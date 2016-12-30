Надаль: я не думаю о завершении карьеры

Испанец Рафаэль Надаль, обыгравший в четвертьфинале выставочного турнира в Абу-Даби чеха Томаша Бердыха со счётом 6:0, 6:4, признался, что не думает о завершении карьеры и ставит перед собой большие цели.
«Я не думаю о завершении карьеры. Хочу провести в туре ещё несколько лет и чувствую себя мотивированным. Я верю, что в ближайшие годы могу претендовать на большие победы. Пока ничего не ожидаю, а просто хочу продолжать упорно работать и готовиться к турнирам», — цитирует Надаля Tennis World USA.