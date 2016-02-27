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Вавринка: мне удаётся побеждать в Дубае, не показывая лучший теннис

Вавринка: мне удаётся побеждать в Дубае, не показывая лучший теннис
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Швейцарец Станислас Вавринка после выхода в финал турнира в Дубае оценил прогресс, которого он добился в течение этой недели.

«Если вы посмотрите на первые матчи, то я не показывал свой лучший теннис, однако я рад, что по ходу турнира прибавляю и играю всё лучше. Мне удаётся добиваться побед, не всегда играя на максимуме. У меня случаются спады, проблемы, но я в состоянии найти выход. Это очень важно», — приводит слова Вавринки официальный сайт АТР.

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