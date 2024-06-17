Потапова обыграла Аванесян и вышла во второй круг турнира WTA-250 в Бирмингеме

36-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания). Сегодня, 17 июня, она в двух сетах обыграла соотечественницу Элину Аванесян, занимающую 78-е место в рейтинге WTA, со счётом 6:4, 6:4.

Отметим, что спортсменки провели на корте 1 час 53 минуты. Потапова реализовала три брейк-пойнта из четырёх (75%), допустила две двойные ошибки и выполнила три эйса. Аванесян не сделала ни одной двойной ошибки, выполнила одну подачу навылет и смогла реализовать два брейк-пойнта из трёх заработанных (67%).

Напомним, в следующем круге травяного турнира WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания) Потапова встретится с 67-й ракеткой мира итальянкой Лючией Бронцетти.