Гаврилова на Кубке Хопмана мечтает сфотографироваться с Федерером

Обладательница Кубка Хопмана — 2016 в составе сборной Австралиина новом турнире хочет защитить титул вместе с соотечественником, но сначала сфотографироваться с экс-первой ракеткой мира, 17-кратным победителем турниров «Большого шлема» швейцарским теннисистом, который вернётся на корт после перерыва как раз в Австралии.«Когда он говорит «привет», я начинаю нервничаю. Он по-прежнему мой самый большой кумир, а у меня так и нет с ним фотографии. Может, в этот раз повезет», — приводит слова Гавриловой официальный сайт турнира.Кубок Хопмана, где сыграют сборные Франции, Германии, Великобритании, Швейцарии, Австралии, Чехии, Испании и США, стартует в воскресенье. Гаврилова и Киргиос начнут защиту титула матчем с испанцами.