Несмотря на поражение, Павел по итогам турнира в Лионе займёт наивысшую свою позицию в рейтинге.

Самсонова с «баранкой» вышла в 1/2 финала Страсбурга. А Котов за три часа проиграл Бублику

В четверг, 23 мая, на женском «пятисотнике» в Страсбурге и мужском турнире серии ATP-250 в Лионе прошли первые четвертьфинальные матчи. Среди россиян за выход в полуфинал сегодня поборолись Людмила Самсонова и Павел Котов.

Самсонова (19) в борьбе за выход в 1/2 финала сразилась с Беатрис Хаддад-Майей (14). Это была первая встреча теннисисток. На турнире в Страсбурге россиянка на пути к четвертьфиналу обыграла Барбору Крейчикову и Лейлу Фернандес, а бразильская спортсменка, полуфиналистка «Ролан Гаррос» – 2023, на правах второй сеяной прошла стартовый круг без борьбы, а следом одержала победу над Эммой Наварро.

Соревнования в Страсбурге стали для Самсоновой первым турниром с «тысячника» в Дубае, на котором она смогла одержать две победы подряд. В Индиан-Уэллсе, Майами, Штутгарте и Риме Людмила завершила борьбу в стартовых матчах.

Сегодня Самсонова с самого начала задала хороший ритм игры и не позволяла Хаддад-Майе показывать привычный для неё агрессивный теннис, благодаря чему россиянка на старте встречи смогла сделать брейк. После трёх сыгранных геймов начался дождь, но судья на вышке не стала приостанавливать матч. Хотя зрители на трибунах ещё какое-то время сидели под зонтами.

Зацепиться за первый сет Хаддад-Майя постаралась при счёте 4:3 на подаче Самсоновой. Три брейк-пойнта заработала Беатрис, но, играя из обороны, не смогла их реализовать. Россиянка через всю партию пронесла тот ранний брейк из первого гейма и за 52 минуты завершила стартовый сет в свою пользу (6:3).

В перерыве Хаддад-Майя ушла в подтрибунное помещение, а когда вернулась, заиграла мощнее и стала хвататься за затяжные розыгрыши. Но российскую теннисистку это не смутило. Самсонова играла остро и в плотной борьбе оказывалась стабильнее соперницы. Это подтверждает статистика: за весь матч Людмила набрала 32 активно выигранных розыгрыша, а Беатрис – лишь семь. Встречу россиянка в итоге завершила за полтора часа с «баранкой» – 6:3, 6:0.

Сегодняшняя победа позволила Самсоновой выйти во второй полуфинал в этом сезоне. В прошлый раз россиянка добиралась до стадии 1/2 финала в Абу-Даби, где проиграла Елене Рыбакиной (0:6, 6:4, 2:6). Удачное выступление Людмилы в Страсбурге поднимет её в лайв-рейтинге на 17-е место. В случае победы на турнире она сможет стать 14-й ракеткой мира.

За выход в финал французских соревнований Самсонова поборется с победительницей встречи Магда Линетт/Мэдисон Кис.

Павел Котов (57) за выход полуфинал Лиона сразился с Александром Бубликом (19). Теннисисты сыграли друг с другом впервые. До их встречи на французском турнире россиянин одержал победу над Педро Качином и Александром Мюллером, а представитель Казахстана переиграл Александара Вукича.

Решительно сегодняшнюю встречу начал Бублик: бегал к сетке, щедро укорачивал и за 17 минут вышел вперёд со счётом 3:0. Правда, высокий уровень игры Александр держал недолго. Невынужденные ошибки посыпались у него в седьмом гейме, когда он мог обеспечить себе комфортный счёт 5:2, но вместо этого отдал свой гейм.

Котов параллельно с этим наладил подачу, стал уверенно действовать в розыгрышах, вкладываться в удары и бегать за всеми мячами. При счёте 5:5, 40:40 Павел в очередной раз разогнался к сетке, но споткнулся и неприятно упал, из-за чего ему пришлось взять короткую паузу и оттираться от грунта. Физио в следующем переходе помог россиянину обработать ссадины.

За первую партию теннисисты боролись до самого конца. На тай-брейке по счёту немного впереди был Котов – и он же стартовый сет в результате забрал. Бублик после проигранной партии разбил ракетку, за что получил предупреждение.

Павел Котов Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Второй сет, как и первый, начался с брейка Бублика. С разбитой после тай-брейка ракеткой Александр, кажется, отпустил все сомнения в себе и заиграл чище. Внешне представитель Казахстана выглядел невозмутимым, а россиянин, напротив, засуетился.

При счёте 4:1 возникла пауза: заморосил дождь, и игроки ждали от судьи решения по продолжению матча. Бублик предлагал сделать перерыв, но встречу прерывать не стали. Второй сет для теннисистов складывался тяжело. Оба отыгрывали брейк-пойнты, гоняли друг друга по корту, чередовали острые удары с невынужденными ошибками.

Бублик при 5:4 не смог подать на сет, после чего начал ругаться на свой бокс и временно растерял концентрацию. Дело вновь дошло до тай-брейка, но Котов повторить успех из первой партии не смог: вовремя включился в игру его соперник. Итог этого яркого матча, перевалившего за 2,5 часа, должен был решиться в третьем сете.

Решающая партия по накалу ничем не уступала двум предыдущим. Из-за уже традиционных выкриков Бублика и его споров с боксом она, напротив, стала даже чуть красочнее. В равной степени игроки атаковали и ошибались, поэтому всё определяла удача, которая в концовке сета была на стороне Александра. Представитель Казахстана очень вовремя, при счёте 4:3 сделал брейк, а следом под ноль забрал свою подачу и окончил встречу. Матч длился 3 часа 10 минут и завершился со счётом 6:7, 7:6, 6:3.

Бублик благодаря победе над Котовым в лайв-рейтинге вернётся на наивысшую свою позицию – 17-ю – и в полуфинале французского турнира сразится с победителем встречи Джованни Мпетчи Перрикар/Юго Гастон. Россиянин после выступления в Лионе поднимется на два места и впервые в карьере станет 55-й ракеткой мира.

Следующим турниром для теннисистов станет «Ролан Гаррос», он пройдёт с 26 мая по 9 июня. Действующими победителями французского ТБШ являются Ига Свёнтек и Новак Джокович.