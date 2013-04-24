В 15:30 по московскому времени начнётся матч второго круга турнира в Барселоне с призовым фондом $ 2 202 055, в котором сыграют испанец Давид Феррер (1) и россиянин Дмитрий Турсунов.

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Текстовая онлайн-трансляция матча Феррер — Турсунов в Барселоне.