Испанцы обыграли австралийцев в матче Кубка Хопмана

Сборная Испании нанесла поражение сборной Австралии со счётом 2-1 в матче группового этапа командного турнира «Кубок Хопмана», который проходит в Перте. Свои партии выиграли Лара Арруабаррена в одиночном разряде, и она же в паре с Фелисьяно Лопесом. У австралийцев триумф отпраздновал Ник Кирьос.
Кубок Хопмана. Перт, Австралия
Групповой этап
Испания — Австралия — 2-1.
Лара Арруабаррена — Дарья Гаврилова — 7:5, 6:1.
Лара Арруабаррена/Фелисьяно Лопес — Дарья Гаврилова/Ник Кирьос — 4:0, 4:2.
Фелисьяно Лопес — Ник Кирьос — 3:6, 4:6.