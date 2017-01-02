Халеп: я понимала, что шансы на победу в матче с Янкович у меня будут

Румынка Симона Халеп поделилась впечатлениями после победы на старте турнира в Шэньчжэне над сербкой Еленой Янкович со счётом 6:1, 3:6, 6:3.
«Я очень рада победе. Это был отличный матч. Елена — прекрасная теннисистка. Я ожидала непростой поединок. Здорово, что такая игра случилась в начале недели. Я чувствовала, что была готова к игре. Это подтверждает, что я усердно трудилась в межсезонье. На корте я ощущала свою силу.
Мы с Еленой встречались много раз, и я знала, как должна играть. Я понимала, что шансы на победу у меня будут. На корте я сделала всё, что могла, в своём стиле.
Когда я впервые приехала сюда, то сразу же взяла титул. Было бы здорово повторить свой успех, но здесь все играют отлично. Уровень тенниса высочайший. Я постараюсь насладиться каждым моментом на корте. Мне очень нравится местный центральный корт. Атмосфера здесь великолепна. Завтра я сыграю в паре и, надеюсь, ещё смогу победить», — цитирует Халеп официальный сайт тура.