеров посева на «Ролан Гаррос». Но это не помешало испанцу, посеянному третьим, завоевать очередной титул. Тяжелее всего, конечно, пришлось в полуфинале с Новаком Джоковичем (1) — 6:4, 3:6, 6:1, 6:7 (3:7), 9:7. То великое сражение, длившееся 4 часа 37 минут, навсегда вошло в золотой фонд мирового тенниса. В финале Рафаэль буднично разобрался с соотечественником Давидом Феррером (4) — 6:3, 6:2, 6:3. Забавный факт: несмотря на титул, Надаль опустился в рейтинге с четвёртого на пятое место, поскольку он только защитил очки за прошлогоднюю победу, а Феррер здорово поднялся и обошёл Рафу.
2014
Пятый и последний титул Надаля на впечатляющем отрезке с 2010 по 2014 годы. Испанский теннисист, имевший первый номер посева, одержал две волевые победы за турнир. В четвертьфинале он справился с Давидом Феррером (5) — 4:6, 6:4, 6:0, 6:1. В полуфинале не оставил шансов Энди Маррею (7) — 6:3, 6:2, 6:1. А в титульном противостоянии одолел Новака Джоковича (2) — 3:6, 7:5, 6:2, 6:4. Рафаэль стал первым теннисистом, выигравшим девять титулов на отдельно взятом ТБШ, и первым, кто пять раз подряд выиграл «Ролан Гаррос».
2017
В 2017-м Надаль, наверное, хотел завоевать титул едва ли не больше, чем во всех остальных случаях. В четвертьфинале-2015 его остановил Новак Джокович, а год спустя испанец снялся перед третьим кругом из-за травмы. Надежды Рафаэля и его поклонников сполна оправдались. Надаль, четвёртый сеяный, прошёл турнир без потери партии, поставив в финале жирную точку победой над Стэном Вавринкой (3) — 6:2, 6:3, 6:1. За семь матчей он отдал лишь 35 геймов, что стало его личным рекордом и вторым показателем в истории «Ролан Гаррос» (в 1978 году Бьорн Борг проиграл на три гейма меньше). Кроме того, Рафа стал третьим теннисистом после Кена Розуолла и Пита Сампраса, бравшим ТБШ в качестве тинейджера, в возрасте 20+ и 30+ лет.
2018
Очередной поход Надаля за титулом закончился в высшей степени успешно. Испанский теннисист, посеянный под первым номером, проиграл только один сет за семь матчей — в четвертьфинале Диего Шварцману. А в финале Рафаэль уверенно победил Доминика Тима (7) — 6:4, 6:3, 6:2. Завоевав 11-й титул на «Ролан Гаррос», Надаль сравнялся с Маргарет Корт по количеству трофеев на отдельно взятом мэйджоре. И стал первым теннисистом, добившимся такого показателя в Открытой эре.
2019
В 2019-м Надаль имел второй номер посева на «Ролан Гаррос». За семь матчей испанец проиграл лишь два сета. В полуфинале Рафаэль не оставил шансов Роджеру Федереру (3) — 6:3, 6:4, 6:2. В решающей игре ему пришлось приложить чуть больше усилий в поединке с Домиником Тимом (4). Как и в 2018-м, Надаль победил — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. И оставил позади Маргарет Корт по количеству титулов на отдельно взятом ТБШ: 12 против 11.
2010
На «Ролан Гаррос» — 2009 Надаль впервые потерпел неудачу, проиграв в 1/8 финала Робину Сёдерлингу. И потому в 2010-м был полон решимости реабилитироваться. Как и в 2008 году, испанец, будучи вторым сеяным, не проиграл ни партии за весь турнир. Причём Рафаэлю впервые удалось избежать встречи с Роджером Федерером — тот в четвертьфинале уступил Сёдерлингу (5). А в финале Надаль отомстил шведу за поражение годичной давности — 6:4, 6:2, 6:4. Взяв титул, Рафаэль вернул себе звание первой ракетки мира, отобрав первую строчку у того же Федерера.
2011
Шестой титул Надаля на «Ролан Гаррос» — и дебютный в статусе первого сеяного. Впервые с 2001 года титул в Париже взял теннисист, посеянный под первым номером. До финала проблемы у Рафаэля были разве что в первом круге, когда он лишь в пяти сетах справился с Джоном Иснером. А в решающем матче испанец вновь нанёс поражение Роджеру Федереру (3) — 7:5, 7:6 (7:3), 5:7, 6:1. И догнал по количеству титулов на «РГ» Бьорна Борга.
2012
Надаль вновь доказал, что на парижском грунте ему нет равных. Испанец, посеянный под вторым номером, проиграл только один сет за семь матчей. В финале Рафаэль сломил сопротивление Новака Джоковича (1) — 6:4, 6:3, 2:6, 7:5. Причём из-за дождя встречу пришлось доигрывать в понедельник. Взяв седьмой титул, Надаль превзошёл Бьорна Борга по количеству трофеев на «РГ» и сравнялся с Питом Сампрасом по количеству титулов на отдельно взятом ТБШ (американец семь раз брал Уимблдон). На тот момент это были рекордные показатели в Открытой эре.