Вавринка: мне удаётся побеждать в Дубае, не показывая лучший теннис

Швейцарец Станислас Вавринка после выхода в финал турнира в Дубае оценил прогресс, которого он добился в течение этой недели.

«Если вы посмотрите на первые матчи, то я не показывал свой лучший теннис, однако я рад, что по ходу турнира прибавляю и играю всё лучше. Мне удаётся добиваться побед, не всегда играя на максимуме. У меня случаются спады, проблемы, но я в состоянии найти выход. Это очень важно», — приводит слова Вавринки официальный сайт АТР.