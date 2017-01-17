Джокович: я знал, что победа во втором сете станет ключевой

Серб Новак Джокович поделился впечатлениями после победы в первом круге Открытого чемпионата Австралии над испанцем Фернандо Вердаско со счётом 6:1, 7:6 (7:4), 6:2.
«Я хорошо начал матч, провёл великолепный первый сет. Третья партия также получилась прекрасной. Второй сет был долгим с большим количеством невынужденных ошибок с обеих сторон. Фернандо два или три раза вёл с брейком. У меня были шансы при 4:4 и 5:5, много брейк-пойнтов. Но в итоге я знал, что победа во втором сете станет ключевой. Я не хотел давать сопернику заряд уверенности и позволять легко и размашисто выполнять удары.
Я остался доволен игрой первого круга, учитывая, что мне достался один из самых сложных соперников и то, как здорово он играл в Дохе. В целом я очень рад», — цитирует Джоковича пресс-служба турнира