Кафельников: Касаткина может преподнести ряд сенсаций на Australian Open

Олимпийский чемпион Игр 2000 года в Сиднее, бывшая первая ракетка мира, двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и четырёхкратный в парном, обладатель Кубка Дэвиса — 2002, вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников поделился впечатлениями от итогов жеребьёвки и ожиданиями от выступлений российских теннисистов на Australian Open — 2017.
«Ничего сладкого в жеребьёвке для наших ребят нет. У всех сильные соперники. Думаю, что нашим ребятам придётся приложить много усилий, чтобы преодолеть барьер первого круга. Шансы пробиться дальше у всех равны.
Не очень хорошо знаю соперниц наших девочек по первому кругу. Могу сказать, что на данный момент спортивная форма лучше у Даши Касаткиной. Наверное, у неё шансы предпочтительней, чем у остальных. Она может сделать ряд сенсаций. Возможно, Света Кузнецова сможет проявить себя. У неё есть опыт», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Элиной Фадеевой.