21-летняя теннисистка переходит под флаг Армении. Россия потеряла ещё одну звезду?

Травяной сезон начался с не самой приятной новости. Не успели отгреметь баталии на «Ролан Гаррос», как стало известно, что 21-летняя российская теннисистка Элина Аванесян решила сменить спортивное гражданство. Аванесян, появившаяся на свет в Пятигорске, приняла решение выступать за сборную Армении. Об этом стало известно со слов заместителя главы Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении Карена Гилояна.

«Да, Элина Аванесян будет выступать под флагом Армении. Мы ожидаем получения спортсменкой гражданства Армении, чтобы всё было официально», — приводит слова Гилояна «Арменпресс».

При этом чиновник подчеркнул, что Армения не собирается красть российских спортсменов. «Если будут такие спортсмены и наши коллеги из России будут не против, мы запустим этот процесс. Для нас очень важно, чтобы смена гражданства была по принципу взаимодействия сторон. Мы не собираемся никого красть. Когда наши коллеги из России дадут своё соглашение, в таком случае мы сделаем шаги по тому или иному спортсмену», — цитирует Гилояна Metaratings.

Элина Аванесян на «Ролан Гаррос» — 2024 Фото: Getty Images

Любопытно, что в апреле этого года Элина заявила, что даже не думает о смене гражданства. Отвечая на вопрос журналиста, не было ли мыслей в преддверии Олимпиады о переходе в другую сборную, ведь Аванесян и близко не входит в топ-4 от России в рейтинге WTA (не говоря уже о том, что в ситуации с допуском на Игры до сих пор нет ясности), теннисистка заверила, что об этом и речи нет. «Пока ничего подобного не было. Такое не думается и не обсуждается», — приводит её слова «Спорт-экспресс».

Получается, либо Элина решила тогда не раскрывать карты, либо планы за последние два месяца и впрямь поменялись. Действительно, если российских теннисистов и теннисисток допустят на ОИ, последней в классификации, кто поедет на Игры, будет 17-летняя Мирра Андреева, 23-я ракетка мира. Аванесян даже после «Ролан Гаррос» занимает лишь 78-е место в рейтинге WTA — какая уж тут Олимпиада?

Как отреагировали в теннисном мире

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева предположила, что Аванесян, выступая за Армению, будет хозяйкой положения. «Думаю, это связано с ощущением свободы. Если Аванесян будет выступать за Армению, то окажется хозяйкой положения. А если она станет защищать цвета России, то будет зависима от разных обстоятельств. Тем более что папа и мама Элины – армяне», — цитирует Дмитриеву Vprognoze.ru.

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков признал, что ему грустно от этой новости, однако порадовался за Армению. «У неё хорошие перспективы в теннисе. Да, это потеря. Всегда грустно, когда игроки меняют гражданство, — взять того же Александра Шевченко. При нынешней ситуации, при санкциях и постоянном перекрытии кислорода самое лучшее, что может быть — чтобы игрок выступал беспрепятственно. Армения получит хорошую теннисистку. Я буду очень рад за них», — цитирует Чеснокова «Матч ТВ».

Элина Аванесян в Париже во время «Ролан Гаррос» — 2024 Фото: из личного архива Элины Аванесян

В 2023 году Арарат Аванесян, отец Элины, заявил, что будет не против, если дочь станет выступать за сборную исторической родины. В начале 1990-х Аванесян и его супруга переехали в Пятигорск из Нагорного Карабаха. Трое детей (у Элины есть брат и сестра) родились уже в России.

«К сожалению, в мире не так спокойно, как хотелось бы. И всё это сказывается на спорте тоже. Конечно, было бы здорово выступать за Армению, я был бы только рад. Но сейчас Элина уже достаточно взрослая и многие решения принимает сама. Если она примет такое решение, мы, конечно же, поддержим.

Армению мы посещали много раз с семьёй. Также ездили в Карабах показать детям родину. Будучи юниоркой, Элина сыграла в Ереване множество ITF-турниров, в которых она выиграла четырежды, первые и вторые места. У нас дома стоят четыре кубка президента, которыми мы особенно гордимся», — приводит слова Аванесяна армянское издание Sportball24.

Элина Аванесян с отцом Араратом Фото: из личного архива Элины Аванесян

Чем известна Аванесян?

На «Ролан Гаррос» 2023 года 20-летняя на тот момент Элина сенсационно пробилась в четвёртый круг. В первом раунде Аванесян в статусе лаки-лузера обыграла олимпийскую чемпионку Токио-2020 Белинду Бенчич. А в 1/8 финала её остановила Каролина Мухова, которая впоследствии добралась до финала.

На Australian Open — 2024 Элина впервые в карьере обыграла представительницу топ-10 мировой классификации. Во втором круге она победила Марию Саккари. На только что закончившемся «Ролан Гаррос» спортсменка повторила прошлогодний личный рекорд. В четвёртом круге Аванесян вновь уступила дорогу будущей финалистке, которой на сей раз оказалась Ясмин Паолини. А вот титулов на уровне WTA у неё пока нет.

Кто ещё переходил из России в другие сборные?

За Казахстан выступает целая россыпь теннисистов, имеющих отношение к России. Главная звезда национальной команды, безусловно, уроженка Москвы Елена Рыбакина, чемпионка Уимблдона-2022. Но все те переходы не имеют отношения к текущей ситуации, поскольку состоялись ещё до запрета россиянам выступать под своим флагом. За одним исключением: 59-я ракетка мира Александр Шевченко, муж российской теннисистки Анастасии Потаповой, занимающей 35-е место в рейтинге WTA, сменил Россию на Казахстан в начале сезона-2024.

Александр Шевченко на «Мастерсе» в Мадриде в 2024 году Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Переход Варвары Грачёвой в сборную Франции в 2023 году — особый случай. Теннисистка не раз говорила, что приняла соответствующее решение задолго до ситуации с отстранением, но при этом сказала, что это «политический выбор».

«Решение выступать за Францию многое изменило в моей жизни. У меня есть поддержка французской федерации и общественности, которые меня приняли. Это политический выбор, но я думала, что меня не примут здесь из-за моего происхождения. Работать и жить стало легче, приятнее. Вино, сыр, шампанское — это жизнь!» — приводит слова Грачёвой, сказанные во время «Ролан Гаррос», RMC Sport.

На одной из пресс-конференций во время турнира Варвара добавила: «Я приняла это решение, когда в 2018-м мой ментальный тренер спросил меня, хочу ли я стать француженкой. Я ответила да. Я не знала о преимуществах, но решилась на это. Если тщательно подходишь к процессу, это занимает много времени.

Мне было непросто, потому что я не играла на Кубке Билли Джин Кинг. Но затем предприняла все необходимые шаги для начала процесса. Я люблю Францию и хочу жить во Франции как француженка».