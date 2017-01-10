Конта: рада, что уже провела несколько матчей в начале сезона

Британка Йоханна Конта, переигравшая во втором круге турнира в Сиднее австралийку Дарью Гаврилову со счётом 6:1, 6:3, прокомментировала ход встречи.
«Выходя на корт, я понимала, что это будет невероятно трудный матч, потому что Дарья — одна из лучших бойцов в WТА. Это очень классный турнир, где собраны сильные игроки, поэтому каждый поединок будет трудным. Мне просто надо сосредоточиться на своей игре и стараться дойти до конца. Сейчас я просто рада, что уже провела несколько матчей в начале сезона, что очень важно», — приводит слова Конты официальный сайт WТА.