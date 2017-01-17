Джокович начал защиту титула на Australian Open с победы над Вердаско

Серб Новак Джокович (2) вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв испанца Фернандо Вердаско со счётом 6:1, 7:6 (7:4), 6:2. Вторая ракетка мира дважды подал навылет, активно выиграл 24 очка и совершил 34 невынужденные ошибки. На счету Фернандо 5 эйсов, 27 виннеров и 56 неточностей.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:
Текстовая онлайн-трансляция матча Вердаско — Джокович на Australian Open.
За выход в третий круг Джокович поспорит с победителем матча Денис Истомин (Узбекистан, WC) — Иван Додиг (Хорватия, Q).