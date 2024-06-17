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«Дерьмово». Касаткина одним словом описала предстоящий матч с Соболенко

«Дерьмово». Касаткина одним словом описала предстоящий матч с Соболенко
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Российская теннисистка 14-я ракетка мира Дарья Касаткина описала предстоящий матч второго круга травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия), в котором она встретится с Ариной Соболенко из Беларуси, посеянной на турнире под вторым номером.

Журналист: ваша следующая соперница – Арина Соболенко.

Касаткина: Дерьмово (смеётся).

Соболенко и Касаткина провели между собой восемь встреч. Белорусская спортсменка праздновала победу шесть раз, российская – два.

Напомним, сегодня, 17 июня, Касаткина пробилась во второй круг травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия), обыграв в трёх сетах украинку Марту Костюк (16-й номер рейтинга WTA). Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:6 (8), 6:3.

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