Пуи: в 2017 году хочу выиграть турнир «Большого шлема»

15-я ракетка мира французрассказал о своих целях на предстоящий сезон.«Я не рассматриваю следующий сезон с точки зрения необходимости доказывать неслучайность своих успехов, потому что они уже случились и этого никто не отнимет. Но это всё уже осталось в прошлом, а я хочу смотреть в будущее. Сейчас я с нетерпением жду старта сезона и хочу как можно скорее выйти на корт, чтобы играть в теннис.Я хочу выиграть турнир «Большого шлема» и другие крупные соревнования уже в 2017 году. В прошлом сезоне я не был уверен в себе, поэтому не ставил таких серьёзных целей. Тем не менее, я дважды дошёл до четвертьфинала на соревнованиях Grand Slam. Так что, если я продолжу работать, то почему бы мне не выиграть что-то по-настоящему большое?» — приводит слова Пуи Sport 360.