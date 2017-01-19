Баутиста-Агут и Симон одержали уверенные победы во втором круге Australian Open

Испанец(13) вышел в третий круг Australian Open — 2017, уверенно победив японца Йосихито Нисиоку — 6:2, 6:3, 6:3. Поединок длился 2 часа 9 минут. На счету Баутисты-Агута 9 эйсов, 39 виннеров, 1 двойная и 33 невынужденные ошибки. а также 9 реализованных брейк-пойнтов из 21. Нисиока подал навылет 2 раза, заработал 27 виннеров, совершил 3 двойные и 36 невынужденных ошибок и выиграл 4 гейма на приёме. Следующим соперником испанца будет либо его соотечественник Давид Феррер (21), либо американец Эрнесто Эскобедо (Q).Также в третий круг пробился француз(25), обыгравший бразильца Рожериу Дутра да Силву — 6:4, 6:1, 6:1. Этот поединок длился 1 час 36 минут. Симон подал 3 эйса, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11. За выход в четвёртый круг француз сыграет с победителем пары Жиль Мюллер (Люксембург) — Милош Раонич (Канада, 3).