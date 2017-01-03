Австралия проиграла Чехии в Кубке Хопмана и лишилась шансов на выход в финал
3 января 2017, вторник. 22:30.
Теннис
Сборная Австралии потерпела поражение от сборной Чехии в матче Кубка Хопмана, который традиционно проходит на Зелёном континенте в первую неделю нового сезона в Перте. Ник Кирьос
в двух сетах победил Адама Павлашека
, выведя Австралию вперёд, но затем Дарья Гаврилова
проиграла Люции Градецкой
— 6:4, 4:6, 4:6. В решающем миксте, где каждый сет играется до трёх геймов, чехи взяли верх со счётом 3:4 (1:5), 4:3 (5:1), 4:2. В результате этого поражения Австралия потеряла шансы на выход в финал. Финалистом из этой группы станет сборная США, одержавшая две победы со счётом 3:0 по матчам каждая.