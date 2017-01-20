Кузнецова: после такого матча с Янкович я отправлюсь на пробежку. Шучу

Россиянка Светлана Кузнецова прокомментировала свою победу над сербкой Еленой Янкович в третьем круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:4, 5:7, 9:7.
«Со Скьявоне шесть лет назад на этом корте я упустила много матчболов и проиграла тот матч. Я уступила ещё несколько важных матчей на этой арене. Для меня важно было выиграть эту встречу, ведь я вела сет и двойной брейк. Елена контролировала матч в третьем сете, она вела 3:0 и имела брейк-пойнты. Я просто старалась зацепиться.
Чувствовала ли я, что Янкович устала в конце матча? Она выглядела уставшей и в первом сете, так что я не обращала на это внимания. Я и сама прилично устала. Я не показала свою лучшую игру, но я сражалась.
После такого матча я отправлюсь на пробежку. Ладно, это я шучу. Мне придётся окунуться в холодную ванну. Я это ненавижу. Пусть я и из России, но я холод всё равно не люблю», — рассказала Кузнецова в интервью на корте.