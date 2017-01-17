Гаврилова: у меня нет ни мощной подачи, ни суперсильных ударов

Австралийка Дарья Гаврилова прокомментировала волевую победу над британкой Наоми Броэди со счётом 3:6, 6:4, 7:5 в первом круге Australian Open.
«Я сказала тренерам, что очень довольна тем, как играла после первого сета, потому что смогла сохранить спокойствие. Наверное, я не видела больших проблем в своей игре, так что просто продолжала действовать в своём стиле. Для меня все матчи будут трудными, потому что у меня ни мощной подачи, ни суперсильных ударов слева и справа. Но я буду бороться и надеюсь, что и дальше всё будет ещё лучше», — цитирует Гаврилову официальный сайт Открытого чемпионата Австралии.