Текстовая онлайн-трансляция матча Феррер — Турсунов в Барселоне
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В 15:30 по московскому времени начнётся матч второго круга турнира в Барселоне с призовым фондом $ 2 202 055, в котором сыграют испанец Давид Феррер (1) и россиянин Дмитрий Турсунов.
«Чемпионат.com» будет вести прямой текстовый репортаж этой встречи:
Текстовая онлайн-трансляция матча Феррер — Турсунов в Барселоне.
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