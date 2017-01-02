Халеп одолела Янкович, Конта разгромила Буюкаксай на турнире в Шэньчжэне

Румынка Симона Халеп (2) вышла во второй круг турнира в Шэньчжэне, одолев сербку Елену Янкович со счётом 6:1, 3:6, 6:3. Четвёртая ракетка мира совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету Елены 3 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.
За выход в четвертьфинал Халеп поспорит с победительницей матча Пэн Шуай (Китай) — Катержина Синякова (Чехия).
Шэньчжэнь. Женщины. Первый круг
Кристина Плишкова (Чехия) — Анастасия Севастова (Латвия, 6) — 1:6, 6:3, 7:6 (8:6).
Йоханна Конта (Великобритания, 3) — Кагла Буюкаксай (Турция) — 6:2, 6:0.
Чжэн Сайсай (Китай) — Лю Фанчжу (Китай, LL) — 6:7 (6:8), 6:0, 6:3.