Мирза: на всех турнирах соперницы настраиваются на меня по-особому

Первая ракетка мира в парном разряде индийская теннисистка Саня Мирза рассказала о задачах на следующий сезон и о сложностях пребывания на вершине рейтинга.
«В моей коллекции не хватает победы на Уимлбдоне в миксте, но я буду рада любому титулу на турнире «Большого шлема». В этом году мне нужно будет работать усерднее, потому что на всех турнирах соперницы настраиваются на меня по-особому. Каждый раз, когда проигрываешь в финале, считается, что ты потерпела неудачу. В целом это справедливо“, — цитирует Мирзу Tennis World USA.