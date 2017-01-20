Кузнецова пробилась в 4-й раунд Australian Open, где сыграет с Павлюченковой

Россиянка Светлана Кузнецова стала участницей четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне. В матче третьего круга Светлана нанесла поражение сербке Елене Янкович со счётом 6:4, 5:7, 9:7.
Матч длился 3 часа 36 минут, и за это время Кузнецова сделала 4 эйса, 7 раз ошиблась при подаче и реализовала 8 брейк-пойнтов. Янкович 1 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и взяла 7 подач соперницы.
Далее россиянка сразится со своей соотечественницей Анастасей Павлюченковой, обыгравшей украинку Элину Свитолину.